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Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Michael Jai White
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Майкл Джей Уайт
Michael Jai White
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Дата рождения
10 ноября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Майкл Джей Уайт
Родился 10 ноября 1967 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Майкл Джей Уайт
Коммандо
боевик, триллер
2022, США
3.0
Бэтмен: Душа дракона
боевик, приключения, анимация
2021, США
6.0
Лови волну. Стихия с характером
боевик, приключения, комедия
2021, США
6.0
Вас приветствует внезапная смерть
боевик, триллер, драма
2020, США
4.0
Тройная угроза
боевик, триллер, криминал
2019, Таиланд / США
5.0
Закатать в асфальт
триллер, криминал
2018, США
7.0
Несчастный случай
боевик, триллер, криминал
2018, Великобритания
6.0
Спецназ: В осаде
боевик, триллер
2017, США
4.0
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Десять актеров, подходящих на роль Лобо
Идея снять фильм о Лобо, антигерое комиксов DC, появилась у кинематографистов уже в 1990-ые гг. Однако дело сдвинулось с мертвой точки только сейчас. Стало известно, что DC Films и Warner Bros.
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10 февраля 2018 03:28
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