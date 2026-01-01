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Майкл Джей Уайт
Michael Jai White
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Персоны
Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Michael Jai White
Дата рождения
10 ноября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Бруклин, США
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Майкл Джей Уайт
Родился 10 ноября 1967 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.8
Темный рыцарь
(2008)
7.9
Черный динамит
(2012)
7.9
Убить Билла 2
(2004)
Фильмография Майкл Джей Уайт
4.5
Спецоперация: Коп напрокат
Special Op: Rent-a-Cop
боевик, комедия, триллер
2026, США
Смотреть трейлер
4.6
Решала
Trouble Man
боевик, комедия
2025, США
Смотреть трейлер
3.6
Протокол выхода
Exit Protocol
боевик, драма
2025, США
4.6
Киллер на всю голову
Hostile Takeover
боевик, комедия, криминал
2025, США
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4.6
Честный коп
Oscar Shaw
боевик, криминал
2025, США
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4.4
Остров
The Island
боевик, триллер
2023, США
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5.9
Джонни Блэк вне закона
Outlaw Johnny Black
боевик, комедия, вестерн
2023, США
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4.7
Агент 9. Миссия: уничтожить
MR-9: Do or Die
боевик, драма, триллер
2023, Бангладеш / США
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