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Ноэль Гульеми
Ноэль Гульеми Noel Gugliemi
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Ноэль Гульеми

Noel Gugliemi

Дата рождения
29 декабря 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Биография Ноэль Гульеми

Родился 29 декабря 1970 года. Санта-Моника, Калифорния, США.

Популярные фильмы

Менталист 8.3
Менталист (2008)
Секретные материалы 8.2
Секретные материалы (1993)
Трудности ассимиляции 7.6
Трудности ассимиляции (2015)

Фильмография Ноэль Гульеми

Сорвать банк 2: Высокие ставки 3.9
Сорвать банк 2: Высокие ставки High Rollers
боевик 2025, США
Развязка 5.8
Развязка Time of Death
ужасы, детектив, триллер 2025, США
Злая монахиня 2.9
Злая монахиня Evil Nun
ужасы 2025, США
Смотреть трейлер
Сорвать банк 4.8
Сорвать банк Cash Out
боевик 2024, США
Смотреть трейлер
Букмекер 7.3
Букмекер
комедия 2023, США
Взломщик 4.6
Взломщик The Locksmith
триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Реплика 6.3
Реплика Replica
криминал, драма 2023, США
Плечом к плечу 3.9
Плечом к плечу Under the Stadium Lights
боевик, драма, спорт 2021, США
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