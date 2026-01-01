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Ноэль Гульеми
Noel Gugliemi
Киноафиша
Персоны
Ноэль Гульеми
Ноэль Гульеми
Noel Gugliemi
Дата рождения
29 декабря 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Ноэль Гульеми
Родился 29 декабря 1970 года. Санта-Моника, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.3
Менталист
(2008)
8.2
Секретные материалы
(1993)
7.6
Трудности ассимиляции
(2015)
Фильмография Ноэль Гульеми
3.9
Сорвать банк 2: Высокие ставки
High Rollers
боевик
2025, США
5.8
Развязка
Time of Death
ужасы, детектив, триллер
2025, США
2.9
Злая монахиня
Evil Nun
ужасы
2025, США
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4.8
Сорвать банк
Cash Out
боевик
2024, США
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7.3
Букмекер
комедия
2023, США
4.6
Взломщик
The Locksmith
триллер
2023, США
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Реплика
Replica
криминал, драма
2023, США
3.9
Плечом к плечу
Under the Stadium Lights
боевик, драма, спорт
2021, США
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