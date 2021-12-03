Винс Вон - американский актер, продюсер и сценарист, родился 28 марта 1970 в Миннеаполисе, штат Миннесота. Мать Винса, Шэрон Эйлин ДиПальмо - риэлтор и успешный финансовый менеджер, родом из Канады, а отец, Вернон Вон, сменил много профессий: работал в компании по производству игрушек на железной дороге, частной ферме, заводе и в психиатрической клинике. У актера английские, немецкие, ирландские, ливанские и итальянские корни. Винс – младший ребенок в семье, у него есть две старшие сестры – Виктория и Валери. В 1991 году его родители развелись.

В школьные годы актер играл в футбол и занимался борьбой, однако не достиг особых успехов в спорте. Уже в то время он заинтересовался актерским мастерством, так как оно давало возможность проявить себя и быть лучшим хоть в чем-то. Винс начал заниматься в музыкальном театре, а в старших классах он веселил всех в школе.

Фильмы с Винсом Воном

Винс Вон начал сниматься в телесериалах с 1987 году. Зрители познакомились с актером благодаря комедии «Тусовщики» (1996), где ему досталась главная роль. После выхода ленты талант Винса приглянулся Стивену Спилбергу, и он пригласил актера сыграть в блокбастере «Парк Юрского периода – 2: Затерянный мир» (1997). Годом позже Вон появился в главной роли в ремейке классического триллера «Психо» Альфреда Хичкока под названием «Психоз». В 2000 году он сыграл в психологическом триллере «Клетка», где его партнершей была Дженнифер Лопес. За эту роль в 2001 году Вон был номинирован на премию «Блокбастер». К жанру комедии актер вернулся в 2003 году с коммерчески успешным фильмом «Старая закалка», за ним последовали «Вышибалы» (2004), «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004), «Дурная привычка» (2005) и «Будь круче!» (2005).

В 2006 году Винс вместе с Дженнифер Энистон сыграл в мелодраме «Развод по-американски». В следующем году он появился во второплановой роли в драме «В диких условиях», которая была отмечена «Золотым Глобусом» и премией Национального совета кинокритиков США, а также номинациями на «Оскар». Также на счету актера такие комедийные проекты, как «Фред Клаус, брат Санты» (2007), «Четыре рождества» (2008), «Формула любви для узников брака» (2009), «Дружинники» (2012) , «Фортуна Вегаса» (2012) и «Отец-молодец» (2013).

Винс Вон и Оуэн Уилсон

Впервые Винс снялся с Оуэном Уилсоном в 2004 году в комедии «Убойная парочка: Старски и Хатч» (2004). В 2005 году актеры вновь появились в одном проекте, комедии «Незваные гости», которая стала настоящим хитом и собрала огромную кассу в 285 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Еще одной совместной работой актеров стала картина «Кадры» (2013), которая получила смешанные отзывы, но окупилась в прокате.

Винс Вон - «Настоящий детектив»

Новая волна популярности пришла к актеру в 2015 году после того, как он сыграл одного из ключевых персонажей во втором сезоне популярного криминального сериала «Настоящий детектив». Несмотря на мнение о том, что второй сезон гораздо слабее первого, он был высоко оценен, а Винс Вон еще раз доказал, что ему хорошо даются не только комедийные роли.

Личная жизнь Винса Вона

На съемках «К югу от рая, к западу от ада» Вона закрутил роман с актрисой Джоуи Лорен Адамс. С 2005 года актер встречался с Дженнифер Энистон, но в конце 2006 года они объявили о разрыве. В 2009 Винс обручился с канадским риэлтором Кайлой Вебер, а в 2010 году они поженились. У супругов двое детей — дочь Локлин Кайла Вон и сын Вернон Линдсей Вон.