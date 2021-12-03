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Винс Вон

Vince Vaughn
Винс Вон
Винс Вон Vince Vaughn
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Дата рождения
28 марта 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Место рождения
Миннеаполис, Миннесота, США
Рост
196 см
Личные связи
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
были в отношениях Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
близкие друзья и коллеги Джон Фавро
Джон Фавро
близкие друзья и коллеги
Биография Винса Вона

Винс Вон - американский актер, продюсер и сценарист, родился 28 марта 1970 в Миннеаполисе, штат Миннесота. Мать Винса, Шэрон Эйлин ДиПальмо - риэлтор и успешный финансовый менеджер, родом из Канады, а отец, Вернон Вон, сменил много профессий: работал в компании по производству игрушек на железной дороге, частной ферме, заводе и в психиатрической клинике. У актера английские, немецкие, ирландские, ливанские и итальянские корни. Винс – младший ребенок в семье, у него есть две старшие сестры – Виктория и Валери. В 1991 году его родители развелись.

В школьные годы актер играл в футбол и занимался борьбой, однако не достиг особых успехов в спорте. Уже в то время он заинтересовался актерским мастерством, так как оно давало возможность проявить себя и быть лучшим хоть в чем-то. Винс начал заниматься в музыкальном театре, а в старших классах он веселил всех в школе.

Фильмы с Винсом Воном

Винс Вон начал сниматься в телесериалах с 1987 году. Зрители познакомились с актером благодаря комедии «Тусовщики» (1996), где ему досталась главная роль. После выхода ленты талант Винса приглянулся Стивену Спилбергу, и он пригласил актера сыграть в блокбастере «Парк Юрского периода – 2: Затерянный мир» (1997). Годом позже Вон появился в главной роли в ремейке классического триллера «Психо» Альфреда Хичкока под названием «Психоз». В 2000 году он сыграл в психологическом триллере «Клетка», где его партнершей была Дженнифер Лопес. За эту роль в 2001 году Вон был номинирован на премию «Блокбастер». К жанру комедии актер вернулся в 2003 году с коммерчески успешным фильмом «Старая закалка», за ним последовали «Вышибалы» (2004), «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004), «Дурная привычка» (2005) и «Будь круче!» (2005).

В 2006 году Винс вместе с Дженнифер Энистон сыграл в мелодраме «Развод по-американски». В следующем году он появился во второплановой роли в драме «В диких условиях», которая была отмечена «Золотым Глобусом» и премией Национального совета кинокритиков США, а также номинациями на «Оскар». Также на счету актера такие комедийные проекты, как «Фред Клаус, брат Санты» (2007), «Четыре рождества» (2008), «Формула любви для узников брака» (2009), «Дружинники» (2012) , «Фортуна Вегаса» (2012) и «Отец-молодец» (2013).

Винс Вон и Оуэн Уилсон

Впервые Винс снялся с Оуэном Уилсоном в 2004 году в комедии «Убойная парочка: Старски и Хатч» (2004). В 2005 году актеры вновь появились в одном проекте, комедии «Незваные гости», которая стала настоящим хитом и собрала огромную кассу в 285 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Еще одной совместной работой актеров стала картина «Кадры» (2013), которая получила смешанные отзывы, но окупилась в прокате.

Винс Вон - «Настоящий детектив»

Новая волна популярности пришла к актеру в 2015 году после того, как он сыграл одного из ключевых персонажей во втором сезоне популярного криминального сериала «Настоящий детектив». Несмотря на мнение о том, что второй сезон гораздо слабее первого, он был высоко оценен, а Винс Вон еще раз доказал, что ему хорошо даются не только комедийные роли.

Личная жизнь Винса Вона

На съемках «К югу от рая, к западу от ада» Вона закрутил роман с актрисой Джоуи Лорен Адамс. С 2005 года актер встречался с Дженнифер Энистон, но в конце 2006 года они объявили о разрыве. В 2009 Винс обручился с канадским риэлтором Кайлой Вебер, а в 2010 году они поженились. У супругов двое детей — дочь Локлин Кайла Вон и сын Вернон Линдсей Вон.

Интересные факты о Винсе Воне

- Отец актера, Вернон Вон, исполнил роль отца его персонажа в «Формуле любви для узников брака» и эпизодически появился в «Тусовщиках».

- В феврале 2010 года Винс вместе с другими музыкантами и актерами принял участие в записи благотворительного сингла «We Are the World».

- Вон является фанатом клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс».

Фильмография Винса Вона
Отчаянные аферистки
Отчаянные аферистки
комедия 2021, США
6.0
Дичь
Дичь
ужасы, триллер, комедия 2020, США
6.0
Криминальные боссы
Криминальные боссы
триллер, драма, криминал 2020, США
5.0
Бойцовская семейка
Бойцовская семейка
биография, драма, комедия 2019, США / Великобритания
7.0
Арканзас
Арканзас
криминал 2019, США
6.0
Опасная роль Джин Сиберг
Опасная роль Джин Сиберг
драма, триллер 2019, США / Великобритания
6.0
Закатать в асфальт
Закатать в асфальт
триллер, криминал 2018, США
7.0
Драка в блоке 99
Драка в блоке 99
боевик, триллер, криминал 2017, США
7.0
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Винс Вон Винс Вон Винс Вон Винс Вон
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Мишель Монахэн, Джоди Тернер-Смит и Мередит Хагнер снимутся с Винсом Воном в сериале «Плохая обезьяна» Сценарий написал один из авторов «Теда Лассо»
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3 декабря 2021 14:44
Винс Вон исполнит главную роль в драматическом сериале от соавтора «Теда Лассо» История будет основана на отмеченном критиками романе «Плохая обезьяна».
Написать
10 августа 2021 11:15
Оуэн Уилсон подтвердил, что сиквел «Незваных гостей» находится в разработке Но актер сомневается, что съемки стартуют в ближайшее время.
Написать
8 июня 2021 16:25
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1 комментарий
7 января 2019 00:19
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