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Лори Холден
Лори Холден
Laurie Holden
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Лори Холден
Laurie Holden
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Дата рождения
17 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Лори Холден
Родилась 17 декабря 1969 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Лори Холден
Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия
2022, Франция / Канада
7.0
Злой дух
ужасы
2019, Канада
5.0
Закатать в асфальт
триллер, криминал
2018, США
7.0
Стражи Арктики
анимация
2018, Великобритания / США / Канада
5.0
Тупой и еще тупее 2
комедия
2015, США
6.0
Мгла
ужасы
2007, США
7.0
Сайлент Хилл
ужасы, триллер
2006, Канада / Франция
7.0
Мажестик
драма, мелодрама
2001, США / Австралия
6.0
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24 апреля 2017 07:46
Звезда «Ходячих мертвецов» Лори Холден снимется в сериале «Американцы»
Актриса Лори Холден, знакомая поклонникам «Ходячих мертвецов» по роли Андреа, возвращается на малый экран: в ближайшем будущем ее можно будет увидеть в новом сезоне шпионского сериала
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24 октября 2016 09:06
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