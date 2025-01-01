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Киноафиша Фильмы По соображениям совести Цитаты из фильма По соображениям совести

Цитаты из фильма По соображениям совести

Desmond Doss Возможно, я горд, но я не знаю, как смогу жить с собой, если не останусь верен своим убеждениям... и тем более, как ты сможешь жить со мной. Я никогда не стану тем человеком, каким хочу быть в ТВОИХ глазах.
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[повторяющаяся фраза]
Дезмонд Досс Еще один. Помоги мне взять еще одного.
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Company B Soldier [цитируя Геродота] В мирное время сыновья хоронят отцов. Война — отцы хоронят сыновей.
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Prosecutor Есть только один вопрос, который любой военный суд должен задать обвиняемому: Отрицаете ли вы, что ослушались прямого приказа полковника Сэнгстона?
Judge Ну, ты отрицаешь, рядовой?
Desmond Doss Нет, сэр, не отрицаю.
Judge Тогда зачем споришь? Почему для тебя так важно, учитывая, что ты отказываешься даже прикасаться к оружию, служить в боевом подразделении?
Desmond Doss Потому что, когда японцы напали на Пёрл-Харбор, я воспринял это лично. Все, кого я знал, горели желанием пойти служить, и я — тоже. В моём городе двое были признаны непригодными к службе — они покончили с собой, потому что не могли служить. У меня была работа на оборонном заводе. Я мог получить отсрочку, но это неправильно. Неправильно, что другие мужчины должны воевать и умирать, а я просто сидел бы дома в безопасности. Мне нужно служить. У меня есть силы и страсть служить медиком — прямо среди ребят. Не меньше опасности, просто… пока все остальные берут жизнь, я буду её спасать. Когда мир так настроен раздирать себя на части, мне кажется, что желание хоть немного его собрать воедино — это вовсе не плохо.
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Captain Glover Большинство этих людей не верят так, как ты, но они верят в то, насколько сильно ты веришь.
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Captain Glover Вижу я только худого парня. Я не знал, кто ты такой. Ты сделал больше, чем любой другой человек на службе своей стране. И вот теперь я никогда в жизни так не ошибался в человеке, и надеюсь, однажды ты сможешь меня простить.
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[первые реплики]
Desmond Doss Разве вы не слышали? Господь — Бог вечный, Творец концов Земли. Он не устает и не изнемогает, и разум Его неисследим. Он дает уставшим силу и приумножает мощь немощных. И даже молодые устают и изнемогают, и юноши падают, но надеющиеся на Господа обновляют силу свою. Они поднимаются на крыльях, как орлы. Они бегут и не устают, идут и не изнемогают.
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Sgt Howell Я видел и кукурузу с лучшей формой. Прямо захотелось оторвать *початок*, рядовой! Ты способен тянуть свою ношу?
Desmond Doss Да, сержант!
Sgt Howell Тогда для тебя это *пустяковое* дело! Капрал!
Corporal Jessop Сержант.
Sgt Howell Проследи, чтобы этот человек не попал под сильный ветер.
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Smitty Ryker После всего, что мы только что пережили... любой нормальный человек уже кричал бы, требуя оружия.
Desmond Doss Ну, я никогда не говорил, что я нормальный.
[улыбается]
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Sgt Howell Ты когда-нибудь привязывал козу, Голливуд?
Hollywood Zane Нет, сержант.
Sgt Howell Ты когда-нибудь заглядывал козе в глаза?
Hollywood Zane Нет, сержант.
Sgt Howell Хорошо. Это было бы неестественно.
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Sgt Howell Я уверен, что любой мужчина, который гордится своей естественной наготой, по-настоящему оценит свежесть улицы. А ну, двигай своими частями, рядовой Частник!... Двигайся!... Ты, сын э-э-э-эксгибициониста!
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Desmond Doss Господи, помоги мне взять ещё одного. Помоги мне взять ещё одного.
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Judge Рядовой Досс, вам разрешено бросаться в ад битвы без единого оружия для защиты.
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Desmond Doss [глядя на рану на лице Голливуда] Это выглядит гораздо хуже, чем есть на самом деле. Девчонки всё равно захотят тебя поцеловать.
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Dorothy Schutte [спиной к Десмонду] Присаживайтесь. Вы когда-нибудь сдавали кровь?
Desmond Doss Да, мэм, сдавал.
Dorothy Schutte [поворачивается, чтобы увидеть Десмонда] Вы тот парень с ремнём.
Desmond Doss Десмонд, да, мэм.
Dorothy Schutte Ну, Десмонд, мы не можем брать у тебя кровь два дня подряд.
Desmond Doss Это хорошо. Я пришёл, чтобы забрать свою обратно.
Dorothy Schutte Что?
Desmond Doss Мою кровь, мне нужно её обратно.
Dorothy Schutte [смеётся] Так не бывает. Мы не можем просто так вернуть тебе кровь.
Desmond Doss Но вы должны. С тех пор как ты воткнула мне эту иглу, сердце бьётся быстрее. Каждый раз, когда думаю о тебе, бьётся ещё быстрее.
Dorothy Schutte [смеётся] Такого я ещё не слышала. Очень банально.
Desmond Doss Правда? Жаль. Я всю ночь это оттачивал. Плохо?
Dorothy Schutte Не сказала бы.
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Stretcher Bearer Какой-то чокнутый таскает раненых с вершины. Даже пару японцев спустил.
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Desmond Doss [цитирует слова сержанта Хауэлла] "Ты завязываешь узел, парень, а не строишь бюстгальтер."
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Молодой Дезмонд [о Томе] Почему он нас так ненавидит?
Берта Досс Ой, он... он не ненавидит нас. Он иногда ненавидит самого себя.
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Tom Doss [во время драки Хэла и Десмонда] Зачем останавливать? Так мне проще — бью только победителя.
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Desmond Doss Хочешь морфий?
Sgt Howell Чёрт возьми, да. Или пулю.
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Desmond Doss Я сделал всё, что они просили, кроме одного, и меня теперь считают преступником только потому, что я не хочу убивать.
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Tom Doss Арти получил удар в спину. Из-за этого у него наружу вывернуло почти все внутренности, кишки наружу, кровь повсюду. Его форма была полностью испорчена. К счастью, он был мертв и никогда не узнал, как ужасно выглядела его форма.
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Smitty Ryker Ты их не будешь есть?
Desmond Doss Я мясо не ем. Угощайся.
Smitty Ryker Ну конечно не ешь.
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Sgt Howell [если ты] Если собираешься промокнуть в эти выходные, не забудь надеть шляпу.
Corporal Jessop Следующий!
Sgt Howell Я не хочу, чтобы кто-то возвращался и жаловался словно девчонка.
Smitty Ryker Что, в кофе не хочешь, сержант?
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Sgt Howell Вы весьма странного вида, если позволите, рядовой. Как вас зовут?
Ghoul Энди Уокер.
Sgt Howell Как долго ты уже мёртв, сынок?
Ghoul Сэр?
Sgt Howell Я не «сэр»! Я сержант Хауэлл, или просто Серж. «Сэр» оставляйте бесполезным людям. Вы сказали, что тебя зовут «Гуль»?
Ghoul Уокер, сержант!
Sgt Howell Гуль, значит.
Ghoul Да, сержант!
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Tom Doss Правда ли это, сэр? Ты сражаешься за свою страну, теряешь всё, что тебе дорого, а потом тебя просто забывают? Форма — в прошлом? Тебя никто не слышит?
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Smitty Ryker [указывает на фотографию Дороти] Вот это женщина! Ты понимаешь, что с ней ты неравный бой ведёшь, да?
Desmond Doss [смеётся] Понимаю. Только ей не говори.
Smitty Ryker Всё равно она была бы счастливей с таким, как я.
Desmond Doss Да, пока она тебя не узнает.
[смеётся]
Smitty Ryker [смеётся] Да я иногда — му#ак.
Desmond Doss Иногда?
[оба смеются]
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[Сержант Хауэлл приходит в казарму на следующий день после того, как Досс был избит товарищами по призыву]
Sgt Howell Как было. Где Досс?
[все поворачиваются к задней части казармы, где Досс — с явными синяками — только что закончил принимать душ; сержант Хауэлл потрясён этим зрелищем и вздыхает с грустью]
Sgt Howell [сочувственно] Это никому не на пользу.
Desmond Doss Это точно не то, ради чего я пошёл служить.
Sgt Howell Дело не в том, за что ты подписывался. Речь идёт о жизнях каждого здесь... и о твоей, сынок. Пора с этим завязывать. Доделывай одеваться, я тебя провожу. Всё нормально, Досс. В этом нет ничего постыдного. Пойдём.
Desmond Doss У меня сегодня дополнительное дежурство, а утром на кухне, так что... не могу.
Sgt Howell [кивает, поражён его характером] Ладно, Досс.
[переходит на официальный тон]
Sgt Howell Рядовой Досс, можете ли вы опознать тех, кто вас избил?
Desmond Doss Нет, сержант.
Sgt Howell Вы хотите сказать, что не знаете, кто вас атаковал?
Desmond Doss Я никогда не говорил, что меня кто-то нападал, сержант.
Sgt Howell Так что, чёрт возьми, ты хочешь сказать, Досс? Ты напоролся на пол-туда, когда спал?
Desmond Doss Я... я крепко сплю.
Sgt Howell [Досс наконец-то убедил его] Ладно.
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Dorothy Schutte Да, можешь. Это просто гордость. Гордость и упрямство. Не путай свою волю с волей Господа.
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Tom Doss Это будет не просто трудно, это будет невозможно. Какие бы убеждения ни были у тебя в этой сумасшедшей голове, они никогда не сработают. Так не бывает. И если вдруг, каким-то, не знаю, чудом ты выживешь, Бога благодарить ты не будешь.
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Smitty Ryker [обращаясь к Доссу о его воспитании, пока они были в окопе] Я быстро научился ненавидеть. Я научился судить людей ещё быстрее — и с тобой я сильно ошибся.
[Десмонд улыбается и кивает в знак признательности]
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Captain Glover Он кидает в тебя Бога — ты кидаешь в него ад.
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Captain Glover Войну не выиграть, жертвуя своей жизнью.
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Sgt Howell [имеется в виду нож, торчащий из стопы Смитти] Кто воткнул нож туда, рядовой?
Smitty Ryker Это случайность, сержант. Мы играли в «Стретч».
Sgt Howell Меня радует, что ты не сделал это нарочно.
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Sgt Howell Господа! Познакомьтесь с рядовым Дезмондом Доссом. По-видимому, рядовой Досс не верит в насилие. Он не применяет насилие. Он даже не удосужится взять в руки оружие. Видите ли, рядовой Досс — сознательный отказчик, так что я прошу вас — не рассчитывайте на него, чтобы он спас вас на поле боя, потому что он, несомненно, будет слишком занят борьбой со своей совестью, чтобы помочь.
Desmond Doss Серж, это не так. Серж...
Sgt Howell РЯДОВОЙ, СТОЙ! Я понимаю, что у некоторых из вас могут быть сильные чувства по этому поводу. Мы сражаемся за это — чтобы защищать наши права и охранять наших женщин и детей, даже если убеждения рядового Досса могут стоить жизни женщинам и детям — поэтому я ожидаю, что каждый в этой роте окажет рядовому Доссу должное уважение, которого он ЗАСЛУЖИВАЕТ за то короткое время, что он будет с нами. Понятно?
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[реальные Дезмонд Досс, его брат Хэл и капитан Гловер рассказывают во время финальных титров]
Desmond T. Doss Я всё время молился. Просто не переставал молиться: «Господи, помоги мне спасти ещё одного». Когда я спас этого, сказал: «Господи, помоги спасти ещё одного».
Harold (Hal) Doss Я считаю, что неправильно заставлять кого-то идти на компромисс с его убеждениями. Неважно, армия это или что-то ещё. Если у тебя есть убеждение — это не шутки. Это то, кем ты являешься.
Captain Jack Glover Хотя я говорил ему, что он не должен брать винтовку, он... он никогда не был бы рядом со мной, если бы у него не было винтовки. Но в итоге оказалось, что он один из самых храбрых людей на свете, и то, что он спас мою жизнь — вот ирония всей истории.
Desmond T. Doss Кровь текла по лицу и в глаза у парня. Он лежал, стонал и звал медика. Я взял воды из фляги, наложил повязку и промыл ему лицо, и когда кровь смылась с глаз, он открыл их. Чувак просто засиял. Сказал: «Я думал, что ослеп» — и если бы я не получил от этой войны ничего, кроме его улыбки, я бы считал это достаточной наградой.
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Sgt Howell Ладно, ребята, найдите себе нормальную, безопасную дырку в бункере или рядом с ним. Сменяйте караул каждые два часа. Мы не знаем, что там снаружи. Головы вниз, жопы ниже, и стреляйте во всё, что не говорит по-английски.
Soldier Это про Гриза тоже, сержант?
Sgt Howell Особенно про него.
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Desmond Doss [в кино] В чём разница между артерией и веной?
Dorothy Schutte [улыбаясь] О чём ты говоришь?
Desmond Doss Т... Тот несчастный случай с мальчиком.
Dorothy Schutte Артерии бьют кровью.
Desmond Doss А вены?
Dorothy Schutte Кровоточат. Думаю, тебе нужно потренироваться в разговорах про свидания дома, прежде чем выходить сюда.
Desmond Doss Да, наверное, так и есть.
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Tom Doss Сэр, я знаю закон, и я знаю, что мой сын защищён этими законами. Они закреплены в нашей конституции — и я верю в них, как и он. Именно ради этого я пошёл на войну — чтобы их защитить. По крайней мере, я ТАК ДУМАЛ, что делаю, потому что если нет, то я понятия не имею, что, чёрт побери, я там вообще делал, сэр.
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Sgt Howell Двигайся! Сидящая утка — мертвая утка!
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Бен О’Тул
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