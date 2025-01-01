[Сержант Хауэлл приходит в казарму на следующий день после того, как Досс был избит товарищами по призыву]

Sgt Howell Как было. Где Досс?

[все поворачиваются к задней части казармы, где Досс — с явными синяками — только что закончил принимать душ; сержант Хауэлл потрясён этим зрелищем и вздыхает с грустью]

Sgt Howell [сочувственно] Это никому не на пользу.

Desmond Doss Это точно не то, ради чего я пошёл служить.

Sgt Howell Дело не в том, за что ты подписывался. Речь идёт о жизнях каждого здесь... и о твоей, сынок. Пора с этим завязывать. Доделывай одеваться, я тебя провожу. Всё нормально, Досс. В этом нет ничего постыдного. Пойдём.

Desmond Doss У меня сегодня дополнительное дежурство, а утром на кухне, так что... не могу.

Sgt Howell [кивает, поражён его характером] Ладно, Досс.

[переходит на официальный тон]

Sgt Howell Рядовой Досс, можете ли вы опознать тех, кто вас избил?

Sgt Howell Вы хотите сказать, что не знаете, кто вас атаковал?

Desmond Doss Я никогда не говорил, что меня кто-то нападал, сержант.

Sgt Howell Так что, чёрт возьми, ты хочешь сказать, Досс? Ты напоролся на пол-туда, когда спал?

Desmond Doss Я... я крепко сплю.