[реальные Дезмонд Досс, его брат Хэл и капитан Гловер рассказывают во время финальных титров]
Desmond T. Doss
Я всё время молился. Просто не переставал молиться: «Господи, помоги мне спасти ещё одного». Когда я спас этого, сказал: «Господи, помоги спасти ещё одного».
Harold (Hal) Doss
Я считаю, что неправильно заставлять кого-то идти на компромисс с его убеждениями. Неважно, армия это или что-то ещё. Если у тебя есть убеждение — это не шутки. Это то, кем ты являешься.
Captain Jack Glover
Хотя я говорил ему, что он не должен брать винтовку, он... он никогда не был бы рядом со мной, если бы у него не было винтовки. Но в итоге оказалось, что он один из самых храбрых людей на свете, и то, что он спас мою жизнь — вот ирония всей истории.
Desmond T. Doss
Кровь текла по лицу и в глаза у парня. Он лежал, стонал и звал медика. Я взял воды из фляги, наложил повязку и промыл ему лицо, и когда кровь смылась с глаз, он открыл их. Чувак просто засиял. Сказал: «Я думал, что ослеп» — и если бы я не получил от этой войны ничего, кроме его улыбки, я бы считал это достаточной наградой.