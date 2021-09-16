«Дюна»: Рецензия Киноафиши

Новую «Дюну» можно оценивать как минимум с двух позиций: литературного гика, знающего мир романа-первоисточника до последней песчинки, и рядового зрителя, год назад затаившего дыхание в ожидании нового блокбастера Дени Вильнёва и тем не менее так и не прочитавшего книгу. Как, впрочем, и любая экранизация литературы, вильнёвская «Дюна» будет восприниматься этими типами людей очень по-разному: одни будут причитать из-за довольно вольного обращения режиссера с материалом романа, другие – прилагать невероятные усилия, чтобы в первой трети фильма успеть разобраться в том, что такое меланж, кто такие сестры Бене Гессерит и что это за такой исключительный Квисатц Хадерах, о котором все вокруг говорят. Но все же в одном после просмотра все зрители непременно друг с другом согласятся: «Дюна» – кино грандиозного масштаба, исполинского размаха и феноменальной зрелищности, которое напоминает о том, какими могут быть блокбастеры. Но пойдем по порядку и для начала разберемся, что из так называемых «Хроник Дюны» – серии из 6 романов – успел экранизировать Дени Вильнёв в первом фильме, возможно, новой франшизы.

Для сценария своей «Дюны» Вильнёв адаптировал примерно половину первого романа из невероятно обширного научно-фантастического цикла Фрэнка Герберта 1965 года. По своим масштабам, проработанности созданного мира и количеству скрытых смысловых слоев и подтекстов книга даст фору любой литературной эпопее – от «Войны и мира» до «Саги о Форсайтах» (да простят меня почитатели классической литературы). Действие разворачивается в очень далёком будущем в галактической империи правителя Шаддама IV. Кроме него, власть над государством принадлежит ряду Великих Домов, среди которых есть давние враги Атрейдесы и Харконнены.

Дюна

Фильм Вильнёва начинается с принятия главой Дома Атрейдесов герцогом Лето (Оскар Айзек) приказа императора, согласно которому Атрейдесы должны покинуть свой дом на планете Каладан (которая подозрительно напоминает Шотландию) и отправиться на ранее принадлежащий Харконненам Арракис, или Дюну, – планету-пустыню. Она, несмотря на свою видимую бедность, может приносить феноменальный доход из-за существующего только на ней меланжа – особого вещества, наркотика, если хотите, который как минимум необходим империи для межзвездной навигации, но вообще имеет немало других применений. У сына герцога Пола (Тимоти Шаламе) часто бывают сны-видения, которые с переменным успехом сбываются: в них он видит Арракис, живущий на нем народ фременов и много крови. Пока Атрейдесы пытаются обжиться на новом месте и приступить к выполнению грандиозных планов герцога по облагораживанию Дюны, глава Дома Харконненов барон Владимир (Стеллан Скарсгард) намеревается уничтожить семейство Лето и вернуть себе Арракис.

Поклонникам романа нужно четко понимать и принимать тот факт, что Дени Вильнёв хотя и опирается на «Дюну» Герберта, все же создает новое и, главное, авторское произведение. Роман, сюжет которого держится в первую очередь на политических играх, в новой адаптации претерпевает сильные изменения и фактически лишается большей части всех хитросплетений борьбы Великих Домов и императора за власть: режиссер явно отдал предпочтение зрелищности и интриге, и «Дюна» превратилась в своего рода триллер с элементами детектива. Например, читатель будет с самого начала знать о предателе в стане Атрейдесов и его личности, в то время как остальные долго будут лишь догадываться о его существовании и вряд ли вычислят его, пока он сам не назовется. То есть если Герберт сразу выкладывал всю информацию, так как он все-таки писал не детектив (жанровая принадлежность «Дюны» – это отдельная и крайне обширная тема), то Вильнёв, понимая, видимо, что для большей части зрителей его фильм – это нечто совершенно новое, многое утаивает, чтобы при вскрытии правды она возымела эффект разорвавшейся бомбы.

Конечно, несколько печально, что в видении Вильнёва «Дюна» растеряла почти всю сложность политической жизни империи и была упрощена до каких-то базовых тезисов: Атрейдесы хорошие, Харконнены плохие, а фремены не то, чем кажутся. Но все же нельзя закрывать глаза на специфику романа: обширность и детализированность «Дюны» делает точную экранизацию практически невозможной, вероятно, даже в форме сериала. Поэтому Вильнёв был вынужден выбирать между созданием либо политического триллера, либо зрелищного блокбастера и ожидаемо выбрал второе. Та же участь постигла и экологический смысловой пласт книги, ведь «Дюну» часто относят именно к жанру экологического романа. Как и в случае с политикой, эко-повестка тоже едва обсуждается, да и делается это на примитивном уровне.

Дюна

Что касается эстетики романа, то тут Вильнев остался верен своему слегка аскетичному стилю, хотя некоторые, возможно, раскритикуют его за поступок в духе демонизированного человека Запада: мир «Дюны» создавался с опорой на восточную культуру с ее пышностью, яркостью, иногда чрезмерностью и излишествами. Стоит прочитать фрагмент званого ужина в доме Атрейдесов по инициативе матери Пола Джессики – крайне увлекательную сцену, не вошедшую в фильм, где вся эта эстетика подробно описывается, чтобы потом понять, насколько тусклый, выцветший в сравнении с романом мир из вильнёвской экранизации. Здесь преобладает мрак, даже на утопающем в синеве и зелени Каладане, но на Арракисе эта серость достигает апогея, и кажется, что скоро ты сам пропадешь в этой пыльной дымке. В злосчастной попытке Дэвида Линча экранизировать «Дюну» в 1984 году от восточной эстетики осталось куда больше, что было хорошо заметно в первую очередь по декорациям, в которых преобладали пестрота и золото. У Вильнёва же резиденции Атрейдесов что на Каладане, что на Арракисе – верх скромности и практичности. Если дом на Каладане похож едва ли не на замок времен Средневековья с минимальным количеством роскоши, то дом на Арракисе – гигантский бункер с практически пустыми залами, в которых Атрейдесы прячутся от палящего солнца Дюны.

Надо отдать Дени Вильнёву должное, потому что он очень грамотно погружает зрителя в этот невероятно большой и сложный мир, что особенно оценят незнакомые с ним люди. Вместо того, чтобы в течение десяти минут свалить на них огромные объемы информации, терминологию и иерархию в империи, что неизбежно бы испортило впечатление от этого абсолютно грандиозного кино, режиссер очень деликатно и неторопливо выдает все сведения порционно, разбрасывая их по хронометражу в точно выверенных моментах так, чтобы новая информация успела осесть и закрепиться, а не вылететь из головы в следующие 30 секунд.

Но все же главное в новой «Дюне» – это зрелищность, на которую тут работает буквально все: звёздный каст, масштаб, графика, исключительные боевые сцены, подобные танцам, и, конечно, грандиозные сражения. Тимоти Шаламе, который, кажется, и в тридцать лет будет выглядеть, как больной инфлюэнцей подросток из викторианской эпохи, с его тонкими чертами лица, равно как и Оскар Айзек с его пронзительным взглядом – идеальные исполнители ролей аристократов, которым удается за фасадом холодности и сдержанности скрывать коктейль из страстности и решительности. Их персонажи получились наиболее близкими к их литературным прототипам, в то время как Джессика (Ребекка Фергюсон) вышла менее невозмутимой, а Дункан Айдахо (Джейсон Момоа) – хохмачом, у которого с Полом есть какая-то особая, едва ли не братская связь, что тоже является нововведением от Вильнёва. Про остальных говорить пока сложно, так как экранного времени им отводится довольно мало, особенно фременам Стилгару (Хавьер Бардем) и Чани (Зендея), поэтому остается надеяться, что Дени Вильнёву все-таки дадут зеленый свет на продолжение потенциальной франшизы.

Дюна

Фанатам оригинала стоит помнить, что литературный и киноязык – вещи абсолютно разные, а Вильнёв не меньший художник, чем Фрэнк Герберт, и имеет полное право на авторское видение. Если идти на «Дюну», держа это в голове, то она никак не может разочаровать. Остальным вообще не следует ни о чем переживать и лишний раз думать, надо ли смотреть это в кино. Надо! «Дюна» – проект, созданный в первую очередь для просмотра в кинотеатре. Все-таки не просто так Дени Вильнёв просил не давать прессе доступа для просмотра в Сети, а зрителей призывал смотреть свой фильм на большом экране. Только так можно полностью погрузиться в этот бешеный микс из огромного нового мира, эффектных сражений и совершенно потрясающего саундтрека Ханса Циммера, превалирующие звуки барабанов и голосов которого отсылают к глубокой древности, и проникнуться исключительностью «Дюны». Оставьте у входа в кинозал подход школьных учителей литературы, согласно которому каждое произведение имеет лишь один, зацементированный в учебниках смысл, и пресловутые синие шторы и просто наслаждайтесь грандиозным кино.