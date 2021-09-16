Наша рецензия

Новую «Дюну» можно оценивать как минимум с двух позиций: литературного гика, знающего мир романа-первоисточника до последней песчинки, и рядового зрителя, год назад затаившего дыхание в ожидании нового блокбастера Дени Вильнёва и тем не менее так и не прочитавшего книгу. Как, впрочем, и любая экранизация литературы, вильнёвская «Дюна» будет восприниматься этими типами людей очень по-разному: одни будут причитать из-за довольно вольного обращения режиссера с материалом…