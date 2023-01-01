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По соображениям совести По соображениям совести
Киноафиша Фильмы По соображениям совести Награды и номинации фильма По соображениям совести
Hacksaw Ridge По соображениям совести 2016 / США
8.2 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма По соображениям совести

Вся информация о фильме
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший монтаж
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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