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Спустя десять лет после «Апокалипто», Мэл Гибсон возвращается к режиссерскому амплуа, сняв не менее эмоциональную и кровавую картину – «По соображениям совести». Военная драма с Эндрю Гарфилдом в главной роли, известному по «Новому Человеку-пауку», показывает героя без стильного синтетического костюма и генетических «примочек» – обычного рядового, спасающего жизни. Кадр из фильма «По соображениям…