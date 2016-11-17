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По соображениям совести По соображениям совести
Киноафиша Фильмы По соображениям совести Отзывы о фильме «По соображениям совести»
Hacksaw Ridge По соображениям совести 2016 / США
8.3 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «По соображениям совести»

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Наша рецензия

Спустя десять лет после «Апокалипто», Мэл Гибсон возвращается к режиссерскому амплуа, сняв не менее эмоциональную и кровавую картину – «По соображениям совести».  Военная драма с Эндрю Гарфилдом в главной роли, известному по «Новому Человеку-пауку», показывает героя без стильного синтетического  костюма и генетических «примочек»  – обычного рядового, спасающего жизни. Кадр из фильма «По соображениям…

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vesl2013 17 ноября 2016, 15:32
Оценка
Всем кто любил военные исторические драмы смотреть обязательно! Очень крутой фильм! 10 из 10 ! Фильм про войну и про героя спасшево много жизней!
17 ноября 2016, 15:32 Ответить
Дженни_Кодес 19 ноября 2016, 19:18
Первое, что хочется сказать - это очень хороший фильм! Просто супер-классный! Причём он вызовет интерес, как у простого зрителя, так и у режиссёра, интеллектуала и профессионального кинокритика.
Увлекает в первую очередь уже то, что эта военная кинодрама основана на реальных событиях. Далее впечатляет работа постановщика. А батальные сцены - просто шедевральны, безо всякого преувеличения. Даже боюсь представить, сколько времени, денег и режиссёрских сил ушло на сцены боя. Сказать, что веришь - ничего не сказать.
Эмоционально, по-человечески фильм очень впечатляет, вызывает сильные патриотические чувства. Совершенно невзирая на то, что дело происходит в далёких нам странах.
Сценарий настолько изящный, без грубости, без перегибов и без фальши, что искренне веришь в то, что оно на самом деле так было и никто нас не водит за нос и не пытается цеплять, аки красная тряпка для быка.
Уставшая в иных в фильмах от истеричек-героинь ("уйди, не хочу слушать!"), от жестоких сотоварищей, которые чуть ли не убивают, от жутких начальников, унижающих донельзя, здесь видишь реальный образ героев, со всеми оттенками и полутонами, но без ярлыков.
Фильм сделан абсолютно точно в своём жанре, ничто не уводить в сторону и ничто не отвлекает от главной мысли.
Финальной точкой становится короткое интервью главных героев, но не актёров, а реальных людей! Это впечатляет больше всего!
Точно также, как и в Спилберговском "Список Шиндлера" в финале мы видим документальный фрагмент: пожилые реальные евреи, бывшие узники концлагерей, чтят память Шиндлера у его настоящей могилы. Уверена, что Мел Гибсон очень умный человек и знает, как и чем эмоционально зацепить зрителя.
Также понравилась киноцитата - сцена знакомства командира роты с новобранцами. На первый взгляд жестокий, но при этом с изрядной долей юмора и педагогического мастерства командир отчитывает своих бойцов, делает замечания, даёт всем смешные прозвища.
Эта сцена, хоть и с другими текстами, но по смыслу 100% копия подобной сцены из фильма Стенли Кубрика "Цельнометаллическая оболочка".
Очень радует, что Мел Гибсон - не только отличный актёр, но и режиссёр достойный!
19 ноября 2016, 19:18 Ответить
Sergey Dolgiy 21 ноября 2016, 19:11
Отличный фильм про героя, который видит войну в другом ракурсе, а именно, спасения жизней. Много эмоций, несправедливости, ну вообщем всё на уровне и для современного зрителя. Обязательно посмотреть-оставляет хорошее впечатление.
21 ноября 2016, 19:11 Ответить
joulie3 25 ноября 2016, 16:35
Фильм очень понравился! Рекомендую!!!!
25 ноября 2016, 16:35 Ответить
Андрей Маранафа 26 ноября 2016, 11:48
Оценка
Фильм просто класс!!! К сажалению таких людей очень мало, если начнётся война как Ты себя поведеш?
26 ноября 2016, 11:48 Ответить
andress 27 ноября 2016, 16:10
Оценка
Отличный фильм !! странно, что не во всех кинотеатрах идёт.
27 ноября 2016, 16:10 Ответить
ashuramz 29 ноября 2016, 16:50
Оценка
Отличный фильм!!!
29 ноября 2016, 16:50 Ответить
alia-debora 4 декабря 2016, 12:24
Оценка
Шикарный фильм!!1!!
Советую всем сходить.
Жалеть точно не будете.
Я бы сказал самый прекрасный фильм, который я когда либо видел)0)00))))
4 декабря 2016, 12:24 Ответить
Vitale Marina 22 января 2017, 19:41
Оценка
Смотрела весь фильм не отрываясь. Война поступков заставляла искать ответ.
22 января 2017, 19:41 Ответить
Виктория Лаврова 26 декабря 2019, 11:13
Оценка
Не ожидала такой работы от Эндрю Гарфилда, я не верил, что ему будет по силам сыграть серьезную мужскую, драматическую роль. Мне он знаком только по роли нового человека-паука и не могу говорить, на что он способен. А в этом фильме возрос в моих глазах, не только в комиксах играть может.
26 декабря 2019, 11:13 Ответить
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