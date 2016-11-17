Спустя десять лет после «Апокалипто», Мэл Гибсон возвращается к режиссерскому амплуа, сняв не менее эмоциональную и кровавую картину – «По соображениям совести». Военная драма с Эндрю Гарфилдом в главной роли, известному по «Новому Человеку-пауку», показывает героя без стильного синтетического костюма и генетических «примочек» – обычного рядового, спасающего жизни. Кадр из фильма «По соображениям…
Увлекает в первую очередь уже то, что эта военная кинодрама основана на реальных событиях. Далее впечатляет работа постановщика. А батальные сцены - просто шедевральны, безо всякого преувеличения. Даже боюсь представить, сколько времени, денег и режиссёрских сил ушло на сцены боя. Сказать, что веришь - ничего не сказать.
Эмоционально, по-человечески фильм очень впечатляет, вызывает сильные патриотические чувства. Совершенно невзирая на то, что дело происходит в далёких нам странах.
Сценарий настолько изящный, без грубости, без перегибов и без фальши, что искренне веришь в то, что оно на самом деле так было и никто нас не водит за нос и не пытается цеплять, аки красная тряпка для быка.
Уставшая в иных в фильмах от истеричек-героинь ("уйди, не хочу слушать!"), от жестоких сотоварищей, которые чуть ли не убивают, от жутких начальников, унижающих донельзя, здесь видишь реальный образ героев, со всеми оттенками и полутонами, но без ярлыков.
Фильм сделан абсолютно точно в своём жанре, ничто не уводить в сторону и ничто не отвлекает от главной мысли.
Финальной точкой становится короткое интервью главных героев, но не актёров, а реальных людей! Это впечатляет больше всего!
Точно также, как и в Спилберговском "Список Шиндлера" в финале мы видим документальный фрагмент: пожилые реальные евреи, бывшие узники концлагерей, чтят память Шиндлера у его настоящей могилы. Уверена, что Мел Гибсон очень умный человек и знает, как и чем эмоционально зацепить зрителя.
Также понравилась киноцитата - сцена знакомства командира роты с новобранцами. На первый взгляд жестокий, но при этом с изрядной долей юмора и педагогического мастерства командир отчитывает своих бойцов, делает замечания, даёт всем смешные прозвища.
Эта сцена, хоть и с другими текстами, но по смыслу 100% копия подобной сцены из фильма Стенли Кубрика "Цельнометаллическая оболочка".
Очень радует, что Мел Гибсон - не только отличный актёр, но и режиссёр достойный!
Советую всем сходить.
Жалеть точно не будете.
Я бы сказал самый прекрасный фильм, который я когда либо видел)0)00))))
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