Дюна, 2021

Одной из локаций съемок была пустыня Вади-Рам в Иордании, где температура днем могла достигать 50°C. Исполнитель главной роли Тимоти Шаламе говорил о том, что иногда усталость из-за подобных условий помогала ему лучше отыгрывать свою роль.

Режиссер картины Дени Вильнёв отмечал, что многие идеи, воплощенные в «Звездных войнах», были взяты из романа «Дюна», чем и осложнилась его работа над экранизацией. Также он убежден, что его «Дюна» станет «Звездными войнами» для взрослых».

Стинга рассматривали на эпизодическую роль в новой экранизации, так как он сыграл Фейд-Раута в фильме Дэвида Линча 1984 года.

Композитор Ханс Циммер является настолько большим фанатом романа «Дюна», что отказался от работы над фильмом Кристофера Нолана «Довод» ради участия в проекте Дени Вильнёва.

Дени Вильнёв долгое время мечтал адаптировать «Дюну», но сначала решил набраться опыта в работе с фантастикой. Это одна из причин, по которой режиссер участвовал в проектах «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие».

В одном из интервью Дени Вильнёв рассказал, что на создание образа Песчаных червей его команде потребовался год. Они выверяли каждую мелочь: от текстуры кожи до движения челюстей.

Дени Вильнёв сообщил, что намерен разбить картину как минимум на две части, так как считает мир романа слишком сложным, чтобы уместить его в одном фильме.

Адаптация 2020 года не имеет ничего общего с версией Дэвида Линча 1984 года. Дени Вильнёв говорил, что, хотя он был впечатлен фильмом Линча, в его мечтах он должен быть другим.

Шарлотта Рэмплинг, которой в адаптации Вильнёва досталась роль преподобной матери Хелен Мохиам, однажды почти приняла участие в не выпущенной «Дюне» Алехандро Ходоровски, но отказалась от роли.

Ридли Скотт, с которым Вильнёв работал над «Бегущим по лезвию 2049», когда-то и сам планировал заняться адаптацией «Дюны». Некоторые члены съемочной команды «Чужого», снятого Скоттом, впервые встретились во время работы над «Дюной» Ходоровски, и многие из их наработок для этого фильма были использованы в «Чужом».