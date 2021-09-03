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Dune

Дюна, 2021

2021 / США
8.0 Оцените
377 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Фантастический блокбастер Дени Вильнева с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
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Спустя 36 лет после провальной адаптации романа «Дюна» Дэвида Линча режиссер Дени Вильнёв берется перенести историю Пола Атрейдеса на большой экран.

Дени Вильнёв, хорошо известный зрителям по таким хитам, как «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие», набил руку в жанре научной фантастики и создал свою версию романа 1965 года, собрав в фильме по-настоящему звездный состав: тут и обожаемые всем Голливудом Тимоти Шаламе и Зендая, хорошо знакомые поклонникам жанра sci-fi Оскар Айзек и Дейв Батиста и многие другие. Вильнёв, выступивший и в роли режиссера, и в роли сценариста, принял участие в каждой стадии создания проекта, чтобы снять «Дюну» своей мечты.

В далеком будущем семья Атрейдес получает контроль над планетой Арракис — одним из опаснейших мест во Вселенной, где обитают гигантские Песчаные черви. Но также это единственный источник «пряности», не только продлевающей жизнь, но и обостряющей ментальные способности, необходимые для космических перелетов. Это вещество является самым ценным во Вселенной, а потому дом Атрейдес и его наследник Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) вынуждены защищать себя и свою новую империю от врагов, участвуя в политических играх могущественных семей, сражающихся за власть над «пряностью», а следовательно, и над миром.

Одной из локаций съемок была пустыня Вади-Рам в Иордании, где температура днем могла достигать 50°C. Исполнитель главной роли Тимоти Шаламе говорил о том, что иногда усталость из-за подобных условий помогала ему лучше отыгрывать свою роль.

Режиссер картины Дени Вильнёв отмечал, что многие идеи, воплощенные в «Звездных войнах», были взяты из романа «Дюна», чем и осложнилась его работа над экранизацией. Также он убежден, что его «Дюна» станет «Звездными войнами» для взрослых».

Стинга рассматривали на эпизодическую роль в новой экранизации, так как он сыграл Фейд-Раута в фильме Дэвида Линча 1984 года.

Композитор Ханс Циммер является настолько большим фанатом романа «Дюна», что отказался от работы над фильмом Кристофера Нолана «Довод» ради участия в проекте Дени Вильнёва.

Дени Вильнёв долгое время мечтал адаптировать «Дюну», но сначала решил набраться опыта в работе с фантастикой. Это одна из причин, по которой режиссер участвовал в проектах «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие».

В одном из интервью Дени Вильнёв рассказал, что на создание образа Песчаных червей его команде потребовался год. Они выверяли каждую мелочь: от текстуры кожи до движения челюстей.

Дени Вильнёв сообщил, что намерен разбить картину как минимум на две части, так как считает мир романа слишком сложным, чтобы уместить его в одном фильме.

Адаптация 2020 года не имеет ничего общего с версией Дэвида Линча 1984 года. Дени Вильнёв говорил, что, хотя он был впечатлен фильмом Линча, в его мечтах он должен быть другим.

Шарлотта Рэмплинг, которой в адаптации Вильнёва досталась роль преподобной матери Хелен Мохиам, однажды почти приняла участие в не выпущенной «Дюне» Алехандро Ходоровски, но отказалась от роли.

Ридли Скотт, с которым Вильнёв работал над «Бегущим по лезвию 2049», когда-то и сам планировал заняться адаптацией «Дюны». Некоторые члены съемочной команды «Чужого», снятого Скоттом, впервые встретились во время работы над «Дюной» Ходоровски, и многие из их наработок для этого фильма были использованы в «Чужом».

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.

8.0 Оцените
377 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 сентября 2021
Премьера онлайн 1 ноября 2021
Премьера в мире 3 сентября 2021
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дени Вильнев
Дени Вильнев
В ролях
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Джош Бролин
Джош Бролин
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Зендея
Зендея
Все актеры и съемочная группа
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Новую «Дюну» можно оценивать как минимум с двух позиций: литературного гика, знающего мир романа-первоисточника до последней песчинки, и рядового зрителя, год назад затаившего дыхание в ожидании нового блокбастера Дени Вильнёва и тем не менее так и не прочитавшего книгу. Как, впрочем, и любая экранизация литературы, вильнёвская «Дюна» будет восприниматься этими типами людей очень по-разному: одни будут причитать из-за довольно вольного обращения режиссера с материалом…
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kachanovden 16 сентября 2021, 19:07
Нет никакой сюжетной линии, тупое непонятное рубилово. Зря потраченное время
morning666 21 сентября 2021, 21:44
Фанатам Марвеловских комиксов и прочей дрысни можно не читать. Это уже третья экранизация Дюны. Для тех, кто смотрел предыдущие экранизации, в этой… Читать дальше…
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