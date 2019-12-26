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Властелин Колец: Братство Кольца
Отзывы о фильме «Властелин Колец: Братство Кольца»
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Властелин Колец: Братство Кольца
2001 / Новая Зеландия / США
Трейлер
8.6
Оцените
159
голосов
Рейтинг IMDb: 8.8
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Виктория Лаврова
26 декабря 2019, 11:14
Оценка
«Братство» не такой эпичный, как его продолжения, в нём мало компьютерной графики, что в общем то хорошо, т. к. этого сильно не хватает современным фильмам, которые перенасыщены спецэффектами. Он не столько про битвы, сколько про приключения, погружение в мир Средиземья, знакомство с ним.
26 декабря 2019, 11:14
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19drakon78
15 апреля 2021, 09:00
В Корстоне ретроспектива старых фильмов?
15 апреля 2021, 09:00
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kloss1
22 апреля 2021, 08:33
Оценка
Краткое описание ситуации: Трилогию властелин колец вновь вернули в кинотеатры, должна была быть новая отреставрированная - ремастер версия.
Отвратительное качество, все динамические сцены не сфокусированы. Прям плевок в сторону фанатов. качество просто ужасное, сначала подумал что мб мой кинотеатр скачал с торента версию web rip ан нет, хорошо купил только один билет. , обычные сцены были будто 60 кадров- размытие фокуса и треш в динамических сценах То есть вместо ремастера нам показывают треш версию
22 апреля 2021, 08:33
0
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Отвратительное качество, все динамические сцены не сфокусированы. Прям плевок в сторону фанатов. качество просто ужасное, сначала подумал что мб мой кинотеатр скачал с торента версию web rip ан нет, хорошо купил только один билет. , обычные сцены были будто 60 кадров- размытие фокуса и треш в динамических сценах То есть вместо ремастера нам показывают треш версию
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