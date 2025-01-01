Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Судья Цитаты из фильма Судья

Цитаты из фильма Судья

Hank Palmer Все хотят Аттикуса Финча, пока в ванной не найдут мёртвую шлюху.
[Примечание: Аттикус Финч — адвокат из «Убить пересмешника».]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Hank Palmer Мой отец — это куча неприятных вещей, но убийцей он не является.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Kattan И каково это, Хэнк? Знать, что каждый клиент, которого ты защищаешь, виновен?
Hank Palmer Нормально. Невиновные меня не потянут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Знаете, 90% страны верят в призраков. Менее трети — в эволюцию. 35% могут правильно назвать вымышленный город Гомера Симпсона, меньше 1% знает, кто такой Тергууд Маршалл. Но когда собирают 12 американцев в присяжные и просят справедливости? Происходит что-то чуть ниже гениальности. И часто они оказываются правы.
🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Хэнк Палмер Я не верю. Это не могло быть первый раз, когда тебя оскорбляли. Это же твоя работа. Почему ты в первый раз смягчил ему наказание? Из всех судей Индианы, с самой суровой репутацией... Ты дал ему 30 дней. Он угрожал ей, стрелял у неё дома. Это шесть месяцев. Год. Легко. В чём была твоя логика? Сто восемьдесят дней — это серьезно. Может, он бы остыл. Может, он не убил бы Хоуп. Может, нас бы здесь не было. За все годы, что ты сидишь на скамье… все люди, что перед тобой стояли, снисходительность… понимание, бесплатный проезд достался Марку Блэквеллу? Как объяснишь эту ошибку в суждении?
Судья Джозеф Палмер Я смотрел на него и видел тебя. То же упрямое неповиновение… ту же безрассудность. Я смотрел на него и видел своего среднего сына. Мальчишку моего. Мальчишку моего. Я видел, как он там плакал. Хотел обнять и сказать, что всё может быть иначе. Хотел, чтобы кто-то помог ему… так, как я хотел бы, чтобы помогли моему сыну… если он сбился с пути. Это был мой шанс стать… этим кем-то. Это так много просить? Может быть. Может быть.
Хэнк Палмер У меня есть воспоминания. О нас. Ты, я. А потом нет. Почему? Зачем?
Судья Джозеф Палмер Почему? Почему? Я смотрел на тебя и видел его.
[Хэнк закрывает глаза, и по щеке катится слеза]
Судья Джозеф Палмер [судья закрыл глаза в отчаянии]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Judge Joseph Palmer Ты и я, наконец-то, покончили.
Hank Palmer О, мы ещё не закончили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Ты думаешь, что после смерти есть что-то ещё?
Judge Joseph Palmer Ты спрашиваешь меня, верю ли я в Бога?
Hank Palmer Веришь?
Judge Joseph Palmer Мне 72 года, у меня рак четвёртой стадии. Какой у меня выбор?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Samantha Powell Чёрт возьми, Хэнк. Я любила тебя тогда и люблю сейчас. Правда. Мне нравится, что ты одновременно самый эгоистичный и самый щедрый человек, которого я знаю. Мне нравится, что ты ненавидишь задира, хотя сам им являешься. Но твои постоянные сомнения в других, эта фигня с хрустальным шаром? Эта твоя гиперсловесная словесная рвота? Я исчезала рядом с тобой, Хэнк.
Hank Palmer Скажи ещё раз.
Samantha Powell Всё?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dwight Dickham Вы — вылизанная деревянная монетка, мистер Палмер. Хулиган с кучей уловок. Но в отличие от вас, у меня есть одна простая вера. Закон — это единственное, что может сделать людей равными. Вы, может, и считаете Марка Блэкуэлла отребьем, и, возможно, так оно и есть. Но в глазах государства его жизнь имеет значение. Я обвиню вашего клиента в убийстве первой степени. И вы будете смотреть это с первых рядов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Бывает.
Judge Joseph Palmer Как и твой брак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dwight Dickham Закон — это единственное, что способно сделать людей равными
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc Morris Вау, это не игра, да? Ты правда неприятный человек.
Hank Palmer Сейчас? Я как летний бриз. Но как только я вызову тебя в суд, посадю на скамью и выжму из тебя правду, словно смолу из дерева, вот тогда ты поймёшь, что я — человек не из приятных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Эта семья — чёртов Пикассо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Представь себе далёкое место, Хэнк, где люди ценят твоё мнение. Теперь иди туда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C.P. Kennedy Итак, кто именно наш приоритетный присяжный?
Judge Joseph Palmer Умные люди, которые слушают инструкции и следуют фактам.
Hank Palmer Чудаки. Тех, кого я могу убедить проглотить свой же язык. Кто-то, кто видел снежного человека. Отрицатели высадки на Луну. Вот наши люди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Дедушка Шнайдер такой, знаешь, милый и приветливый. Может, возьмёт тебя на мороженое, может, почитает. А дедушка Палмер не хочет ничего из этого. Если попросишь его почитать, он может кинуть в тебя книгой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer [обращаясь к толпе отморозков] Обнаружение запрещённого вещества? Семейное насилие? Это про вас. Всё в порядке, дорогая? Какая ещё случайная череда ё##ных мелких преступлений всплывёт, пока ты сушишься в камере? Неявка в суд? Ордеры на арест? Давай. И поскольку я единственный, кто не ездит с приостановленными правами, я подвезу ваших дам домой. Так кто живёт ближе? Э-э, с дряблым животиком или с дыханием, как у Ред Булла?
[короткая потасовка]
Redneck Ублюдок!
Hank Palmer Давай, бей. Любишь еду из Каунти?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Рассказывай, что случилось.
Judge Joseph Palmer Не помню.
Hank Palmer Потому что был пьян?
Judge Joseph Palmer Нет, потому что *не могу* вспомнить. Ты думаешь, я *хочу* помнить? Я *не могу*! По-моему, я никого не сбил и ни с кем не столкнулся!
Hank Palmer Ну, я был у шкафа с выпивкой. Какой, к черту, бывший алкоголик держит запертый шкаф с алкоголем?
Judge Joseph Palmer Нет, нет, нет, *выздоровевший*. Это напоминание, что я сильнее, здесь нет никакой власти над мной.
Hank Palmer Сейчас коп Хэнсон направляется в мини-маркет, чтобы спросить какого-то перепуганного школьного клерка с полупачкой косяка в кармане... был ли у тебя запах алкоголя изо рта! Был?
Judge Joseph Palmer Нет.
Hank Palmer Красные глаза.
Judge Joseph Palmer Нет!
Hank Palmer Заплетающаяся речь?
Judge Joseph Palmer *Нет!*
Dale Palmer [Хэнк резко тормозит и сдаёт назад во двор. Гленн и Дейл наблюдают, хорошо понимая, как растёт напряжение между ними, хотя и не в машине.] Им не стоит ехать вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Samantha Powell Что бы ни случилось или не случилось в прошлом, я собиралась стать героиней собственной истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Palmer На какой мы были очереди, когда раздавали яйца?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Samantha Powell Хватит пялиться. Я знаю, что выгляжу отлично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Samantha Powell Да ну, это моя хр###, так что снимайте с неё свои ботинки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Juror #8 Контроль над оружием — это умение держать его обеими руками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Joseph Palmer Ты справишься на похоронах завтра? Эта камера появится, мы оба знаем, к чему это приведёт, да?
Dale Palmer В жопу мне.
Judge Joseph Palmer Молодец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lauren Palmer Папы не бывают одинокими. Они женятся только на молодых мамочках.
Hank Palmer Ну, мы всё уладим, детка.
Lauren Palmer Это случилось с Меган. Потом с Кейтлин. Я просто не думала, что со мной тоже.
Hank Palmer И я тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Майк Каттан [вбегая в мужской туалет] Ты так не отделаешься. Палмер, ты му***к!... Эй!
Хэнк Палмер [поворачивается к нему, обрызгивая] Да. Упс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Убавь градус безумия, сейчас. Убавь.
Glen Palmer Не похлопывай меня. Не похлопывай. Я здесь старший брат. Не похлопывай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Расскажи про Лорен. Что ей нравится, что нет? Что будущее может ей принести? Кем она хочет стать? Учителем? Врачом? Юристом! Последнее время это вроде популярно.
Lauren Palmer [пока лижет мороженое] Гонщицей. Просто люблю ездить очень быстро.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Palmer [видя, как Хэнк дико сдаёт назад по подъездной дорожке с отцом в машине] Им не стоит ездить вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Kattan Это первый раз, когда твоя мама умирает, или ты так со всеми делаешь, которые вот-вот проиграешь?
Judge Carter Примите мои соболезнования.
Hank Palmer Впервые...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Joseph Palmer Лиза играла в прятки с кем-то другим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lauren Palmer Так, дедушка Палмер тоже умер?
Hank Palmer Нет, дедушка Палмер для меня мёртв. Это так, фигура речи.
Lauren Palmer Звучит сложно. Мне стоит пойти с тобой.
Hank Palmer Поверь, никто не хочет ехать в Карлинвилл, Индиана.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Прапорщик Хэнсон, вы раньше служили офицером в Детройте?
Dwight Dickham Возражаю, полномочия прапорщика не ставятся под сомнение.
Hank Palmer Я хотел сказать: «Добро пожаловать в Карлинвилл».
[Офицер неловко улыбается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Кто, чёрт возьми, отец Карлы? Пожалуйста.
Samantha Powell [Наложение] Иди в суд, возьми её свидетельство о рождении.
Hank Palmer Я уже смотрел. Там нет имени отца.
Samantha Powell Нет, его там нет. Потому что отец Карлы никогда им не станет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Palmer Эй, судья, куда это вы? В тюрьму штата Индиана — туда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Joseph Palmer Это твой новый грузовик снаружи?
Mr. Williams Да.
Judge Joseph Palmer 'Да' — это не подтверждение, которое мужчина использует в суде.
Mr. Williams Да, судья.
Judge Joseph Palmer [судебному приставу] Ключи. Передайте их бывшей жене мистера Уильямса. Потом проводите мистера Уильямса к его бывшему грузовику. Ты подпишешь передачу этого автомобиля ей. А вы, мадам, отправляетесь в DeVaney Motors, спросите Майка ДеВейни — отца, не этого идиотского сына — и продайте свой новый грузовик обратно ему за ту сумму, что этот болв@н за него отдал.
Mr. Williams Это несправедливо, как же...
Judge Joseph Palmer Эй! Ещё слово — и всё. Оглянитесь вокруг. Вы стоите в одном из последних великих соборов этой страны, построенном на принципе, что только ты несёшь ответственность за последствия своих поступков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
David Krumholtz
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Вера Фармига
Вера Фармига
Vera Farmiga
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
Дэнис О’Хэр
Дэнис О’Хэр
Denis O'Hare
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Dax Shepard
Джереми Холм
Jeremy Holm
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Jeremy Strong
Эмма Тремблэ
Эмма Тремблэ
Emma Tremblay
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Vincent D'Onofrio
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»
Если пересматривать «Игру престолов» в 2025, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и она раньше, чем в 7 сезоне
22 дня без сна, чтобы досмотреть до конца: сколько на самом деле серий в «Великолепном веке» — в России показали иначе
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше