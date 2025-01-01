Hank PalmerЗнаете, 90% страны верят в призраков. Менее трети — в эволюцию. 35% могут правильно назвать вымышленный город Гомера Симпсона, меньше 1% знает, кто такой Тергууд Маршалл. Но когда собирают 12 американцев в присяжные и просят справедливости? Происходит что-то чуть ниже гениальности. И часто они оказываются правы.
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Хэнк ПалмерЯ не верю. Это не могло быть первый раз, когда тебя оскорбляли. Это же твоя работа. Почему ты в первый раз смягчил ему наказание? Из всех судей Индианы, с самой суровой репутацией... Ты дал ему 30 дней. Он угрожал ей, стрелял у неё дома. Это шесть месяцев. Год. Легко. В чём была твоя логика? Сто восемьдесят дней — это серьезно. Может, он бы остыл. Может, он не убил бы Хоуп. Может, нас бы здесь не было. За все годы, что ты сидишь на скамье… все люди, что перед тобой стояли, снисходительность… понимание, бесплатный проезд достался Марку Блэквеллу? Как объяснишь эту ошибку в суждении?
Судья Джозеф ПалмерЯ смотрел на него и видел тебя. То же упрямое неповиновение… ту же безрассудность. Я смотрел на него и видел своего среднего сына. Мальчишку моего. Мальчишку моего. Я видел, как он там плакал. Хотел обнять и сказать, что всё может быть иначе. Хотел, чтобы кто-то помог ему… так, как я хотел бы, чтобы помогли моему сыну… если он сбился с пути. Это был мой шанс стать… этим кем-то. Это так много просить? Может быть. Может быть.
Хэнк ПалмерУ меня есть воспоминания. О нас. Ты, я. А потом нет. Почему? Зачем?
Samantha PowellЧёрт возьми, Хэнк. Я любила тебя тогда и люблю сейчас. Правда. Мне нравится, что ты одновременно самый эгоистичный и самый щедрый человек, которого я знаю. Мне нравится, что ты ненавидишь задира, хотя сам им являешься. Но твои постоянные сомнения в других, эта фигня с хрустальным шаром? Эта твоя гиперсловесная словесная рвота? Я исчезала рядом с тобой, Хэнк.
Dwight DickhamВы — вылизанная деревянная монетка, мистер Палмер. Хулиган с кучей уловок. Но в отличие от вас, у меня есть одна простая вера. Закон — это единственное, что может сделать людей равными. Вы, может, и считаете Марка Блэкуэлла отребьем, и, возможно, так оно и есть. Но в глазах государства его жизнь имеет значение. Я обвиню вашего клиента в убийстве первой степени. И вы будете смотреть это с первых рядов.
Hank PalmerЧудаки. Тех, кого я могу убедить проглотить свой же язык. Кто-то, кто видел снежного человека. Отрицатели высадки на Луну. Вот наши люди.
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Hank PalmerДедушка Шнайдер такой, знаешь, милый и приветливый. Может, возьмёт тебя на мороженое, может, почитает. А дедушка Палмер не хочет ничего из этого. Если попросишь его почитать, он может кинуть в тебя книгой.
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Hank Palmer[обращаясь к толпе отморозков]Обнаружение запрещённого вещества? Семейное насилие? Это про вас. Всё в порядке, дорогая? Какая ещё случайная череда ё##ных мелких преступлений всплывёт, пока ты сушишься в камере? Неявка в суд? Ордеры на арест? Давай. И поскольку я единственный, кто не ездит с приостановленными правами, я подвезу ваших дам домой. Так кто живёт ближе? Э-э, с дряблым животиком или с дыханием, как у Ред Булла?
Judge Joseph Palmer[судебному приставу]Ключи. Передайте их бывшей жене мистера Уильямса. Потом проводите мистера Уильямса к его бывшему грузовику. Ты подпишешь передачу этого автомобиля ей. А вы, мадам, отправляетесь в DeVaney Motors, спросите Майка ДеВейни — отца, не этого идиотского сына — и продайте свой новый грузовик обратно ему за ту сумму, что этот болв@н за него отдал.
Mr. WilliamsЭто несправедливо, как же...
Judge Joseph PalmerЭй! Ещё слово — и всё. Оглянитесь вокруг. Вы стоите в одном из последних великих соборов этой страны, построенном на принципе, что только ты несёшь ответственность за последствия своих поступков.