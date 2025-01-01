Хэнк Палмер Я не верю. Это не могло быть первый раз, когда тебя оскорбляли. Это же твоя работа. Почему ты в первый раз смягчил ему наказание? Из всех судей Индианы, с самой суровой репутацией... Ты дал ему 30 дней. Он угрожал ей, стрелял у неё дома. Это шесть месяцев. Год. Легко. В чём была твоя логика? Сто восемьдесят дней — это серьезно. Может, он бы остыл. Может, он не убил бы Хоуп. Может, нас бы здесь не было. За все годы, что ты сидишь на скамье… все люди, что перед тобой стояли, снисходительность… понимание, бесплатный проезд достался Марку Блэквеллу? Как объяснишь эту ошибку в суждении?

Судья Джозеф Палмер Я смотрел на него и видел тебя. То же упрямое неповиновение… ту же безрассудность. Я смотрел на него и видел своего среднего сына. Мальчишку моего. Мальчишку моего. Я видел, как он там плакал. Хотел обнять и сказать, что всё может быть иначе. Хотел, чтобы кто-то помог ему… так, как я хотел бы, чтобы помогли моему сыну… если он сбился с пути. Это был мой шанс стать… этим кем-то. Это так много просить? Может быть. Может быть.

Хэнк Палмер У меня есть воспоминания. О нас. Ты, я. А потом нет. Почему? Зачем?

Судья Джозеф Палмер Почему? Почему? Я смотрел на тебя и видел его.

[Хэнк закрывает глаза, и по щеке катится слеза]