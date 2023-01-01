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Судья Судья
Киноафиша Фильмы Судья Награды и номинации фильма Судья
The Judge Судья 2014 / США
7.6 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Судья

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший актёр второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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