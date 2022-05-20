Содержание:
Винсент Д'Онофрио – Фильмы
- Винсент Д'Онофрио - «Закон и порядок. Преступное намерение»
- Винсент Д'Онофрио - «Люди в черном»
- Винсент Д'Онофрио - «Цельнометаллическая оболочка»
Винсент Д'Онофрио – Личная жизнь
Винсент Д'Онофрио родился 30 июня 1959 года в Бруклине в семье дизайнера интерьеров Дженнаро Д’Онофрио и его жены Филис. Рос на Гавайях, в Колорадо и Майами вместе с двумя сестрами – Антуанеттой и Элизабет. После развода родителей Д`Онофрио попал в семью нового мужа матери Джорджа Мейера. Он окончил старшую школу в Майами и поступил в Университет Колорадо в Боулдере. Во время учебы он увлекся театром и начал посещать местное театральное сообщество. Впоследствии Д`Онофрио изучал актерское мастерство у Сони Мур в Нью-Йоркском американском театре Станиславского и в Актёрской студии у Шэрон Чаттон. В 1984 году актёр был принят в труппу Нью-Йоркского американского театра Станиславского, а позднее начал играть драматические роли на Бродвее.
В 1983 году Д'Онофрио снялся в малобюджетном фильме «Первый секс», но его настоящий дебют в кино состоялся у Стэнли Кубрика в 1987 году в картине «Цельнометаллическая оболочка». По слухам, роль Леонарда Д'Онофрио помог получить Роберт Де Ниро, и ради нее худощавому от природы актеру пришлось набрать 31 килограмм. Впоследствии именно этот образ актера стал узнаваемым. Позднее Д'Онофрио появился в голливудских картинах «Мистическая пицца» и «Умереть молодым», где снялся вместе с Джулией Робертс. В 1991 году Д'Онофрио получил роль в фильме Оливера Стоуна «JFK» о расследовании прокурора Нового Орлеана Джима Гаррисона обстоятельств убийства президента США Джона Кеннеди в Далласе.
В следующем году он появился в комедии «Игрок» Роберта Олтмена о чиновнике голливудской киностудии, которого начинает запугивать кто-то неизвестный. В 1995 году Д'Онофрио снялся в фантастическом фильме Кэтрин Бигелоу «Странные дни» о торговце воспоминаниями, которые можно пережить как виртуальную реальность. Через год Д'Онофрио сыграл главную мужскую роль в картине «Весь огромный мир» вместе с Рене Зеллвегер. Фильм рассказывает о писателе Роберте Говарде, создателе знаменитого Конана, и молодой учительнице Новалин Прайс, которая вступает с ним в отношения и пытается заставить его разорвать токсичные отношения с матерью. За эту роль на Международном кинофестивале в Сиэтле Д’Онофрио был назван лучшим актёром, а фильм получил главную премию. В 1997 году актер исполнил роль «Жука»-пришельца в картине «Люди в чёрном» Барри Зонненфельда. Известной ролью артиста стал Роберт Горен в телесериале «Закон и порядок — Преступные намерения», где он снимался с 2001 по 2011 год.
Спин-офф телефраншизы «Закон и порядок», созданный Диком Вульфом и выходивший на экраны с 2001 по 2011 год. Сериал рассказывает о нью-йоркском детективе Роберте Горене (Винсент Д'Онофрио), который работает в паре с Алекс Имс (Кэтрин Эрбе). Возглавляет департамент полиции капитан Дикинс (Джейми Шеридан). В каждой серии герои сталкиваются с самыми чудовищными преступлениями и с теми, кто их совершил. В отличие от оригинального сериала шоу демонстрирует происходящие события с точки зрения самих преступников, а не только полицейских.
Фантастическая комедия Барри Зоненфельда 1997 года. По сюжету, на Земле проживают инопланетяне, и для их безопасности от людей, а так же наоборот, создано бюро по сотрудничеству с пришельцами. У агентов есть специальное устройство, которое стирает людям память, тем самым оставляя втайне присутствие инопланетян. Ветеран Бюро Агент Кей (Томми Ли Джонс) нанимает себе в помощники полицейского Джеймса Эдвардса (Уилл Смит). Между тем в среде пришельцев Нью-Йорка неспокойно, и многие начинают покидать город. Агенты узнают о новом пришельце, представителе вида «жуков»-захватчиков, который нарушает закон о пребывании инопланетян на Земле. По прибытии пришелец съедает фермера Эдгара (Винсент Д'Онофрио) и надевает на себя его кожу, а затем, безжалостно убивая всех на своём пути, охотится за некой «галактикой» под названием Аркилл.
Классический фильм Стэнли Кубрика 1987 года о базе подготовки морских пехотинцев к войне во Вьетнаме. Новобранцы приезжают в Пэррис-Айленд в Южной Каролине для курса начальной боевой подготовки. Молодые бойцы попадают в распоряжение сержанта Хартмана (Ли Эрмей) – сурового вояки с особой страстью к унижениям и жестокостям. Его любимчиком становится Леонард Лоуренс (Винсент Д'Онофрио), которому он дает прозвище Гомер Куча за его лишний вес. Куча постоянно подводит свой взвод и не вписывается в показатели, из-за чего Хартман сначала назначает рядового Шутника (Мэттью Модайн) командиром отделения, а потом и вовсе обязывает весь взвод отвечать за промах неуклюжего Кучи. После того как сержант находит в его сундуке пончик, взвод ночью избивает Кучу.
Д'Онофрио был женат дважды. Впервые на актрисе Грете Скакки, от брака с которой у него осталась дочь Лейса. Второй женой актера была Карин ван дер Донк, с которой у Д'Онофрио двое детей.
Фильм «Люди в черном» основан на одноимённой серии комиксов Лоуэлла Каннингема, которая выпускалась с 1990 по 1991 год издательством Marvel.
Фильм «Цельнометаллическая оболочка» снят по мотивам романа Густава Хэсфорда «Старики» 1979 года. На самом деле Ли Эрми был приглашен на съемочную площадку картины «Цельнометаллическая оболочка» как консультант, так как являлся бывшим инструктором по боевой подготовке. Но Стэнли Кубрику так понравились его отборные ругательства, что режиссер сразу предложил ему роль сержанта Хартмана.