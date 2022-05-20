Содержание:

Винсент Д'Онофрио – Фильмы

- Винсент Д'Онофрио - «Закон и порядок. Преступное намерение»

- Винсент Д'Онофрио - «Люди в черном»

- Винсент Д'Онофрио - «Цельнометаллическая оболочка»

Винсент Д'Онофрио – Личная жизнь

Винсент Д'Онофрио родился 30 июня 1959 года в Бруклине в семье дизайнера интерьеров Дженнаро Д’Онофрио и его жены Филис. Рос на Гавайях, в Колорадо и Майами вместе с двумя сестрами – Антуанеттой и Элизабет. После развода родителей Д`Онофрио попал в семью нового мужа матери Джорджа Мейера. Он окончил старшую школу в Майами и поступил в Университет Колорадо в Боулдере. Во время учебы он увлекся театром и начал посещать местное театральное сообщество. Впоследствии Д`Онофрио изучал актерское мастерство у Сони Мур в Нью-Йоркском американском театре Станиславского и в Актёрской студии у Шэрон Чаттон. В 1984 году актёр был принят в труппу Нью-Йоркского американского театра Станиславского, а позднее начал играть драматические роли на Бродвее.

Винсент Д'Онофрио – Фильмы

В 1983 году Д'Онофрио снялся в малобюджетном фильме «Первый секс», но его настоящий дебют в кино состоялся у Стэнли Кубрика в 1987 году в картине «Цельнометаллическая оболочка». По слухам, роль Леонарда Д'Онофрио помог получить Роберт Де Ниро, и ради нее худощавому от природы актеру пришлось набрать 31 килограмм. Впоследствии именно этот образ актера стал узнаваемым. Позднее Д'Онофрио появился в голливудских картинах «Мистическая пицца» и «Умереть молодым», где снялся вместе с Джулией Робертс. В 1991 году Д'Онофрио получил роль в фильме Оливера Стоуна «JFK» о расследовании прокурора Нового Орлеана Джима Гаррисона обстоятельств убийства президента США Джона Кеннеди в Далласе.

В следующем году он появился в комедии «Игрок» Роберта Олтмена о чиновнике голливудской киностудии, которого начинает запугивать кто-то неизвестный. В 1995 году Д'Онофрио снялся в фантастическом фильме Кэтрин Бигелоу «Странные дни» о торговце воспоминаниями, которые можно пережить как виртуальную реальность. Через год Д'Онофрио сыграл главную мужскую роль в картине «Весь огромный мир» вместе с Рене Зеллвегер. Фильм рассказывает о писателе Роберте Говарде, создателе знаменитого Конана, и молодой учительнице Новалин Прайс, которая вступает с ним в отношения и пытается заставить его разорвать токсичные отношения с матерью. За эту роль на Международном кинофестивале в Сиэтле Д’Онофрио был назван лучшим актёром, а фильм получил главную премию. В 1997 году актер исполнил роль «Жука»-пришельца в картине «Люди в чёрном» Барри Зонненфельда. Известной ролью артиста стал Роберт Горен в телесериале «Закон и порядок — Преступные намерения», где он снимался с 2001 по 2011 год.

Винсент Д'Онофрио - «Закон и порядок. Преступное намерение»

Спин-офф телефраншизы «Закон и порядок», созданный Диком Вульфом и выходивший на экраны с 2001 по 2011 год. Сериал рассказывает о нью-йоркском детективе Роберте Горене (Винсент Д'Онофрио), который работает в паре с Алекс Имс (Кэтрин Эрбе). Возглавляет департамент полиции капитан Дикинс (Джейми Шеридан). В каждой серии герои сталкиваются с самыми чудовищными преступлениями и с теми, кто их совершил. В отличие от оригинального сериала шоу демонстрирует происходящие события с точки зрения самих преступников, а не только полицейских.

Винсент Д'Онофрио - «Люди в черном»

Фантастическая комедия Барри Зоненфельда 1997 года. По сюжету, на Земле проживают инопланетяне, и для их безопасности от людей, а так же наоборот, создано бюро по сотрудничеству с пришельцами. У агентов есть специальное устройство, которое стирает людям память, тем самым оставляя втайне присутствие инопланетян. Ветеран Бюро Агент Кей (Томми Ли Джонс) нанимает себе в помощники полицейского Джеймса Эдвардса (Уилл Смит). Между тем в среде пришельцев Нью-Йорка неспокойно, и многие начинают покидать город. Агенты узнают о новом пришельце, представителе вида «жуков»-захватчиков, который нарушает закон о пребывании инопланетян на Земле. По прибытии пришелец съедает фермера Эдгара (Винсент Д'Онофрио) и надевает на себя его кожу, а затем, безжалостно убивая всех на своём пути, охотится за некой «галактикой» под названием Аркилл.

Винсент Д'Онофрио - «Цельнометаллическая оболочка»

Классический фильм Стэнли Кубрика 1987 года о базе подготовки морских пехотинцев к войне во Вьетнаме. Новобранцы приезжают в Пэррис-Айленд в Южной Каролине для курса начальной боевой подготовки. Молодые бойцы попадают в распоряжение сержанта Хартмана (Ли Эрмей) – сурового вояки с особой страстью к унижениям и жестокостям. Его любимчиком становится Леонард Лоуренс (Винсент Д'Онофрио), которому он дает прозвище Гомер Куча за его лишний вес. Куча постоянно подводит свой взвод и не вписывается в показатели, из-за чего Хартман сначала назначает рядового Шутника (Мэттью Модайн) командиром отделения, а потом и вовсе обязывает весь взвод отвечать за промах неуклюжего Кучи. После того как сержант находит в его сундуке пончик, взвод ночью избивает Кучу.

Винсент Д'Онофрио – Личная жизнь

Д'Онофрио был женат дважды. Впервые на актрисе Грете Скакки, от брака с которой у него осталась дочь Лейса. Второй женой актера была Карин ван дер Донк, с которой у Д'Онофрио двое детей.