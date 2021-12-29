Содержание:
Вера Фармига - Фильмы
- Вера Фармига - Мотель Бейтс
- Вера Фармига - Заклятие
Вера Фармига - Личная жизнь
Актриса театра, кино и телевидения украинского происхождения, кинорежиссёр и продюсер Вера Фармига, родилась 6 августа 1973 года в семье иммигрантов из Украины, компьютерного инженера и учительницы. У Веры есть старший брат и пять младших братьев и сестер. Она посещала украинскую греко-католическую школу в Нью-Йорке и выступала в фольклорно-танцевальном ансамбле Syzokryli. После окончания центральной районной школы Hunterdon, Фармига поступила в школу изобразительного исполнительского искусства в Сиракьюсском университете, которую окончила в 1995 году.
Первое время после завершения учебы в 1996-м году, Вера работала дублером в одном из бродвейских театров, дебютом на телевидении стал фильм «Роуз Хилл», где ей досталась роль Эмили Эллиот. Затем был фэнтези-сериал «Рёв», там Вера снималась вместе с Хитом Леджером и Себастьяном Роше. В конце 1990-х годов она принимала участие в драматическом триллере «Возвращение в рай», ее партнерами стали Винс Вон и Хоакин Феникс, и в романтической драме «Осень в Нью-Йорке», вместе с Ричардом Гиром и Вайноной Райдер. Следующей заметной картиной с её участием стала криминальная драма «Отступники» Мартина Скорсезе. Вера сыграла полицейского психиатра - доктора Мэдлин Мэдден, также главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Мэтт Дэймон.
Большим прорывом в карьере Фармиги стала роль нарко-зависимой матери Ирен Моррисон, в драматическом фильме «До последней черты» в 2004 году, эта роль принесла ей «Премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса». Также очень заметной была работа над картиной «Мне бы в небо», которая принесла ей номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Британской киноакадемии. В 2011-м вышли фильмы «Исходный код» и «Криминальная фишка от Генри». В 2013 году стало известно, что Вера Фармига сыграет Норму Луизу Бейтс, мать Нормана Бейтса, в драматическом телесериале канала A&E «Мотель Бейтс», современную перезагрузку фильма Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года.
В этом же году она появилась в фильме ужасов «Заклятие» Джеймса Вана, который стал одним из самых кассовых фильмов ужасов всех времен. Далее выходят ленты с ее участием - «Судья» Дэвида Добкина, комедия «Специальные корреспонденты» в роли Элеаноры Финч, «Сожги свои карты» и многие другие.
В 2018 году вышел детективный триллер «Пассажир» с Лиамом Нисоном, где Вере Фармига досталась одна из главных ролей, и ожидается скорая премьера ленты «Оккупация» с Джоном Гудманом. Также актрису утвердили в ролях в фильмах «Годзилла 2» и «Мирлитонский балет».
Сериал снят по мотивам культового фильма Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года и является его сюжетным приквелом, но действия перенесены в наши дни. Сюжет рассказывает о жизни Нормана Бейтса и его матери Нормы, которые покупают мотель в небольшом городке Вай-ПайнБэй в штате Орегона, и понимают что мотель хранит свои тайны, а городок не такой тихий каким кажется на первый взгляд. Вера Фармига играет роль Нормы Бейтс, а также является продюсером сериала.
Этот фильм стал одним из самых кассовых фильмов ужасов всех времён, сборы составили $318 млн, при бюджете в $20 миллионов. Вере досталась роль исследователя и ясновидящей Лоррейн Уоррен, которая вместе с мужем занимается изучением паранормальных явлений и активностей. Фильм основан на реальных событиях, происходящих на ферме в Род-Айленде. Партнером Веры по фильму стал Патрик Уилсон, которому досталась роль супруга Лоррейн - Эда Уоррена. Картина получила сиквел, где Вера Фармига вновь вернулась к своей роли.
С первым мужем Вера Фармига познакомилась на съемках телесериала «Рев», им стал ее коллега по сериалу французский актер Себастьян Роше. Свадьба пары прошла на Багамах, сразу после того как закончились съемки сериала в 1997 году. После семи лет брака, в 2004 году, актеры развелись. Следующим избранником Веры стал музыкант Ренн Хоуки, их познакомил Аллен Хьюз - их общий друг - на съемках сериала «Прикосновение зла». В 2008 году, 13 сентября Вера и Ренн поженились, к этому времени актриса была уже на пятом месяце беременности. 13 января 2009 года родился первый ребенок пары - Финн Макдоннелл Хоуки, а в 2010 году родилась дочь Гитта Любовь Хоуки. Семья проживает в Хадсон-Вэлли, штат Нью-Йорк.