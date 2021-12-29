Содержание:

Вера Фармига - Фильмы

- Вера Фармига - Мотель Бейтс

- Вера Фармига - Заклятие

Вера Фармига - Личная жизнь

Актриса театра, кино и телевидения украинского происхождения, кинорежиссёр и продюсер Вера Фармига, родилась 6 августа 1973 года в семье иммигрантов из Украины, компьютерного инженера и учительницы. У Веры есть старший брат и пять младших братьев и сестер. Она посещала украинскую греко-католическую школу в Нью-Йорке и выступала в фольклорно-танцевальном ансамбле Syzokryli. После окончания центральной районной школы Hunterdon, Фармига поступила в школу изобразительного исполнительского искусства в Сиракьюсском университете, которую окончила в 1995 году.



Вера Фармига - Фильмы

Первое время после завершения учебы в 1996-м году, Вера работала дублером в одном из бродвейских театров, дебютом на телевидении стал фильм «Роуз Хилл», где ей досталась роль Эмили Эллиот. Затем был фэнтези-сериал «Рёв», там Вера снималась вместе с Хитом Леджером и Себастьяном Роше. В конце 1990-х годов она принимала участие в драматическом триллере «Возвращение в рай», ее партнерами стали Винс Вон и Хоакин Феникс, и в романтической драме «Осень в Нью-Йорке», вместе с Ричардом Гиром и Вайноной Райдер. Следующей заметной картиной с её участием стала криминальная драма «Отступники» Мартина Скорсезе. Вера сыграла полицейского психиатра - доктора Мэдлин Мэдден, также главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Мэтт Дэймон.

Большим прорывом в карьере Фармиги стала роль нарко-зависимой матери Ирен Моррисон, в драматическом фильме «До последней черты» в 2004 году, эта роль принесла ей «Премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса». Также очень заметной была работа над картиной «Мне бы в небо», которая принесла ей номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Британской киноакадемии. В 2011-м вышли фильмы «Исходный код» и «Криминальная фишка от Генри». В 2013 году стало известно, что Вера Фармига сыграет Норму Луизу Бейтс, мать Нормана Бейтса, в драматическом телесериале канала A&E «Мотель Бейтс», современную перезагрузку фильма Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года.

В этом же году она появилась в фильме ужасов «Заклятие» Джеймса Вана, который стал одним из самых кассовых фильмов ужасов всех времен. Далее выходят ленты с ее участием - «Судья» Дэвида Добкина, комедия «Специальные корреспонденты» в роли Элеаноры Финч, «Сожги свои карты» и многие другие.

В 2018 году вышел детективный триллер «Пассажир» с Лиамом Нисоном, где Вере Фармига досталась одна из главных ролей, и ожидается скорая премьера ленты «Оккупация» с Джоном Гудманом. Также актрису утвердили в ролях в фильмах «Годзилла 2» и «Мирлитонский балет».



Вера Фармига - «Мотель Бейтс»

Сериал снят по мотивам культового фильма Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года и является его сюжетным приквелом, но действия перенесены в наши дни. Сюжет рассказывает о жизни Нормана Бейтса и его матери Нормы, которые покупают мотель в небольшом городке Вай-ПайнБэй в штате Орегона, и понимают что мотель хранит свои тайны, а городок не такой тихий каким кажется на первый взгляд. Вера Фармига играет роль Нормы Бейтс, а также является продюсером сериала.



Вера Фармига - «Заклятие»

Этот фильм стал одним из самых кассовых фильмов ужасов всех времён, сборы составили $318 млн, при бюджете в $20 миллионов. Вере досталась роль исследователя и ясновидящей Лоррейн Уоррен, которая вместе с мужем занимается изучением паранормальных явлений и активностей. Фильм основан на реальных событиях, происходящих на ферме в Род-Айленде. Партнером Веры по фильму стал Патрик Уилсон, которому досталась роль супруга Лоррейн - Эда Уоррена. Картина получила сиквел, где Вера Фармига вновь вернулась к своей роли.



Вера Фармига - Личная жизнь