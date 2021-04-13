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Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Dax Shepard
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Дэкс Шепард
Dax Shepard
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Дата рождения
2 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Милфорд, Мичиган, США
Рост
190 см
Биография Дэкса Шепарда
Родился 2 января 1975 года. Милфорд, Мичиган, США.
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Фильмография Дэкса Шепарда
Скуби-Ду
приключения, семейный
2020, США
6.0
Калифорнийский дорожный патруль
комедия, боевик
2017, США
6.0
Вероника Марс
драма, комедия, детектив
2014, США
8.0
Судья
драма
2014, США
7.0
Хватай и беги
боевик, мелодрама, комедия
2012, США
7.0
Бесплатный билет
мелодрама, комедия
2010, США
5.0
Мамаша
комедия, драма
2008, США
4.0
Ой, мамочки
комедия
2008, США
5.0
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