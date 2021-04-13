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Дэкс Шепард

Dax Shepard
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард Dax Shepard
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Дата рождения
2 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Милфорд, Мичиган, США
Рост
190 см
Биография Дэкса Шепарда

Родился 2 января 1975 года. Милфорд, Мичиган, США.

Фильмография Дэкса Шепарда
Скуби-Ду
Скуби-Ду
приключения, семейный 2020, США
6.0
Калифорнийский дорожный патруль
Калифорнийский дорожный патруль
комедия, боевик 2017, США
6.0
Вероника Марс
Вероника Марс
драма, комедия, детектив 2014, США
8.0
Судья
Судья
драма 2014, США
7.0
Хватай и беги
Хватай и беги
боевик, мелодрама, комедия 2012, США
7.0
Бесплатный билет
Бесплатный билет
мелодрама, комедия 2010, США
5.0
Мамаша
Мамаша
комедия, драма 2008, США
4.0
Ой, мамочки
Ой, мамочки
комедия 2008, США
5.0
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