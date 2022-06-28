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Джереми Стронг
Джереми Стронг
Jeremy Strong
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Фильмография Джереми Стронг
Суд над чикагской семеркой
триллер, драма, исторический, биография
2020, США / Великобритания / Индия
7.0
Джентльмены
боевик, криминал
2020, США
8.0
Робот и Фрэнк
комедия, драма
2012, США
6.0
Романтики
комедия, мелодрама, драма
2010, США
5.0
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Съемки четвертого сезона «Наследников» уже идут, появились первые сведения о сюжете
Шоу прочат триумф на предстоящей церемонии «Эмми».
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28 июня 2022 15:07
В мае Брэдли Купер приступит к съемкам своего второго режиссерского проекта
Фильм, продюсером которого выступит Стивен Спилберг, выйдет на экраны не раньше 2023 года.
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26 января 2022 11:00
Звезда «Наследников» Джереми Стронг получил роль в новом фильме Джеймса Грэя «Время Армагеддона»
Он подглядывал за реальным сантехником, чтобы сыграть схожую роль в кино.
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7 декабря 2021 11:54
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