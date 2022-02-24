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Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
David Krumholtz
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Дэвид Крамхолц
David Krumholtz
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Дата рождения
15 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Дэвида Крамхолца
Родился 15 мая 1978 году. Куинс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дэвида Крамхолца
Полицейский седан
боевик, криминал, драма
2019, США
6.0
Баллада Бастера Скраггса
вестерн
2018, США
7.0
Да здравствует Цезарь!
комедия
2016, США
5.0
Паранормальный отряд
комедия
2016, США
4.0
Я видел свет
драма, мелодрама, биография, мюзикл
2015, США
0.0
Плюшевые мишки
драма, комедия
2013, США
4.0
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
боевик, комедия
2013, США
5.0
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
комедия
2011, США
6.0
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Появилось первое промофото с Киллианом Мерфи в образе заглавного героя фильма «Оппенгеймер»
Также стало известно об очередном пополнении в актерском составе.https://www.kinoafisha.info/person/8118621/
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24 февраля 2022 11:08
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