Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дэвид Крамхолц

Дэвид Крамхолц

David Krumholtz
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц David Krumholtz
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Дэвида Крамхолца

Родился 15 мая 1978 году. Куинс, Нью-Йорк, США.

Фильмография Дэвида Крамхолца
Полицейский седан
Полицейский седан
боевик, криминал, драма 2019, США
6.0
Баллада Бастера Скраггса
Баллада Бастера Скраггса
вестерн 2018, США
7.0
Да здравствует Цезарь!
Да здравствует Цезарь!
комедия 2016, США
5.0
Паранормальный отряд
Паранормальный отряд
комедия 2016, США
4.0
Я видел свет
Я видел свет
драма, мелодрама, биография, мюзикл 2015, США
0.0
Плюшевые мишки
Плюшевые мишки
драма, комедия 2013, США
4.0
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
боевик, комедия 2013, США
5.0
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
комедия 2011, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Появилось первое промофото с Киллианом Мерфи в образе заглавного героя фильма «Оппенгеймер» Также стало известно об очередном пополнении в актерском составе.https://www.kinoafisha.info/person/8118621/
Написать
24 февраля 2022 11:08
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши