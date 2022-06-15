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Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
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Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
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Дата рождения
4 августа 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Хот-Спрингс, Арканзас, США
Рост
183 см
Личные связи
Анджелина Джоли
были в браке с 2000 по 2003
Биография Билли Боба Торнтона
Родился 4 авгусат 1955 года. Хот-Спрингс, Арканзас, США.
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Фильмография Билли Боба Торнтона
Серый человек
боевик, триллер
2022, США
7.0
Миллион мелких осколков
драма, мелодрама
2019, США
6.0
Лондонские поля
триллер, криминал, детектив
2017, США
5.0
Плохой Санта 2
комедия
2016, США
5.0
Репортерша
военный, комедия
2016, США
6.0
Гризли
триллер, ужасы, боевик
2015, США / Канада
4.0
Наш бренд – кризис
драма, комедия
2015, США
6.0
Антураж
комедия
2015, США
6.0
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Билли Боб Торнтон сыграет с Кейли Куоко в триллере «Ролевая игра»
По данным СМИ, актер исполнит ключевого персонажа.
Написать
15 июня 2022 11:55
Крис Эванс охотится за Райаном Гослингом в первом трейлере шпионского блокбастера «Серый человек»
Создатели фильма рассчитывают запустить новую крупную франшизу.
Написать
25 мая 2022 09:36
Зои Салдана и Билли Боб Торнтон исполнят ведущие роли в новых драматических сериалах от создателя «Йеллоустоуна»
Оба шоу выйдут на стриминговом сервисе Paramount+.
Написать
17 февраля 2022 16:30
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Анджелина Джоли
Angelina Jolie
были в браке с 2000 по 2003
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