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Билли Боб Торнтон

Billy Bob Thornton
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон Billy Bob Thornton
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Дата рождения
4 августа 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Хот-Спрингс, Арканзас, США
Рост
183 см
Личные связи
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
были в браке с 2000 по 2003
Биография Билли Боба Торнтона

Родился 4 авгусат 1955 года. Хот-Спрингс, Арканзас, США.

Фильмография Билли Боба Торнтона
Серый человек
Серый человек
боевик, триллер 2022, США
7.0
Миллион мелких осколков
Миллион мелких осколков
драма, мелодрама 2019, США
6.0
Лондонские поля
Лондонские поля
триллер, криминал, детектив 2017, США
5.0
Плохой Санта 2
Плохой Санта 2
комедия 2016, США
5.0
Репортерша
Репортерша
военный, комедия 2016, США
6.0
Гризли
Гризли
триллер, ужасы, боевик 2015, США / Канада
4.0
Наш бренд – кризис
Наш бренд – кризис
драма, комедия 2015, США
6.0
Антураж
Антураж
комедия 2015, США
6.0
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Билли Боб Торнтон сыграет с Кейли Куоко в триллере «Ролевая игра» По данным СМИ, актер исполнит ключевого персонажа.
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15 июня 2022 11:55
Крис Эванс охотится за Райаном Гослингом в первом трейлере шпионского блокбастера «Серый человек» Создатели фильма рассчитывают запустить новую крупную франшизу.
Написать
25 мая 2022 09:36
Зои Салдана и Билли Боб Торнтон исполнят ведущие роли в новых драматических сериалах от создателя «Йеллоустоуна» Оба шоу выйдут на стриминговом сервисе Paramount+.
Написать
17 февраля 2022 16:30
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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли Angelina Jolie
были в браке с 2000 по 2003
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