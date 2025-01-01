Я знаю, ты думаешь — посмотри на меня, Эдит — я знаю, ты думаешь, что Ирв тебя любит. Ты думаешь, что знаешь его. Ты думаешь, что он видит мир как холодное, тёмное место. Ему не важно никто, кроме нескольких человек из короткого списка: его сын, его отец, Розалин и ты. Ты думаешь, что ты на вершине этого списка? А если нет? А если тебя вообще нет в этом списке? Он бы уже был здесь, если бы он взял этот чек, но нет, взяла ты. Чёрт, для меня всё так ясно, это безумие, для меня это ясно, а для тебя — нет. Он использует тебя, Эдит, чтобы защитить себя, своего сына и жену на Лонг-Айленде. Нет? Да. Он надел кольцо на её палец, он усыновил её сына. У них огромный дом и две большие машины, а что она всё день делает? Скажу тебе, что она делает: играет с ногтями, смотрит телевизор и тратит твои деньги; те деньги, что ты зарабатываешь.