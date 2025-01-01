Розалин Розенфельд[насмешливо]О, Кармайн! Я хочу ту, что Кармайн мне подарил! Кармайн! Кармайн!
[серьёзно]
Розалин РозенфельдПочему бы тебе просто не жениться на Кармайне? Купи золотую микроволновку и носи её на цепочке! Хочешь быть как Кармайн? Тогда сделай что-нибудь, как он, а не занимайся своими пустышками; они такие же пустые, как твоя чёртова научная печь. Знаешь, я читала, что она вынимает всю пользу из нашей еды! Пустышка, как и твои дела. Пусто! Пусто!
Irving RosenfeldМне казалось, что у нас есть секрет, только между нами. Такое ощущение, когда хочешь быть с одним человеком всё время. Кажется, что вы вдвоём понимаете что-то, чего никто другой не понимает.
[из трейлера]
Irving RosenfeldТебе когда-нибудь приходилось выживать, зная, что твои варианты — паршивые, *но* другого выхода просто не было?
Rosalyn RosenfeldЯ знал, что Пит придёт и вбьёт тебе в голову немного смысла. Я читал одну книгу, Ирвинг. Автор — Уэйн Дайер. «Сила намерения». И моя цель, отправив Пита к тебе, была в том, чтобы ты придумал этот план. Так что, пожалуйста.
Rosalyn RosenfeldЧто, по-моему, я делаю? Что за f###### ты думаешь, что ты делаешь? Ты войдёшь сюда и осуждаешь меня за то, что я флиртую с кем-то другим, когда ты f######ешь моего мужа уже сколько лет?
Sydney ProsserУ тебя вообще нет ни малейшего f###### понятия, что происходит!
Sydney ProsserТы пугаешь его, манипулируешь им и используешь своего сына!
Rosalyn RosenfeldНу и что? Он никогда не уйдёт от меня. Он всегда будет хотеть меня, и я заставлю тебя очень жалеть, Эдит. Я заставлю тебя очень жалеть за то, что ты сделала моей семье. Запомни мои слова!
Sydney ProsserЭто f######! Я бы никогда не сказал никому ничего такого f######, но ты делаешь это, потому что внутри ты мерзкий. Ты такая f###### и мерзкая.
Rosalyn RosenfeldВозможно, внутри ты мерзок. Что, грабишь людей и всё это дерьмо, которое ты делаешь? Возможно, мы оба мерзки внутри. Именно это Ирвинг любит в нас. По крайней мере, он последовательен. Знаешь, иногда в жизни у тебя остаются только f###### выборы.
[Она целует Сидни и смеётся.]
Richie DiMasoЕсли бы я действительно хотел тебя е#ать, я бы сделал именно так.
[трогает парик Ирвинга]
Irving RosenfeldВсегда выбирай одолжение вместо денег. Кажется, Иисус тоже так говорил.
Rosalyn RosenfeldМашина чуть помята, я немного ломаюсь. Но в общем я не хочу об этом говорить.
[последние реплики]
Ирвинг РозенфельдМы свалили больших парней. Некоторые из них просто занимались своим делом, помогая своим общинам или штатам, но некоторые знали, что в их крови кража, и даже признавались в этом. В итоге — шесть конгрессменов, один сенатор США и мой друг Кармайн Полито. Мы вернули два миллиона, чтобы Кармайн получил сокращённый срок — 18 месяцев. Потеря его дружбы преследовала меня всю жизнь. Когда история была написана, имя Ричи ДиМасо так и не упоминалось. Мы с Сидом поселились вместе. Розалин? Она всегда была интересной. Наши дни мошенничества остались позади. Можно обманывать себя только так долго, следующую свою перезагрузку надо делать с крепко стоящими на земле ногами. Мы взяли кредит в банке и смогли работать как настоящая галерея. Искусство выживания — это история, которая никогда не заканчивается.
Irving RosenfeldТы молод. Ты красива. Тебе нужно выйти и найти кого-то другого. Познакомиться с новыми людьми. Ладно?
Rosalyn RosenfeldЯ не люблю выходить. У меня паника, когда приходится общаться с людьми. Ты не представляешь, как это сложно.
Richie DiMasoЯ знаю, ты думаешь — посмотри на меня, Эдит — я знаю, ты думаешь, что Ирв тебя любит. Ты думаешь, что знаешь его. Ты думаешь, что он видит мир как холодное, тёмное место. Ему не важно никто, кроме нескольких человек из короткого списка: его сын, его отец, Розалин и ты. Ты думаешь, что ты на вершине этого списка? А если нет? А если тебя вообще нет в этом списке? Он бы уже был здесь, если бы он взял этот чек, но нет, взяла ты. Чёрт, для меня всё так ясно, это безумие, для меня это ясно, а для тебя — нет. Он использует тебя, Эдит, чтобы защитить себя, своего сына и жену на Лонг-Айленде. Нет? Да. Он надел кольцо на её палец, он усыновил её сына. У них огромный дом и две большие машины, а что она всё день делает? Скажу тебе, что она делает: играет с ногтями, смотрит телевизор и тратит твои деньги; те деньги, что ты зарабатываешь.
[вздыхает]
Richie DiMasoМне не нравится, что ты в тюрьме, а он на свободе, мне всё это не нравится, я хочу помочь тебе. Вся эта показуха, что он устраивает? Это плохо, это не настоящее, это фальшь, это ненастоящее. Ты — это ты, между тобой и Богом. Ты и твоя душа, вот что важно, вот что считается, вот что для меня важно. Вот что я вижу в тебе. Скажи, ты не почувствовала этого, когда мы впервые встретились? Я что, сумасшедший? Не думаю.
[пауза]
Richie DiMasoМне не положено так говорить, но мне всё равно, я нарушаю правила.
[делает глубокий вдох]
Richie DiMasoЛадно, Эдит, Эдит, я хочу помочь тебе. Ты мне нравишься.
Irving RosenfeldЯ как эти чёртовы вьетконговцы, понял? Я в деле и вне его. Я был там всё время. Ты этого не знаешь, понял? Вот в чём вся х**вня — стать тем, на кого люди будут вешать свои мечты и надежды.
Rosalyn Rosenfeld[Бормочет]Не суй металл в эту научную печку, Розалин. Не суй металл в эту науку... Он всегда относится ко мне как к чёртовому ребёнку, я буду делать, что хочу.
[Ставит металлический контейнер для ТВ-ужина в микроволновку, включает её. Микроволновка вспыхивает]
Ирвинг РозенфельдОн тебя не любит, чего ты хочешь от меня? Я уговорил его взять деньги, у тебя есть запись с ним, я не могу заставить его тебя любить. Я свою работу сделал.
Victor TellegioНе заводись, всё нормально. Всё в порядке. Всё хорошо. Всё хорошо... Всё хорошо; я просто надеюсь, что другая часть тоже в порядке. И настоящая. Потому что мы настоящие. Ты *знаешь* это. Если имеешь дело с нами, ты имеешь дело с *настоящей* организацией. Мы имеем дело с тобой, а вот что именно — не знаем.
Cosmo Interview GirlНаша легенда сейчас — про куннилингус. Что думаешь об этом?
Richie DiMaso[во время соблазнения Сидни]Знаешь, мы сейчас валим очень... важного... политика.
Richie DiMaso[как Ричи кладёт трубку после разговора с Сидни, он поворачивается к матери и кладёт ей руки на лицо]Именно для этого был звонок. Все думали: «О, Ричи ДиМазо останется в офисе, будет бумажки толкать». Этого не будет, мам. Я на поле, у меня люди работают на меня. Это мои идеи, я руковожу всем, я квотербек, и я не собираюсь никому уступать, мам.
[он смотрит на мать несколько секунд, целует её в щёку и встаёт, чтобы уйти]