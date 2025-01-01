Меню
Киноафиша Фильмы Афера по-американски Цитаты из фильма Афера по-американски

Цитаты из фильма Афера по-американски

Sydney Prosser Для меня ты никто, пока не станешь всем.
Rosalyn Rosenfeld Жизнь — это абсурд. И ты знаешь, я бы никогда не сказала ничего плохого про твоего отца при тебе, но твой отец — больной у#бок.
Danny Rosenfeld Папа — больной у#бок?
Rosalyn Rosenfeld Не повторяй... но да.
Rosalyn Rosenfeld Мы дерёмся, а потом трахаемся — это наше.
Irving Rosenfeld [Закадровый голос] Она была Пикассо пассивно-агрессивного карате.
Ирвинг Розенфельд [Розалин случайно испортила их новую микроволновку] Я же говорила не класть металл в эту научную печь, зачем ты это сделал?
Розалин Розенфельд Не делай из этого трагедию! Просто купи другую.
Ирвинг Розенфельд Я не хочу другую, хочу ту, что Кармайн мне подарил.
Розалин Розенфельд [насмешливо] О, Кармайн! Я хочу ту, что Кармайн мне подарил! Кармайн! Кармайн!
[серьёзно]
Розалин Розенфельд Почему бы тебе просто не жениться на Кармайне? Купи золотую микроволновку и носи её на цепочке! Хочешь быть как Кармайн? Тогда сделай что-нибудь, как он, а не занимайся своими пустышками; они такие же пустые, как твоя чёртова научная печь. Знаешь, я читала, что она вынимает всю пользу из нашей еды! Пустышка, как и твои дела. Пусто! Пусто!
Ирвинг Розенфельд Послушай эту чушь.
Розалин Розенфельд Это не чушь! Я читала статью, смотри: Пол Бродеур.
[протягивает Ирвингу статью]
Розалин Розенфельд Принести в дом что-то, что вынимает всю пользу из еды, а потом поджечь нам дом? Слава богу, что есть я.
Richie DiMaso Есть ещё вопросы?
Paco Hernandez Да, я считаю, что название этой операции оскорбительно. Что, Абскэм? "Араб-скам"? Это расизм!
Irving Rosenfeld Да ты издеваешься? Какая тебе разница? Ты мексиканец.
Irving Rosenfeld Мне казалось, что у нас есть секрет, только между нами. Такое ощущение, когда хочешь быть с одним человеком всё время. Кажется, что вы вдвоём понимаете что-то, чего никто другой не понимает.
[из трейлера]
Irving Rosenfeld Тебе когда-нибудь приходилось выживать, зная, что твои варианты — паршивые, *но* другого выхода просто не было?
Rosalyn Rosenfeld Я знал, что Пит придёт и вбьёт тебе в голову немного смысла. Я читал одну книгу, Ирвинг. Автор — Уэйн Дайер. «Сила намерения». И моя цель, отправив Пита к тебе, была в том, чтобы ты придумал этот план. Так что, пожалуйста.
Sydney Prosser Да какого чёрта ты вообще думаешь, что делаешь?
Rosalyn Rosenfeld Что, по-моему, я делаю? Что за f###### ты думаешь, что ты делаешь? Ты войдёшь сюда и осуждаешь меня за то, что я флиртую с кем-то другим, когда ты f######ешь моего мужа уже сколько лет?
Sydney Prosser У тебя вообще нет ни малейшего f###### понятия, что происходит!
Rosalyn Rosenfeld У меня на пальце кольцо. У нас общий ребёнок!
Sydney Prosser Он не любит тебя, Розалин. Он любит меня. И ты знаешь это, и я знаю это, и он знает это. И может быть, всё кончено сейчас, но это было красиво и реально...
Rosalyn Rosenfeld Хватит.
Sydney Prosser — и мы любили друг друга.
Rosalyn Rosenfeld Замолчи.
Sydney Prosser Ты пугаешь его, манипулируешь им и используешь своего сына!
Rosalyn Rosenfeld Ну и что? Он никогда не уйдёт от меня. Он всегда будет хотеть меня, и я заставлю тебя очень жалеть, Эдит. Я заставлю тебя очень жалеть за то, что ты сделала моей семье. Запомни мои слова!
Sydney Prosser Это f######! Я бы никогда не сказал никому ничего такого f######, но ты делаешь это, потому что внутри ты мерзкий. Ты такая f###### и мерзкая.
Rosalyn Rosenfeld О, значит, внутри я мерзкая?
Sydney Prosser Да!
Rosalyn Rosenfeld Возможно, внутри ты мерзок. Что, грабишь людей и всё это дерьмо, которое ты делаешь? Возможно, мы оба мерзки внутри. Именно это Ирвинг любит в нас. По крайней мере, он последовательен. Знаешь, иногда в жизни у тебя остаются только f###### выборы.
[Она целует Сидни и смеётся.]
Richie DiMaso Если бы я действительно хотел тебя е#ать, я бы сделал именно так.
[трогает парик Ирвинга]
Irving Rosenfeld Всегда выбирай одолжение вместо денег. Кажется, Иисус тоже так говорил.
Rosalyn Rosenfeld Машина чуть помята, я немного ломаюсь. Но в общем я не хочу об этом говорить.
[последние реплики]
Ирвинг Розенфельд Мы свалили больших парней. Некоторые из них просто занимались своим делом, помогая своим общинам или штатам, но некоторые знали, что в их крови кража, и даже признавались в этом. В итоге — шесть конгрессменов, один сенатор США и мой друг Кармайн Полито. Мы вернули два миллиона, чтобы Кармайн получил сокращённый срок — 18 месяцев. Потеря его дружбы преследовала меня всю жизнь. Когда история была написана, имя Ричи ДиМасо так и не упоминалось. Мы с Сидом поселились вместе. Розалин? Она всегда была интересной. Наши дни мошенничества остались позади. Можно обманывать себя только так долго, следующую свою перезагрузку надо делать с крепко стоящими на земле ногами. Мы взяли кредит в банке и смогли работать как настоящая галерея. Искусство выживания — это история, которая никогда не заканчивается.
Irving Rosenfeld Ты молод. Ты красива. Тебе нужно выйти и найти кого-то другого. Познакомиться с новыми людьми. Ладно?
Rosalyn Rosenfeld Я не люблю выходить. У меня паника, когда приходится общаться с людьми. Ты не представляешь, как это сложно.
Richie DiMaso Я знаю, ты думаешь — посмотри на меня, Эдит — я знаю, ты думаешь, что Ирв тебя любит. Ты думаешь, что знаешь его. Ты думаешь, что он видит мир как холодное, тёмное место. Ему не важно никто, кроме нескольких человек из короткого списка: его сын, его отец, Розалин и ты. Ты думаешь, что ты на вершине этого списка? А если нет? А если тебя вообще нет в этом списке? Он бы уже был здесь, если бы он взял этот чек, но нет, взяла ты. Чёрт, для меня всё так ясно, это безумие, для меня это ясно, а для тебя — нет. Он использует тебя, Эдит, чтобы защитить себя, своего сына и жену на Лонг-Айленде. Нет? Да. Он надел кольцо на её палец, он усыновил её сына. У них огромный дом и две большие машины, а что она всё день делает? Скажу тебе, что она делает: играет с ногтями, смотрит телевизор и тратит твои деньги; те деньги, что ты зарабатываешь.
[вздыхает]
Richie DiMaso Мне не нравится, что ты в тюрьме, а он на свободе, мне всё это не нравится, я хочу помочь тебе. Вся эта показуха, что он устраивает? Это плохо, это не настоящее, это фальшь, это ненастоящее. Ты — это ты, между тобой и Богом. Ты и твоя душа, вот что важно, вот что считается, вот что для меня важно. Вот что я вижу в тебе. Скажи, ты не почувствовала этого, когда мы впервые встретились? Я что, сумасшедший? Не думаю.
[пауза]
Richie DiMaso Мне не положено так говорить, но мне всё равно, я нарушаю правила.
[делает глубокий вдох]
Richie DiMaso Ладно, Эдит, Эдит, я хочу помочь тебе. Ты мне нравишься.
[движением губ]
Richie DiMaso Ты мне нравишься.
[говорит]
Richie DiMaso Ты мне нравишься.
Irving Rosenfeld Я как эти чёртовы вьетконговцы, понял? Я в деле и вне его. Я был там всё время. Ты этого не знаешь, понял? Вот в чём вся х**вня — стать тем, на кого люди будут вешать свои мечты и надежды.
Rosalyn Rosenfeld [Бормочет] Не суй металл в эту научную печку, Розалин. Не суй металл в эту науку... Он всегда относится ко мне как к чёртовому ребёнку, я буду делать, что хочу.
[Ставит металлический контейнер для ТВ-ужина в микроволновку, включает её. Микроволновка вспыхивает]
Rosalyn Rosenfeld Ой!
Danny Rosenfeld [За кадром] Опять пожар!
Rosalyn Rosenfeld Нет, Дэнни! Не тот! Там пусто! Надо большой использовать!
Sydney Prosser [По телефону] Кто это? С кем ты?
Richie DiMaso Да нет, просто люди.
Richie's Girlfriend [Через коридор] Люди? Я же твоя невеста. Ричард!
Sydney Prosser О, так у тебя есть невеста, вы помолвлены.
Richie DiMaso [Запинаясь] У меня нет-у меня нет-у меня нет невесты-не знаю-не знаю.
Sydney Prosser Ты не знаешь? Не знаешь, есть ли у тебя невеста?
Richie DiMaso Не знаю. Нет.
Sydney Prosser Интересно.
Richie's Mother [произносит молитву] И пусть Ричард женится на Диане, чтобы у меня были внуки, а у Папы — больше прихожан.
Rosalyn Rosenfeld Ты же сказала, что хочешь, чтобы я нашёл тебе спокойного, порядочного мужчину. Вот он.
Irving Rosenfeld О, какого ты выбрала... Ты попала в точку. Это самый опасный парень на свете.
Rosalyn Rosenfeld Ну и что ты хочешь, Ирвинг? Я всех знаю через тебя!
Rosalyn Rosenfeld [Обсуждая с Долли Полито её лак для ногтей] Там что-то в верхнем покрытии. Как будто с запахом духов, но в то же время что-то гнилое. Знаю, звучит сумасшедше, но я не могу оторваться.
Rosalyn Rosenfeld [перебивая] Эй, Ирвинг, я собираюсь развлекаться. Может, заразительно будет, а?
Richie DiMaso Как там заканчивается история с рыбалкой на льду?
Stoddard Thorsen Я не скажу тебе, чем закончилась эта история с рыбалкой на льду!
Richie DiMaso Я позвоню твоему чёртову брату, чтобы узнать конец.
Stoddard Thorsen Мой брат *мертв*!
Richie DiMaso Вот как всё и закончилось! Он провалился под чёртовый лёд!
Stoddard Thorsen Нет, это не так... Он умер по-другому, много лет спустя!
[первые реплики]
Ричи ДиМазо Что ты делаешь? За моей спиной что ли? Рассказываешь всем, что я облажался с этой операцией? Я тебе в еб###й Plaza Hotel номер забронировал.
Ёрвинг Розенфельд Самый х###вый номер в Plaza Hotel.
Sydney Prosser [неохотно понимая его замысел] В конце концов все, кто внизу, пересекаются в одной лужице отчаяния, и ты просто ждёшь их...
Irving Rosenfeld А как насчёт "мы"?
Richie DiMaso Знаешь что, если бы страной управляли такие, как ты, Ирвинг Розенфельд, мы бы жили в Восточной Европе или Гватемале.
Ирвинг Розенфельд Я иду ужинать с Кармайном и женами в Кэмдене.
Ричи ДиМазо Кто?
Ирвинг Розенфельд Кармайн, я и жены.
Ричи ДиМазо Что? Без меня?
Ирвинг Розенфельд Он тебя не любит, чего ты хочешь от меня? Я уговорил его взять деньги, у тебя есть запись с ним, я не могу заставить его тебя любить. Я свою работу сделал.
Victor Tellegio Не заводись, всё нормально. Всё в порядке. Всё хорошо. Всё хорошо... Всё хорошо; я просто надеюсь, что другая часть тоже в порядке. И настоящая. Потому что мы настоящие. Ты *знаешь* это. Если имеешь дело с нами, ты имеешь дело с *настоящей* организацией. Мы имеем дело с тобой, а вот что именно — не знаем.
Cosmo Interview Girl Наша легенда сейчас — про куннилингус. Что думаешь об этом?
Sydney Prosser Мне нравится.
Richie DiMaso [во время соблазнения Сидни] Знаешь, мы сейчас валим очень... важного... политика.
Richie DiMaso [как Ричи кладёт трубку после разговора с Сидни, он поворачивается к матери и кладёт ей руки на лицо] Именно для этого был звонок. Все думали: «О, Ричи ДиМазо останется в офисе, будет бумажки толкать». Этого не будет, мам. Я на поле, у меня люди работают на меня. Это мои идеи, я руковожу всем, я квотербек, и я не собираюсь никому уступать, мам.
[он смотрит на мать несколько секунд, целует её в щёку и встаёт, чтобы уйти]
Irving Rosenfeld Это Дюк Эллингтон на твоём браслете?
Sydney Prosser Да, на самом деле это он, умер в этом году.
Irving Rosenfeld Я знаю. Сомневаюсь, что кто-то здесь вообще знает или волнуется об этом.
Sydney Prosser А я волнуюсь, он не раз спасал мне жизнь.
Irving Rosenfeld Мне тоже.
Rosalyn Rosenfeld Знаешь, я бы никогда не сказала это при тебе, но твой отец — больной уё##к.
Danny Rosenfeld Папа — больной уё##к?
Rosalyn Rosenfeld Не повторяй это, но да.
