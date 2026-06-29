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Натиск - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Натиск

Натиск

, 2026
Onslaught
США / боевик, ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Пойду 4
Не пойду 1
Постер фильма Натиск
Пойду 4
Не пойду 1
Натиск - Дублированный трейлер
Натиск  Дублированный трейлер

О фильме

Когда военный эксперимент выходит из-под контроля, из сверхсекретной лаборатории вдали от цивилизации сбегает группа безжалостных суперсолдат — генетически модифицированных машин для убийств, уничтожающих всё живое на своём пути. Оставляя за собой кровавый след, они нападают на дом Селесты — и теперь ей придётся вспомнить все боевые навыки своего прошлого, чтобы защитить дочь.

В ролях

Адриа Архона
Адриа Архона
Alex Pereira
Дрю Старки
Дрю Старки
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Реджинальд ВелДжонсон
Реджинальд ВелДжонсон
Майкл Бин
Майкл Бин
Эрик Верхейм
Эрик Верхейм
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
German Scientist
Сара Минник
Сара Минник
Морис Грин
Jasper Keen
Malik Watson
Режиссер Адам Вингард
Сценарист Саймон Баррет, Адам Вингард
Композитор Matthew Pusti
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 3 сентября 2026
Дата выхода
17 сентября 2026 Россия Вольга
22 октября 2026 Бразилия
3 сентября 2026 Германия
4 сентября 2026 Канада
18 сентября 2026 Латвия 16+
4 сентября 2026 США R
10 сентября 2026 Сербия o.A.
3 сентября 2026 Украина
3 сентября 2026 Хорватия o.A.
10 сентября 2026 Черногория o.A.
Производство 828 Productions, A24 Television, Breakaway Civilization
Другие названия
Onslaught, Pealetung, Protocolo de Extermínio

Рейтинг фильма

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