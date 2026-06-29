Когда военный эксперимент выходит из-под контроля, из сверхсекретной лаборатории вдали от цивилизации сбегает группа безжалостных суперсолдат — генетически модифицированных машин для убийств, уничтожающих всё живое на своём пути. Оставляя за собой кровавый след, они нападают на дом Селесты — и теперь ей придётся вспомнить все боевые навыки своего прошлого, чтобы защитить дочь.
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