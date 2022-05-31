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Брэдли Купер

Bradley Cooper
Брэдли Купер
Брэдли Купер Bradley Cooper
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Дата рождения
5 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
были в отношениях с 2009 по 2011 Ирина Шейк
Ирина Шейк
вместе с 2015 года Дженнифер Эспозито
Дженнифер Эспозито
были в браке с 2005 по 2007
Биография Брэдли Купера

Брэдли Купер – американский актер, родился 5 января 1975 в Филадельфии, штат  Пенсильвания. Мать Брэдли – итальянка Глории Кампано, а отец, ирландец Чарли Купер работал брокером в компании Merrill Lynch. Актеру с детства привили католицизм, а молитвы стали неотъемлемой частью его жизни. В детстве врачи обнаружили у Купера холестеатому среднего уха и прогнозировали ему полную потерю слуха, однако операция прошла удачно, а последствия были минимальными (ему приходилось плавать со специальными затычками). Страсть к кинематографу, по словам актера, появилась у него в двенадцать лет после того, как он посмотрел культовый фильм Дэвида Линча «Человек-слон». Впечатление было настолько сильным, что он в качестве хобби изучал историю кинематографа и читал биографии актеров.

В 1993 году будущий актер окончил академию Джермантаун, после чего учился в университете Вилланова, а позже решил сменить его на Джорджтаунский университет, где и получил степень бакалавра. Около 6 месяцев он жил во Франции, и там случилась судьбоносная для Брэдли встреча с бывшим одноклассником, который рассказал ему об актерской школе-студии при Нью-йоркском университете New School. Для того чтобы туда поступить, Купер даже взял студенческий заем в семьдесят тысяч долларов.

Фильмы с Брэдли Купером

Брэдли Купер первым на своем курсе завел себе персонального агента, который сумел быстро найти актеру работу: в 1999 году актер дебютировал в эпизодической роли популярного телесериала «Секс в большом городе», сыграв одного из бесчисленных любовников героини Кэрри Брэдшоу (ее играет Сара Джессика Паркер). Затем Купер засветился в сериалах «Улица» (2000-2001), «Одним глазком» (2002) и «Закон и порядок: Специальный корпус» (2005). В 2005 на телеэкраны вышел сериал «Секреты на кухне» с Брэдли в главной роли. В центре сюжета - шеф-повар и разгильдяй Джек, который открывает ресторан, где может творить все, что ему вздумается. Следующим ярким телепроектом для начинающего актера стал сериал «Шпионка» Дж. Дж. Абрамса, который выходил на экраны с 2001 по 2006 год. Он получил много положительных отзывов критиков и зрителей и даже получил ряд престижный премий, включая «Золотой Глобус». Какое-то время актер вел документальную передачу «Одинокая планета» о путешествиях в Хорватию и Перу.

После окончания работы над «Шпионкой» Купер участвовал в съемках малобюджетных фильмов и сериалов. Ему доставались незначительные роли в таких известных картинах, как «Всегда говори «Да»», «Голый барабанщик», «Любовь и прочие неприятности».

Брэдли Купер - «Мальчишник в Вегасе»

После небольшого застоя карьера Брэдли пошла в году в 2009 году, когда с его участием вышли сразу пять фильмов, в том числе сделавшая его очень популярным комедия «Мальчишник в Вегасе». В центре сюжета – три друга, которые просыпаются с тяжелого похмелья, абсолютно не помня, что происходило накануне, их четвертый друг пропал. При этом компания находится в другом штате, а свадьба исчезнувшего парня начнется через несколько часов. В 2010 году комедия получила «Золотой Глобус» как «Лучший фильм — комедия или мюзикл», 5 номинаций на премию «Teen Choice Award» и номинацию на премию Британской киноакадемии за лучший оригинальный сценарий. При бюджете в 25 миллионов долларов фильм собрал 467 миллионов. В 2011 году на широкие экраны вышел сиквел  под названием «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок».

Брэдли Купер - «Область тьмы»

2010 год также стал очень плодотворным для Купера, его фильмография пополнилась такими фильмами, как «День Святого Валентина» (2010), Команда «А» (2010). В 2011 актеру досталась главная роль в  триллере Нила Бергера «Область тьмы» по одноименному роману Алана Глинна. По сюжету картины главной герой, писатель-неудачник, начал принимать препарат, который способен повысить эффективность работы головного мозга до 100%. Фильм оказался очень успешным в прокате и был номинирован на премию «Сатурн» 2012 года в категории «Лучший научно-фантастический фильм».

Брэдли Купер - «Мой парень – псих»

В 2012 году в прокат вышел еще один яркий фильм с Брэдли Купером – «Мой парень – псих», где актер сыграл бывшего учителя Пэта Солитано, страдающего от психического расстройства. Критики называют фильм переломным в карьере Купера, после которого его негласно включили в список сильных драматических актеров. За свое блестящее перевоплощение Брэдли получил номинацию на премии BAFTA, «Оскар» и «Золотой глобус». После премьеры в СМИ прошел слух, что Купер встречается с Дженнифер Лоуренс, которая исполнила главную женскую роль в картине, однако оба актера отрицали этот факт.

В 2014 и 2017 году актер принял участие в работе над блокбастером «Стражи Галактики», однако самого Брэдли в кадре не было – он озвучивал ехидного говорящего енота по кличке Ракета. Последние картины Купера: «Парни со стволами» (2016), «Кловерфилд, 10» (2016).

Личная жизнь Брэдли Купера

В 2006 году актер женился на Дженнифер Эспозито, однако через четыре месяца после свадьбы супруги объявили о разводе.

С августа 2009 года Брэдли встречался с актрисой Рене Зеллвегер, отношения продлились до марта 2011. Следующий роман Купер закрутил с актрисой и моделью Зои Салданой, но в начале 2013 года они расстались. После этого у актера были отношения с британской моделью Сьюки Уотерхаус. Весной 2015 года Брэдли стал встречаться с моделью Ириной Шейк, а весной 2017 года у пары родилась дочь.

Интересные факты о Брэдли Купере

- Рост 185 см

- Купер считает Дэниэла Дэй-Льюиса величайшим актером в мире

- Актер свободно говоит по-французски

Фильмография Брэдли Купера
Аллея кошмаров
Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив 2021, США
7.0
Лакричная пицца
Лакричная пицца
комедия, драма 2021, США
8.0
Наркокурьер
Наркокурьер
детектив, криминал, драма 2019, США
7.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Звезда родилась
Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.0
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика 2017, США
8.0
Собачья жизнь
Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.0
Парни со стволами
Парни со стволами
комедия 2016, США
7.0
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Фотографии Брэдли Купера Все фотографии
Брэдли Купер Брэдли Купер Брэдли Купер Брэдли Купер
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Появились первые кадры с Брэдли Купером из байопика «Бернстайн» Также на фото присутствует Кэри Маллиган.
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31 мая 2022 10:22
Мэтт Бомер сыграет любовника Брэдли Купера в байопике «Бернстайн» Фильм будет посвящен композитору Леонарду Бернстайну.
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16 марта 2022 11:31
Брэдли Купер утверждает, что благодаря Полу Томасу Андерсону он до сих пор не бросил актерскую карьеру Все изменила «Лакричная пицца».
Написать
26 января 2022 11:12
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Статьи о персоне
Случайная оплошность: Ирина Шейк проболталась о связи с Брэдли Купером Экс-возлюбленные проводят время вместе.
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14 апреля 2022 09:45
«Как будто вагоны разгружала»: вид вернувшейся к бывшему Ирины Шейк вызвал оторопь Интернет-пользователи призвали знаменитость обратить внимание на свой внешний вид.
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11 марта 2022 16:40
Брэдли Купер оценил слухи о романе Ирины Шейк и Канье Уэста: «Хочет, чтобы она была счастлива» Звезды были вместе четыре года, и у них есть общий ребенок.
Написать
14 июня 2021 08:46
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Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер Renée Zellweger
были в отношениях с 2009 по 2011 Ирина Шейк
Ирина Шейк Irina Shayk
вместе с 2015 года Дженнифер Эспозито
Дженнифер Эспозито Jennifer Esposito
были в браке с 2005 по 2007
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