Брэдли Купер – американский актер, родился 5 января 1975 в Филадельфии, штат Пенсильвания. Мать Брэдли – итальянка Глории Кампано, а отец, ирландец Чарли Купер работал брокером в компании Merrill Lynch. Актеру с детства привили католицизм, а молитвы стали неотъемлемой частью его жизни. В детстве врачи обнаружили у Купера холестеатому среднего уха и прогнозировали ему полную потерю слуха, однако операция прошла удачно, а последствия были минимальными (ему приходилось плавать со специальными затычками). Страсть к кинематографу, по словам актера, появилась у него в двенадцать лет после того, как он посмотрел культовый фильм Дэвида Линча «Человек-слон». Впечатление было настолько сильным, что он в качестве хобби изучал историю кинематографа и читал биографии актеров.

В 1993 году будущий актер окончил академию Джермантаун, после чего учился в университете Вилланова, а позже решил сменить его на Джорджтаунский университет, где и получил степень бакалавра. Около 6 месяцев он жил во Франции, и там случилась судьбоносная для Брэдли встреча с бывшим одноклассником, который рассказал ему об актерской школе-студии при Нью-йоркском университете New School. Для того чтобы туда поступить, Купер даже взял студенческий заем в семьдесят тысяч долларов.

Фильмы с Брэдли Купером

Брэдли Купер первым на своем курсе завел себе персонального агента, который сумел быстро найти актеру работу: в 1999 году актер дебютировал в эпизодической роли популярного телесериала «Секс в большом городе», сыграв одного из бесчисленных любовников героини Кэрри Брэдшоу (ее играет Сара Джессика Паркер). Затем Купер засветился в сериалах «Улица» (2000-2001), «Одним глазком» (2002) и «Закон и порядок: Специальный корпус» (2005). В 2005 на телеэкраны вышел сериал «Секреты на кухне» с Брэдли в главной роли. В центре сюжета - шеф-повар и разгильдяй Джек, который открывает ресторан, где может творить все, что ему вздумается. Следующим ярким телепроектом для начинающего актера стал сериал «Шпионка» Дж. Дж. Абрамса, который выходил на экраны с 2001 по 2006 год. Он получил много положительных отзывов критиков и зрителей и даже получил ряд престижный премий, включая «Золотой Глобус». Какое-то время актер вел документальную передачу «Одинокая планета» о путешествиях в Хорватию и Перу.

После окончания работы над «Шпионкой» Купер участвовал в съемках малобюджетных фильмов и сериалов. Ему доставались незначительные роли в таких известных картинах, как «Всегда говори «Да»», «Голый барабанщик», «Любовь и прочие неприятности».

Брэдли Купер - «Мальчишник в Вегасе»

После небольшого застоя карьера Брэдли пошла в году в 2009 году, когда с его участием вышли сразу пять фильмов, в том числе сделавшая его очень популярным комедия «Мальчишник в Вегасе». В центре сюжета – три друга, которые просыпаются с тяжелого похмелья, абсолютно не помня, что происходило накануне, их четвертый друг пропал. При этом компания находится в другом штате, а свадьба исчезнувшего парня начнется через несколько часов. В 2010 году комедия получила «Золотой Глобус» как «Лучший фильм — комедия или мюзикл», 5 номинаций на премию «Teen Choice Award» и номинацию на премию Британской киноакадемии за лучший оригинальный сценарий. При бюджете в 25 миллионов долларов фильм собрал 467 миллионов. В 2011 году на широкие экраны вышел сиквел под названием «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок».

Брэдли Купер - «Область тьмы»

2010 год также стал очень плодотворным для Купера, его фильмография пополнилась такими фильмами, как «День Святого Валентина» (2010), Команда «А» (2010). В 2011 актеру досталась главная роль в триллере Нила Бергера «Область тьмы» по одноименному роману Алана Глинна. По сюжету картины главной герой, писатель-неудачник, начал принимать препарат, который способен повысить эффективность работы головного мозга до 100%. Фильм оказался очень успешным в прокате и был номинирован на премию «Сатурн» 2012 года в категории «Лучший научно-фантастический фильм».

Брэдли Купер - «Мой парень – псих»

В 2012 году в прокат вышел еще один яркий фильм с Брэдли Купером – «Мой парень – псих», где актер сыграл бывшего учителя Пэта Солитано, страдающего от психического расстройства. Критики называют фильм переломным в карьере Купера, после которого его негласно включили в список сильных драматических актеров. За свое блестящее перевоплощение Брэдли получил номинацию на премии BAFTA, «Оскар» и «Золотой глобус». После премьеры в СМИ прошел слух, что Купер встречается с Дженнифер Лоуренс, которая исполнила главную женскую роль в картине, однако оба актера отрицали этот факт.

В 2014 и 2017 году актер принял участие в работе над блокбастером «Стражи Галактики», однако самого Брэдли в кадре не было – он озвучивал ехидного говорящего енота по кличке Ракета. Последние картины Купера: «Парни со стволами» (2016), «Кловерфилд, 10» (2016).

Личная жизнь Брэдли Купера

В 2006 году актер женился на Дженнифер Эспозито, однако через четыре месяца после свадьбы супруги объявили о разводе.

С августа 2009 года Брэдли встречался с актрисой Рене Зеллвегер, отношения продлились до марта 2011. Следующий роман Купер закрутил с актрисой и моделью Зои Салданой, но в начале 2013 года они расстались. После этого у актера были отношения с британской моделью Сьюки Уотерхаус. Весной 2015 года Брэдли стал встречаться с моделью Ириной Шейк, а весной 2017 года у пары родилась дочь.