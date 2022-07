1 Jeep's Blues Дюк Эллингтон / J. Hodges 4:42

2 Goodbye Yellow Brick Road Elton John / Bernie Taupin 3:14

3 White Rabbit (Arabic Version) Mayssa Karaa / Grace Slick 2:32

4 10538 Overture Electric Light Orchestra / Jeff Lynne 4:40

5 Live and Let Die Wings / Linda McCartney 3:12

6 How Can You Mend a Broken Heart Bee Gees / Robin Gibb 3:57

7 I Feel Love Donna Summer / Giorgio Moroder 5:55

8 Don't Leave Me This Way Harold Melvin & The Blue Notes 6:08

9 Delilah Tom Jones / Les Reed 3:21

10 I've Got Your Number Jack Jones / Carolyn Leigh 1:51

11 Long Black Road Electric Light Orchestra / Jeff Lynne 3:20

12 A Horse with No Name America / Dewey Bunnell 4:11

13 Stream of Stars Jeff Lynne 2:44

14 Live to Live Chris Stills 3:07