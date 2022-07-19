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Кристиан Бэйл

Christian Bale
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл Christian Bale
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Дата рождения
30 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
были в отношениях в 1987 г
Биография Кристиана Бэйла

Кристиан Бэйл родился 30 января 1974 года в Пембрукшире (Уэльс) в семье Дженни и Дэвида Бэйл. Мать Кристиана работала в цирке, а отец занимался подбором талантов (в прошлом работал пилотом). У Кристиана есть южноафриканские и английские корни, и, несмотря на то, что родился он в Уэльсе, сам актер говорит, что он англичанин. Семья Бэйлов несколько раз меняла место жительства, что в итоге и сформировало желание Кристиана выбрать профессию актера.

Фильмы с Кристианом Бэйлом

Впервые Кристиан Бэйл появился на экранах в 1982 году в рекламе кондиционера для белья Lenor. Через год он снялся в рекламе хлопьев Pac-Man. После этого мальчик решил попробовать себя в театре и в 1984 дебютировал на сцене лондонского театра West End в спектакле «Ботаник» / The Nerd с Роуэном Аткинсоном. В 86-ом Кристиан сыграл Цесаревича Алексея в тв-фильме «Анастасия: Загадка Анны». На большом экране Бэйл впервые появился в 1987 году в картине «Мио, мой Мио», снятой по мотивам сказки Астрид Линдгрен. После этой работы его стали замечать и приглашать в более успешные проекты, и в 1987 году в прокат вышла драма Стивена Спилберга «Империя солнца». Фильм, снятый по роману Джеймса Балларда, заслужил хорошие отзывы критиков, но не сумел собрать большую кассу в США. Бэйл за свою роль получил премию «Лучший молодой актер» от Национального совета кинокритиков США.

Внезапная слава слишком резко ударила по 14-летнему Бэйлу, и он решил сделать перерыв в своей начинающейся карьере. Однако в 1989 году он вновь вернулся к съемкам, и на этот раз сыграл в картине «Генрих V», снятой по пьесе Шекспира. Далее последовали роли в малозаметных картинах, однако критики не уставали отмечать талант молодого актера и его потенциал. По-настоящему успешным для него стал фильм «Американский психопат», после которого Бэйл получил несколько номинаций на престижные кинопремии. Для роли в фильме «Машинист» в 2004 Кристиан похудел на 30 килограммов. Актер несколько раз проделывал подобные перевоплощения, то стремительно набирая вес, то теряя его. Это не могло не привлечь внимание ценителей актерского жанра, и столь жертвенная самоотдача подарила Бэйлу целую армию поклонников. В 2010 году Кристиан Бэйл сыграл в фильме «Боец», для которого также сильно сбросил вес. За роль Дика Эклунда он получил «Оскар» и «Золотой глобус».

Кристиан Бэйл - Бэтмен

После роли в фильме «Машинист», Бэйл прошел кастинг в новый фильм Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Кристиан стал новым Бэтменом, и зрители приняли этого персонажа довольно тепло. Он еще раз вернулся к этому образу в картинах «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».  Фильмы Нолана собрали большую кассу по всему миру, а Кристиан Бэйл - и без того уже знаменитый актер - стал любимцем публики во всех странах. В 2016 году на посту Бэтмена его сменил Бен Аффлек.

Кристиан Бэйл снимается в самых кассовых картинах Голливуда, среди которых «Престиж», «Афера по-американски», «Игра на понижение» и «Терминатор: Да придет спаситель». Он по-прежнему является одним из самых востребованных актеров, регулярно снимается для самых популярных журналов, а также является секс-символом по мнению многих изданий.

Личная жизнь Кристиана Бэйла

Сам актер счастливо женат с 2000 года на сербской американке Сиби Блейзик. Жена актера работала моделью и некоторое время была ассистентом Вайононы Райдер. У пары растет двое детей: дочь Эммалин и сын Джозеф. Кристиан Бэйл активно поддерживает борцов за защиту окружающей среды и вместе с женой состоит в фонде Dian Fossey Gorilla Fund.

Награды и премии Кристиана Бэйла

2016 год
- Премия Оскар    
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («Игра на понижение»)

- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) («Игра на понижение»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («Игра на понижение»)

- Премия Гильдии актеров     
Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («Игра на понижение») и Лучший актерский состав («Игра на понижение»)

2014 год
- Премия Оскар    
Номинация: Лучшая мужская роль («Афера по-американски»)

- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) («Афера по-американски»)

- Премия канала «MTV»     
Номинации: Лучший экранный дуэт («Афера по-американски») и Лучшее экранное перевоплощение («Афера по-американски»)

- Премия Британской академии    
Номинация: Лучшая мужская роль («Афера по-американски»)

- Премия Гильдии актеров
Победитель: Лучший актерский состав («Афера по-американски»)

2013 год
- Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучшее исполнение роли без рубашки («Темный рыцарь: Возрождение легенды»)и Лучшая драка («Темный рыцарь: Возрождение легенды»)

- Премия Сатурн    
Номинация: Лучший актер («Темный рыцарь: Возрождение легенды»)

2011 год
- Премия Оскар     
Победитель: Лучшая мужская роль второго плана («Боец»)

- Золотой глобус    
Победитель: Лучшая мужская роль второго плана («Боец»)

- Премия Британской академии     
Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («Боец»)

- Премия Сатурн    
Номинация: Лучший актер второго плана («Боец»)

- Премия Гильдии актеров
Победитель: Лучшая мужская роль второго плана («Боец»)
Номинации: Лучший актерский состав («Боец»)

2009 год
- Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучшая мужская роль («Темный рыцарь») и Лучшая драка («Темный рыцарь»)

- Премия Сатурн     
Номинация: Лучший актер («Темный рыцарь»)
 
2008 год
- Премия Гильдии актеров    
Номинация: Лучший актерский состав («Поезд на Юму»)

2006 год
- Премия канала «MTV»     
Победитель: Лучший герой («Бэтмен: Начало»)

- Премия Сатурн     
Победитель: Лучший актер («Бэтмен: Начало»)

2005 год
- Премия Европейской киноакадемии
Номинация: Приз зрительских симпатий за лучшую мужскую роль («Машинист»)

- Премия Сатурн     
Номинация: Лучший актер («Машинист»)

Интересные факты о Кристиане Бэйле

- Бэйлу не досталась роль в «Титанике», потому что Кэмерон не хотел брать на роль британского актера

- Для съемок в фильме «Машинист» он похудел почти на 30 кг

- После чего для роли Бэтмена поправился на 45 кг

- Кристиан стал четвертым актером, сыгравшим Бэтмена

- Жена Бэйла на 4 года его старше

- Кристиана и его жену познакомила Вайонона Райдер

 

Фильмография Кристиана Бэйла
Амстердам
Амстердам
драма, исторический 2022, США
0.0
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.0
Власть
Власть
биография, комедия 2018, США
7.0
Между нами музыка
Между нами музыка
драма, мюзикл, мелодрама 2018, США
6.0
Маугли: Легенда джунглей
Маугли: Легенда джунглей
драма, приключения, семейный 2018, США
6.0
Недруги
Недруги
драма, приключения, вестерн 2017, США
7.0
Спилберг
Спилберг
документальный, биография 2017, США
7.0
Обещание
Обещание
драма, исторический, триллер 2016, США
8.0
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Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл и Сиби Блейзик Кристиан Бэйл и Сиби Блейзик
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7 июля 2022 12:05
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13 ноября 2018 00:08
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Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор Drew Barrymore
были в отношениях в 1987 г
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