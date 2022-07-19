Кристиан Бэйл родился 30 января 1974 года в Пембрукшире (Уэльс) в семье Дженни и Дэвида Бэйл. Мать Кристиана работала в цирке, а отец занимался подбором талантов (в прошлом работал пилотом). У Кристиана есть южноафриканские и английские корни, и, несмотря на то, что родился он в Уэльсе, сам актер говорит, что он англичанин. Семья Бэйлов несколько раз меняла место жительства, что в итоге и сформировало желание Кристиана выбрать профессию актера.

Фильмы с Кристианом Бэйлом

Впервые Кристиан Бэйл появился на экранах в 1982 году в рекламе кондиционера для белья Lenor. Через год он снялся в рекламе хлопьев Pac-Man. После этого мальчик решил попробовать себя в театре и в 1984 дебютировал на сцене лондонского театра West End в спектакле «Ботаник» / The Nerd с Роуэном Аткинсоном. В 86-ом Кристиан сыграл Цесаревича Алексея в тв-фильме «Анастасия: Загадка Анны». На большом экране Бэйл впервые появился в 1987 году в картине «Мио, мой Мио», снятой по мотивам сказки Астрид Линдгрен. После этой работы его стали замечать и приглашать в более успешные проекты, и в 1987 году в прокат вышла драма Стивена Спилберга «Империя солнца». Фильм, снятый по роману Джеймса Балларда, заслужил хорошие отзывы критиков, но не сумел собрать большую кассу в США. Бэйл за свою роль получил премию «Лучший молодой актер» от Национального совета кинокритиков США.

Внезапная слава слишком резко ударила по 14-летнему Бэйлу, и он решил сделать перерыв в своей начинающейся карьере. Однако в 1989 году он вновь вернулся к съемкам, и на этот раз сыграл в картине «Генрих V», снятой по пьесе Шекспира. Далее последовали роли в малозаметных картинах, однако критики не уставали отмечать талант молодого актера и его потенциал. По-настоящему успешным для него стал фильм «Американский психопат», после которого Бэйл получил несколько номинаций на престижные кинопремии. Для роли в фильме «Машинист» в 2004 Кристиан похудел на 30 килограммов. Актер несколько раз проделывал подобные перевоплощения, то стремительно набирая вес, то теряя его. Это не могло не привлечь внимание ценителей актерского жанра, и столь жертвенная самоотдача подарила Бэйлу целую армию поклонников. В 2010 году Кристиан Бэйл сыграл в фильме «Боец», для которого также сильно сбросил вес. За роль Дика Эклунда он получил «Оскар» и «Золотой глобус».

Кристиан Бэйл - Бэтмен

После роли в фильме «Машинист», Бэйл прошел кастинг в новый фильм Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Кристиан стал новым Бэтменом, и зрители приняли этого персонажа довольно тепло. Он еще раз вернулся к этому образу в картинах «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Фильмы Нолана собрали большую кассу по всему миру, а Кристиан Бэйл - и без того уже знаменитый актер - стал любимцем публики во всех странах. В 2016 году на посту Бэтмена его сменил Бен Аффлек.

Кристиан Бэйл снимается в самых кассовых картинах Голливуда, среди которых «Престиж», «Афера по-американски», «Игра на понижение» и «Терминатор: Да придет спаситель». Он по-прежнему является одним из самых востребованных актеров, регулярно снимается для самых популярных журналов, а также является секс-символом по мнению многих изданий.

Личная жизнь Кристиана Бэйла

Сам актер счастливо женат с 2000 года на сербской американке Сиби Блейзик. Жена актера работала моделью и некоторое время была ассистентом Вайононы Райдер. У пары растет двое детей: дочь Эммалин и сын Джозеф. Кристиан Бэйл активно поддерживает борцов за защиту окружающей среды и вместе с женой состоит в фонде Dian Fossey Gorilla Fund.

Награды и премии Кристиана Бэйла

2016 год

- Премия Оскар

Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («Игра на понижение»)

- Премия Золотой глобус

Номинация: Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) («Игра на понижение»)

- Премия Британской академии

Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («Игра на понижение»)

- Премия Гильдии актеров

Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («Игра на понижение») и Лучший актерский состав («Игра на понижение»)



2014 год

- Премия Оскар

Номинация: Лучшая мужская роль («Афера по-американски»)

- Премия Золотой глобус

Номинация: Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) («Афера по-американски»)

- Премия канала «MTV»

Номинации: Лучший экранный дуэт («Афера по-американски») и Лучшее экранное перевоплощение («Афера по-американски»)

- Премия Британской академии

Номинация: Лучшая мужская роль («Афера по-американски»)

- Премия Гильдии актеров

Победитель: Лучший актерский состав («Афера по-американски»)

2013 год

- Премия канала «MTV»

Номинации: Лучшее исполнение роли без рубашки («Темный рыцарь: Возрождение легенды»)и Лучшая драка («Темный рыцарь: Возрождение легенды»)

- Премия Сатурн

Номинация: Лучший актер («Темный рыцарь: Возрождение легенды»)

2011 год

- Премия Оскар

Победитель: Лучшая мужская роль второго плана («Боец»)

- Золотой глобус

Победитель: Лучшая мужская роль второго плана («Боец»)

- Премия Британской академии

Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («Боец»)

- Премия Сатурн

Номинация: Лучший актер второго плана («Боец»)

- Премия Гильдии актеров

Победитель: Лучшая мужская роль второго плана («Боец»)

Номинации: Лучший актерский состав («Боец»)

2009 год

- Премия канала «MTV»

Номинации: Лучшая мужская роль («Темный рыцарь») и Лучшая драка («Темный рыцарь»)

- Премия Сатурн

Номинация: Лучший актер («Темный рыцарь»)



2008 год

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучший актерский состав («Поезд на Юму»)

2006 год

- Премия канала «MTV»

Победитель: Лучший герой («Бэтмен: Начало»)

- Премия Сатурн

Победитель: Лучший актер («Бэтмен: Начало»)

2005 год

- Премия Европейской киноакадемии

Номинация: Приз зрительских симпатий за лучшую мужскую роль («Машинист»)

- Премия Сатурн

Номинация: Лучший актер («Машинист»)