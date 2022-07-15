Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Michael Pena
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Майкл Пенья
Michael Pena
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Майкл Пенья
Родился 13 января 1976 года. Чикаго, Иллинойс, США.
Развернуть
Фильмография Майкл Пенья
Секретная штаб-квартира
фантастика, боевик, приключения
2022, США
0.0
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика
2022, США / Канада / Китай
6.0
Том и Джерри
анимация
2021, США
7.0
Остров фантазий
ужасы, фантастика
2020, США
5.0
Наркокурьер
детектив, криминал, драма
2019, США
7.0
Окей, Лекси!
комедия
2019, США
6.0
Дора и Затерянный город
приключения, семейный
2019, США / Австралия
8.0
Следующее поколение
боевик, приключения, анимация
2018, Китай / Канада / США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Дети обнаруживают супергеройскую базу Оуэна Уилсона в трейлере фильма «Секретная штаб-квартира»
В Северной Америке фильм выйдет 12 августа.
Написать
15 июля 2022 10:27
Человечеству грозит вымирание в трейлере фильма-катастрофы «Падение Луны»
Картина обзавелась датой релиза.
Написать
2 ноября 2021 10:10
Экшен-сериал с Джоном Красински «Джек Райан» продлен на четвертый сезон
К касту продолжения присоединился Майкл Пенья.
Написать
15 октября 2021 14:05
Все новости
Статьи о персоне
В кино всей семьей: топ 5 лучших семейных фильмов этого лета
Экранизация «Даши-путешественницы», сиквел «Собачьей жизни» и, конечно, главный семейный фильм не просто лета, но 2019 года в целом – live-action версия культового «Короля льва» Disney.
Написать
11 июля 2019 16:39
Все статьи
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»