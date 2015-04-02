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Афера по-американски
Отзывы о фильме «Афера по-американски»
American Hustle
Афера по-американски
2013 / США
Трейлер
6.6
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 18/01/2014 - 23:14:20):
Как бы то ни было, Лоуренс все равно хороша. ✊
2 апреля 2015, 12:51
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CMeTAHKA
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Что-то мне этот фильм напоминает. Сюжет предсказуем. Хронометраж затянут. В 1.40 можно всё вместить. Музыкальное сопровождение классное. Актерский ансамбль подобран как надо! На них народ и пойдет посмотреть.
Единственный вопрос к тем кто в курсе картины! Кристиан Бэйл специально набирал вес к съемкам или само так получилос✊ ) Или его так "оформили" в кадре?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Я даже сформулировать не могу, что он тут хотел рассказать..✌️ Толи пародию, с карикатурными персонажами, но тогда Эми Адамс, там как минимум лишняя и Де Ниро. Как аферу\приключение, в стиле Ограбление ПО, то совершенно потерял в динамике и саспенсе, как драму, но я так и не увидел не одного героя кому сопереживать. ✌️ . Я на самом деле, так и не смог до смотреть его фильм "Мой парень псих", и этот бы не досмотрел. Просто хрень. Самое ужасное в этом фильме, это закадровый голос, при чем разный , это когда уже совсем ничего не "вытекает" из самого кадра. 2\10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Рейтинг хороший IMDb: 7.60
Превосходная криминально-политическая трагикомедия о мелких мошенниках, которые охотятся на крупных махинаторов. Все звезды жгут ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 14/02/2014 - 23:59:31):
ага верно, псих американский❗️
2 апреля 2015, 12:51
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semion78
2 апреля 2015, 12:51
Смотрел в оригинале (англетер), Я давно не получал такого наслаждения и не был так очарован комбинацией из игры актеров, сюжетного хода и диалогов. Очень рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 17/02/2014 - 20:35:13):
Мне кажется ритм, провисал там каждую минуту✊
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Да фильм реально СКУЧНЫЙ ✊ . Сюжет на столько простой , что ты через 10 минут уже знаешь концовку.
2/10
2 апреля 2015, 12:51
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Странное впечатление от фильма, он такой плавный необычный стильный и скучный.. Но скорее все же понравилось чем нет! Кристиан вау, невероятно неузнаваем, просто другой актер. Вообще все актеры понравились, и фильм такой со своими фишками: бесконечный постоянно мелькающий вырез Эми, хочу еще посмотреть, ахах :), кудри всех размеров, божественная музыка, тонкий приятный юмор.. О.Рассел похоже добрый сердечный парень, фильм очень светлый, с надеждой, как и его предыдущая картина.. Но долгий ✊
8/10
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение lukrezia от 19/02/2014 - 11:18:24
Бигудяшки и интересны✊ . Персонажи хорошо прописаны. Если, конечно, импровизации не было на съемках...но тогда актеры гении просто.
Вторая роль у Бэйла, после Психопата, в которой он реально мне нравится.
Ответ на сообщение peacefrog от 18/01/2014 - 23:14:26
А чего особенного? я уверена, многие так делают. Мне, во всяком случае, помогает. Польза же двойная: и пар выпустила, и в доме чисто ✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 02/03/2014 - 00:10:10
угу, кино с сюрпризами. Для меня вот неожиданностью было, что ржачное начало, обещавшее авантюрную комедию, внезапно помрачнело и превратилось в криминальное фэнтези.
2 апреля 2015, 12:51
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Единственный вопрос к тем кто в курсе картины! Кристиан Бэйл специально набирал вес к съемкам или само так получилос✊ ) Или его так "оформили" в кадре?
Превосходная криминально-политическая трагикомедия о мелких мошенниках, которые охотятся на крупных махинаторов. Все звезды жгут ✊
ага верно, псих американский❗️
Мне кажется ритм, провисал там каждую минуту✊
2/10
8/10
Бигудяшки и интересны✊ . Персонажи хорошо прописаны. Если, конечно, импровизации не было на съемках...но тогда актеры гении просто.
Вторая роль у Бэйла, после Психопата, в которой он реально мне нравится.
Ответ на сообщение peacefrog от 18/01/2014 - 23:14:26
А чего особенного? я уверена, многие так делают. Мне, во всяком случае, помогает. Польза же двойная: и пар выпустила, и в доме чисто ✊
угу, кино с сюрпризами. Для меня вот неожиданностью было, что ржачное начало, обещавшее авантюрную комедию, внезапно помрачнело и превратилось в криминальное фэнтези.
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