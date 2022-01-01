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Луис С.К.
Луис С.К.
Louis C.K.
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Луис С.К.
Louis C.K.
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Дата рождения
12 сентября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Биография Луис С.К.
Родился 12 сентября 1967 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Фильмография Луис С.К.
Я люблю тебя, папочка
комедия
2017, США
6.0
Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия
2016, США
7.0
Трамбо
драма, биография
2015, США
7.0
Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс
комедия, мелодрама
2008, США
5.0
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