Дженнифер Лоуренс родилась 15 августа 1990 года в семье Гэри и Карен Лоуренс, которые к актерской профессии не имели никакого отношения. Родители будущей звезды вырастили дочь в городе Луисвилль, штат Кентукки, однако в возрасте 14-ти лет девочка уже была твердо уверена в своем желании стать актрисой. Окончив школу раньше своих сверстников, Дженнифер отправилась в Нью-Йорк, чтобы найти себе агента.

Роли Дженнифер Лоуренс

Первые роли Лоуренс не принесли ей желаемого успеха. В начале своей карьеры она снималась в различных сериалах и телешоу. Затем ей удалось получить одну из главных ролей в «Шоу Билли Ингвала», популярного в США, но не в России. Стоит отметить, что за роль в нем Дженнифер получила награду как лучшая молодая актриса. Первая, но малозаметная роль в большом кино случилась в 2008 году, когда Лоуренс попала в картину «Вечеринка в саду». Актрису заметили после роли молодой Марианны в фильме «Пылающая равнина», где партнершами Дженнифер стали Ким Бейсингер и Шарлиз Терон. Ее даже отметили на Венецианском фестивале, вручив Лоуренс приз как самой перспективной молодой актрисе.

Дженнифер Лоуренс - Оскар

Первую номинацию на самую престижную кинопремию «Оскар» Лоуренс получила в возрасте 20 лет за роль в картине «Зимняя кость». И хотя в тот год статуэтку она так и не получила, критики стали все больше присматриваться к этой актрисе.

Следующими громкими проектами с участием Дженнифер Лоуренс стали фильмы про Людей Икс, производства компании Marvel. В них Дженнифер сыграла персонажа по имени Мистик, перевоплощающегося мутанта, способного принять вид любого гуманоида.

Дженнифер Лоуренс в фильме «Голодные игры»

Но наибольший успех и любовь фанатов ей принесла, конечно, франшиза «Голодные игры». Первый фильм по книге Сьюзан Коллинз вышел в 2012 году и сразу принес Лоуренс мировую славу. Примечательно, что актриса неохотно согласилась на съемки в трилогии, однако восхищение ею писательницей убедило Дженнифер согласиться. В этом же году она была номинирована на «Оскар» второй раз за фильм «Мой парень – псих», в котором сыграла вместе с Брэдли Купером, и, к удивлению многих, свою статуэтку все-таки получила. Ходили слухи, что Лоуренс получила свой «Оскар» только потому, что являлась протеже влиятельного продюсера Харви Вайнштейна, который и поспособствовал ее продвижению. За участие в фильме «Афера по-американски» Дженнифер номинировалась на «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Главная роль в байопике «Джой» принесла Лоуренс четвертую номинацию на «Оскар», что сделало ее самой молодой актрисой в истории, удостоенной такого количества номинаций. Участие в кассовых проектах быстро поставило Дженнифер Лоуренс на одну ступень с самыми высокооплачиваемыми актрисами Голливуда, она неизменно занимает топовые строчки в журнале Forbes.

Личная жизнь Дженнифер Лоуренс

Личную жизнь Дженнифер Лоуренс не сопровождает такое количество сплетен, как у некоторых ее коллег. Долгое время Лоуренс встречалась с актером Николасом Холтом, но пара рассталась после трех лет отношений. Ей приписывали роман с Брэдли Купером, но слухи так и не подтвердились. Дженнифер также встречалась с Крисом Мартином, фронтменом группы Coldplay и бывшим мужем Гвинет Пэлтроу, но эти отношения продлились недолго.

Осенью 2016 стало известно о романе Дженнифер со знаменитым режиссером Дарреном Аронофски. Разница в возрасте у возлюбленных составляет 21 год. Даррен и Дженнифер начали встречаться во время съемок фильма «мама!», где Лоуренс сыграла главную роль.

Скандал с Дженнифер Лоуренс

В 2014 году разразился большой скандал с утечкой личных фотографий звезд из сети iCloud. В числе пострадавших была и Дженнифер Лоуренс, откровенные снимки которой разлетелись по всему интернету.

Дженнифер Лоуренс – стремительно набирающая обороты актриса, которая знаменита своими откровенными шутками и легким нравом. С 2013 года она также является лицом марки Dior.

Награды и премии Дженнифер Лоуренс

2016 год

- Премия Оскар

Номинация: Лучшая женская роль («Джой»)

- Премия Золотой глобус

Победитель: Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) («Джой»)

- Премия канала «MTV»

Победитель: Лучший герой («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»)

Номинации: Лучшая женская роль («Джой») и MTV Movie Award~Best Action Performance («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»)

2015 год

- Премия канала «MTV»

Победитель: Лучший музыкальный момент («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»)

Номинации: Лучшая женская роль («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I») и Лучший герой («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»)

- Премия Сатурн

Номинация: Лучшая актриса («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»)

2014 год

- Премия Оскар

Номинация: Лучшая женская роль второго плана («Афера по-американски»)

- Премия Золотой глобус

Победитель: Лучшая женская роль второго плана («Афера по-американски»)

- Премия канала «MTV»

Победитель: Лучшая женская роль («Голодные игры: И вспыхнет пламя»)

Номинации: Лучший поцелуй («Афера по-американски»), Лучший музыкальный момент («Афера по-американски») и Лучшая драка («Голодные игры: И вспыхнет пламя»)

- Премия Британской академии

Победитель: Лучшая женская роль второго плана («Афера по-американски»)

- Премия Сатурн

Номинация: Лучшая актриса («Голодные игры: И вспыхнет пламя»)

- Премия Гильдии актеров

Победитель: Лучший актерский состав («Афера по-американски»)

Номинация: Лучшая женская роль второго плана («Афера по-американски»)

2013 год

- Премия Оскар

Победитель: Лучшая женская роль («Мой парень – псих»)

- Премия Золотой глобус

Победитель: Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) («Мой парень – псих»)

- Премия канала «MTV»

Победитель: Лучшая женская роль («Мой парень – псих») и Лучший поцелуй («Мой парень – псих»)

Номинации: Лучшая роль в стиле «Напуган до усрачки» («Дом в конце улицы»), Лучший экранный дуэт («Мой парень – псих») и Лучший музыкальный момент («Мой парень – псих»)

- Премия Британской академии

Номинация: Лучшая женская роль («Мой парень – псих»)

- Премия Сатурн

Победитель: Лучшая актриса («Голодные игры»)

- Премия Гильдии актеров

Победитель: Лучшая женская роль («Мой парень – псих»)

Номинации: Лучший актерский состав («Мой парень – псих»)

2012 год

- Премия канала «MTV»

Победитель: Лучшая женская роль («Голодные игры») и Лучшая драка («Голодные игры»)

Номинации: Лучший актерский состав («Голодные игры») и Лучший поцелуй («Голодные игры»)

2011 год

- Премия Оскар

Номинация: Лучшая женская роль («Зимняя кость»)

- Премия Золотой глобус

Номинация: Лучшая женская роль (драма) («Зимняя кость»)

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучшая женская роль («Зимняя кость»)



2008 год

- Премия Венецианского кинофестиваля

Победитель: Премия Марчелло Мастрояни («Пылающая равнина»)