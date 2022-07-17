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Дженнифер Лоуренс

Jennifer Lawrence
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence
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Дата рождения
15 августа 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски
вместе с 2016 года Николас Холт
Николас Холт
были в отношениях с 2010 по 2014 Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
близкие друзья
Биография Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс родилась 15 августа 1990 года в семье Гэри и Карен Лоуренс, которые к актерской профессии не имели никакого отношения. Родители будущей звезды вырастили дочь в городе Луисвилль, штат Кентукки, однако в возрасте 14-ти лет девочка уже была твердо уверена в своем желании стать актрисой. Окончив школу раньше своих сверстников, Дженнифер отправилась в Нью-Йорк, чтобы найти себе агента.

Роли Дженнифер Лоуренс

Первые роли Лоуренс не принесли ей желаемого успеха. В начале своей карьеры она снималась в различных сериалах и телешоу. Затем ей удалось получить одну из главных ролей в «Шоу Билли Ингвала», популярного в США, но не в России. Стоит отметить, что за роль в нем  Дженнифер получила награду как лучшая молодая актриса. Первая, но малозаметная роль в большом кино случилась в 2008 году, когда Лоуренс попала в картину «Вечеринка в саду». Актрису заметили после роли молодой Марианны в фильме «Пылающая равнина», где партнершами Дженнифер стали Ким Бейсингер и Шарлиз Терон. Ее даже отметили на Венецианском фестивале, вручив Лоуренс приз как самой перспективной молодой актрисе.

Дженнифер Лоуренс - Оскар

Первую номинацию на самую престижную кинопремию «Оскар» Лоуренс получила в возрасте 20 лет за роль в картине «Зимняя кость». И хотя в тот год статуэтку она так и не получила, критики стали все больше присматриваться к этой актрисе.

Следующими громкими проектами с участием Дженнифер Лоуренс стали фильмы про Людей Икс, производства компании Marvel. В них Дженнифер сыграла персонажа по имени Мистик, перевоплощающегося мутанта, способного принять вид любого гуманоида. 

Дженнифер Лоуренс в фильме «Голодные игры»

Но наибольший успех и любовь фанатов ей принесла, конечно, франшиза «Голодные игры». Первый фильм по книге Сьюзан Коллинз вышел в 2012 году и сразу принес Лоуренс мировую славу. Примечательно, что актриса неохотно согласилась на съемки в трилогии, однако восхищение ею писательницей убедило Дженнифер согласиться. В этом же году она была номинирована на «Оскар» второй раз за фильм «Мой парень – псих», в котором сыграла вместе с Брэдли Купером, и, к удивлению многих, свою статуэтку все-таки получила. Ходили слухи, что Лоуренс получила свой «Оскар» только потому, что являлась протеже влиятельного продюсера Харви Вайнштейна, который и поспособствовал ее продвижению. За участие в фильме «Афера по-американски» Дженнифер номинировалась на «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Главная роль в байопике «Джой» принесла Лоуренс четвертую номинацию на «Оскар», что сделало ее самой молодой актрисой в истории, удостоенной такого количества номинаций. Участие в кассовых проектах быстро поставило Дженнифер Лоуренс на одну ступень с самыми высокооплачиваемыми актрисами Голливуда, она неизменно занимает топовые строчки в журнале Forbes.

Личная жизнь Дженнифер Лоуренс

Личную жизнь Дженнифер Лоуренс не сопровождает такое количество сплетен, как у некоторых ее коллег. Долгое время Лоуренс встречалась с актером Николасом Холтом, но пара рассталась после трех лет отношений. Ей приписывали роман с Брэдли Купером, но слухи так и не подтвердились. Дженнифер также встречалась с Крисом Мартином, фронтменом группы Coldplay и бывшим мужем Гвинет Пэлтроу, но эти отношения продлились недолго.

Осенью 2016 стало известно о романе Дженнифер со знаменитым режиссером Дарреном Аронофски. Разница в возрасте у возлюбленных составляет 21 год. Даррен и Дженнифер начали встречаться во время съемок фильма «мама!», где Лоуренс сыграла главную роль.

Скандал с Дженнифер Лоуренс

В 2014 году разразился большой скандал с утечкой личных фотографий звезд из сети iCloud. В числе пострадавших была и Дженнифер Лоуренс, откровенные снимки которой разлетелись по всему интернету.

Дженнифер Лоуренс – стремительно набирающая обороты актриса, которая знаменита своими откровенными шутками и легким нравом. С 2013 года она также является лицом марки Dior.

Награды и премии Дженнифер Лоуренс

2016 год
- Премия Оскар    
Номинация: Лучшая женская роль («Джой»)

- Премия Золотой глобус    
Победитель: Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) («Джой»)

- Премия канала «MTV»     
Победитель: Лучший герой («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»)
Номинации: Лучшая женская роль («Джой») и MTV Movie Award~Best Action Performance («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»)

2015 год
- Премия канала «MTV»
Победитель: Лучший музыкальный момент («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»)
Номинации: Лучшая женская роль («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I») и Лучший герой («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»)

- Премия Сатурн     
Номинация: Лучшая актриса («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»)

 2014 год
- Премия Оскар    
Номинация: Лучшая женская роль второго плана («Афера по-американски»)

- Премия Золотой глобус     
Победитель: Лучшая женская роль второго плана («Афера по-американски»)

- Премия канала «MTV»    
Победитель: Лучшая женская роль («Голодные игры: И вспыхнет пламя»)
Номинации: Лучший поцелуй («Афера по-американски»), Лучший музыкальный момент («Афера по-американски») и Лучшая драка («Голодные игры: И вспыхнет пламя»)

- Премия Британской академии     
Победитель: Лучшая женская роль второго плана («Афера по-американски»)

- Премия Сатурн     
Номинация: Лучшая актриса («Голодные игры: И вспыхнет пламя»)

- Премия Гильдии актеров     
Победитель: Лучший актерский состав («Афера по-американски»)
Номинация: Лучшая женская роль второго плана («Афера по-американски»)

2013 год
- Премия Оскар     
Победитель: Лучшая женская роль («Мой парень – псих»)

- Премия Золотой глобус     
Победитель: Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) («Мой парень – псих»)

- Премия канала «MTV»     
Победитель: Лучшая женская роль («Мой парень – псих») и Лучший поцелуй («Мой парень – псих»)
Номинации: Лучшая роль в стиле «Напуган до усрачки» («Дом в конце улицы»), Лучший экранный дуэт («Мой парень – псих») и Лучший музыкальный момент («Мой парень – псих»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Лучшая женская роль («Мой парень – псих»)

- Премия Сатурн     
Победитель: Лучшая актриса («Голодные игры»)

- Премия Гильдии актеров
Победитель: Лучшая женская роль («Мой парень – псих»)
Номинации: Лучший актерский состав («Мой парень – псих»)

2012 год
- Премия канала «MTV»     
Победитель: Лучшая женская роль («Голодные игры») и Лучшая драка («Голодные игры»)
Номинации: Лучший актерский состав («Голодные игры») и Лучший поцелуй («Голодные игры»)

2011 год
- Премия Оскар     
Номинация: Лучшая женская роль («Зимняя кость»)

- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая женская роль (драма) («Зимняя кость»)

- Премия Гильдии актеров     
Номинация: Лучшая женская роль («Зимняя кость»)

2008 год
- Премия Венецианского кинофестиваля     
Победитель: Премия Марчелло Мастрояни («Пылающая равнина»)

Интересные факты о Дженнифер Лоуренс

- Дженнифер мечтала стать врачом

- В 22 года стала второй самой юной обладательницей премии Оскар в категории Лучшая Женская Роль

- Заняла 1 место среди 99 самых желанных женщин в 2013 году по версии журнала AskMen

- Лоуренс является лицом марки Dior

- Джош Хатчерсон был тем, кто вдохновил Дженнифер продолжать актерскую карьеру. Сейчас актеры близкие друзья

- Дженнифер - левша

- В школе состояла в группе поддержки

Фильмография Дженнифер Лоуренс
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх
комедия 2021, США
7.0
К востоку от рая
2020, США
0.0
С любовью, Антоша
С любовью, Антоша
документальный 2019, США
8.0
Люди Икс: Тёмный Феникс
Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.0
Похоронные обряды
Похоронные обряды
драма 2018, США
0.0
Красный воробей
Красный воробей
триллер 2017, США
6.0
мама!
мама!
драма, триллер, ужасы 2017, США
6.0
Пассажиры
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.0
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Фотографии Дженнифер Лоуренс Все фотографии
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Джош Хатчерсон и Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс и Николас Холт
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23 мая 2022 11:21
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17 сентября 2019 18:19
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Связи
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски Darren Aronofsky
вместе с 2016 года Николас Холт
Николас Холт Nicholas Hoult
были в отношениях с 2010 по 2014 Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон Josh Hutcherson
близкие друзья
Все связи
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