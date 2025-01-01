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Киноафиша Фильмы Девятая планета

Девятая планета

Devyataya planeta
Напомним о выходе в прокат
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Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 29 января 2026
Дата выхода
29 января 2026 Россия Централ Партнершип
Производство CTB Film Company, Дикси, Газпром Медиа
Другие названия
Devyataya planeta, Девятая планета
Режиссер
Николай Рыбников
В ролях
Юра Борисов
Юра Борисов
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Максим Емельянов
Максим Емельянов
Константин Белошапка
Константин Белошапка
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