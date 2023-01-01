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Афера по-американски
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American Hustle
Афера по-американски
2013 / США
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6.6
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34
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
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