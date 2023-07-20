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Coyote Vs. Acme

Койот против «Акме», 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в России 20 июля 2023
Премьера в мире 20 июля 2023
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэйв Грин
Дэйв Грин
В ролях
Джон Сина
Джон Сина
Все актеры и съемочная группа
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Джон Сина сыграет в анимационно-игровом фильме «Койот против Акме» Звезда «Миротворца» воплотит образ устрашающего босса крупной корпорации.
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17 февраля 2022 12:36
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