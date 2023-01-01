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Афера по-американски
Награды и номинации фильма Афера по-американски
American Hustle
Афера по-американски
2013 / США
Смотреть трейлер
6.9
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Афера по-американски
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший грим/прически
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Оскар 2014
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Номинант
Лучший музыкальный момент
Номинант
Лучшее перевоплощение
Номинант
Лучшее камео
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
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