Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сумерки Сумерки
Киноафиша Фильмы Сумерки Отзывы о фильме «Сумерки»
Twilight Сумерки 2008 / США
8.5 Оцените
1244 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Сумерки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Так же как всякая женщина втайне желает быть изнасилованной, любая пригожая (и даже не очень пригожая) красна девица мечтает о том, чтобы ее покусал вампир – нежно эдак, страстно и в то же время ненавязчиво. Аккурат в эрогенную зону сонной артерии. В подростково-девических «Сумерках», нафантазированных тремя американскими барышнями: режиссером Кэтрин Хардуик, сценаристкой Мелиссой Розенберг и новеллисткой Стефени Мейер, эти романтические мечтания выплеснуты на экран с завидной…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ава 2 апреля 2015, 12:51
Да!Да!Да! Мы всей компанией идем!

Что очень странно, так это то, что серию "Сумерки" у нас в России почти не знают. Книжки можно найти с трудом. В то время, как на западе эта книга по популярности выше, чем последний Гарри Поттер. Простая история, скорее для подростков, а захватывает неимоверно. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
An_ya 2 апреля 2015, 12:51
Книги очень интересные, жаль только последняя еще не переведена. А фильм посмотреть и хочется и колеться, а вдруг ерунда будет? Но книгу советую прочесть всем
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
вичка 2 апреля 2015, 12:51
книга супер и похоже что фильм не подкачает!с нетерпением жду премьеры, а уж подруга моя та вообще от книг ввосторге, уже прочла все 3.....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jade 2 апреля 2015, 12:51
Ну что вы человека обманываете. Bracking Dawn (разгоняя рассвет) это никакие не Сумерки от лица Эдварда. Это четвертая и последняя книга всей саги. Она еще не вышла в России, но в интернете можно найти любительский перевод. И могу сказать что он ни чем не хуже перевода издателеств, а чем то даже лучше. Тем более что выхода этой книги в России еще ждать и ждать.

А книга от лица Эдварда тоже существует но она называется Midnight Sun (Солнце полуночи) несколько глав из нее вы уже можете прочитать в интернете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SenToчka 2 апреля 2015, 12:51
Прочла все книги, только пока жаль,что пятая неполностью, но все же....от книг тащусь, надеюсь,что фильм тоже не подкачает, по трелерам вроде ничего)))

ЗЫ.Народ я только в замешательстве нашла прокат Сумерек в кинотеатрах с 20 числа, но, что-то там фильм совсем другой ✊ скажите эт ми тупит, али не то нашла?????✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SenToчka 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Taurus от 13/11/2008 - 20:56:11


Знаете я слышала,что в некоторых кинотеатрах фильм не будут показывать,потому что именно эти самые кинотеатры не считают его прибыльным и не стали заказывать прокат...но вроде как оговаривалось,что можно (набрав народ естесна) обратиться в кинотеатр и попросить...хотя я сомневаюсь,что они поменяют свое решение✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SenToчka 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Taurus от 13/11/2008 - 21:24:41


Да я вообще не понимаю чем они думают✊ вот сама узнала что у нас в кинотеатре показывать не будут...придется искать, благо в городе точна покажут✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Небо
Небо 25 комментариев
Летчик
Летчик 17 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Быть
Быть 21 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши