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Так же как всякая женщина втайне желает быть изнасилованной, любая пригожая (и даже не очень пригожая) красна девица мечтает о том, чтобы ее покусал вампир – нежно эдак, страстно и в то же время ненавязчиво. Аккурат в эрогенную зону сонной артерии. В подростково-девических «Сумерках», нафантазированных тремя американскими барышнями: режиссером Кэтрин Хардуик, сценаристкой Мелиссой Розенберг и новеллисткой Стефени Мейер, эти романтические мечтания выплеснуты на экран с завидной…