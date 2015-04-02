Так же как всякая женщина втайне желает быть изнасилованной, любая пригожая (и даже не очень пригожая) красна девица мечтает о том, чтобы ее покусал вампир – нежно эдак, страстно и в то же время ненавязчиво. Аккурат в эрогенную зону сонной артерии. В подростково-девических «Сумерках», нафантазированных тремя американскими барышнями: режиссером Кэтрин Хардуик, сценаристкой Мелиссой Розенберг и новеллисткой Стефени Мейер, эти романтические мечтания выплеснуты на экран с завидной…
Что очень странно, так это то, что серию "Сумерки" у нас в России почти не знают. Книжки можно найти с трудом. В то время, как на западе эта книга по популярности выше, чем последний Гарри Поттер. Простая история, скорее для подростков, а захватывает неимоверно. ✊
А книга от лица Эдварда тоже существует но она называется Midnight Sun (Солнце полуночи) несколько глав из нее вы уже можете прочитать в интернете.
ЗЫ.Народ я только в замешательстве нашла прокат Сумерек в кинотеатрах с 20 числа, но, что-то там фильм совсем другой ✊ скажите эт ми тупит, али не то нашла?????✊
Знаете я слышала,что в некоторых кинотеатрах фильм не будут показывать,потому что именно эти самые кинотеатры не считают его прибыльным и не стали заказывать прокат...но вроде как оговаривалось,что можно (набрав народ естесна) обратиться в кинотеатр и попросить...хотя я сомневаюсь,что они поменяют свое решение✊
Да я вообще не понимаю чем они думают✊ вот сама узнала что у нас в кинотеатре показывать не будут...придется искать, благо в городе точна покажут✊
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