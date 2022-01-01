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Афера по-американски Афера по-американски
Киноафиша Фильмы Афера по-американски Афера по-американски, 2013: актеры и роли
American Hustle Афера по-американски 2013 / США
6.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Афера по-американски, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид О. Расселл Дэвид О. Расселл David O. Russell
В ролях
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper Джереми Реннер Джереми Реннер Jeremy Renner Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Алессандро Нивола Алессандро Нивола Alessandro Nivola Джек Хьюстон Джек Хьюстон Jack Huston
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