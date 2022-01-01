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Афера по-американски
Афера по-американски, 2013: актеры и роли
American Hustle
Афера по-американски
2013 / США
Трейлер
6.6
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
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Афера по-американски, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид О. Расселл
David O. Russell
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Эми Адамс
Amy Adams
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Майкл Пенья
Michael Pena
Алессандро Нивола
Alessandro Nivola
Джек Хьюстон
Jack Huston
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Одна
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