Романовы: Преданность и предательство

Что скрывал посох Гэндальфа в трилогии «Властелин колец»: заметили только внимательные зрители

Смотришь — и мозг приятно плавится: 5 фантастических сериалов для тех, кто способен думать

Ты смотришь фильм, но делаешь это без уважения: главный смысл трилогии «Крестный отец» поняли далеко не все

Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото)

Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся

Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете

Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны

Танки камер не боятся: скандальный «Т-34» круче хитовой «Ярости» с Питтом минимум в одном — до такого даже в Голливуде не додумались

«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов»

Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться