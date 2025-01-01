Меню
Bruni Последний шанс, капитан. Подчиняйтесь во имя благодарной нации.
Demi Есть у украинцев пословица: «Поживёшь с цыганами — проснёшься в дерьме.»
Bruni А, эту я слышал, да.
Demi Тогда поймёшь, если я скажу тебе пойти на х###.
Demi Знаешь, как называют старого капитана без корабля? «Просто очередной пьяница».
Demi Есть только две причины, по которым корабль может пойти вразнос. Либо он дезертирует, либо начинает войну. А я не думаю, что мы дезертируем!
Markov Величие отбрасывает длинную тень.
Demi Ты думаешь, мы можем искупить то, что натворили?
Markov Не знаю. Во снах — может быть. Если такое существует, оно требует возможности. И вот она стучится.
Demi Бруни пытается начать единственную ядерную войну, которую мы можем выиграть. Ту, в которой мы не участвуем.
Bruni То, чего вы не понимаете, и чего наши политики не хотят признать или принять, так это то, что американцы получили возможность нанести ядерный удар первым.
Demi Ну, даже если это так, что заставляет тебя думать, что они решатся применить это?
Bruni А *мы* решимся.
Финальный титр В разгар Холодной войны советская баллистическая подводная лодка пропала в южной части Тихого океана. Спустя десятилетия после подъёма, её истинные задачи остаются засекреченными как для США, так и для России. Считается, что её ракету позже подняли американцы, не взорвавшейся, со дна океана.
[последние слова]
Дочь Деми Я бы хотел, чтобы он знал, как я горжусь им.
Софи Он знает, дорогая.
Дочь Деми Он знает.
Bruni Капитан, нужно проверить корабль с аквалангом и завести двигатели.
Demi Если мы заведём двигатели, американцы узнают наше местоположение, и миссия провалится.
Bruni Это при условии, что ты знаешь, в чём наша миссия.
Demi Может, расскажешь нам о ней?
Demi Мы рискуем жизнями, не понимая зачем. У него есть право на своё мнение.
Pavlov Мнения мешают чёткой системе командования.
Demi Я напомню тебе об этом, когда у тебя появится своё.
Demi У американцев *есть* стимул для мира.
Bruni Какой именно?
Demi Сочувствие. Человечность.
Bruni Ты готов поставить на это выживание нашей страны?
Demi А если ты не прав? Если у них действительно оборонительные намерения?
Bruni А если ты не прав, а они — да?
Demi Американцы ценят жизнь каждого человека превыше всего. Они не потерпят потери даже одного единственного города.
[первые реплики]
Demi Мой экипаж только что вернулся после 76 дней в море. Американцы наращивают корабли в Тихом океане. Должно быть, есть дюжина лодок, которые лучше отдохнули.
Markov Командование эскадры настаивает на самом опытном капитане и экипаже.
Demi Я же на пенсии, помнишь? Ты должен это знать. Твоя подпись стоит на переводе. Даже если бы не так, моя лодка будет в доке месяцами.
Markov Ты не будешь управлять своей лодкой. Ты пойдёшь на Б-67.
Demi Ром — напиток моряков. Водка — политиков.
Pavlov [после того, как у Деми случился припадок] Он просто упал.
Dr. Semak Всё в порядке.
Pavlov Что с ним?
Alex [зашёл и закрыл дверь] У него эпилепсия.
Pavlov У него эпилепсия?
Dr. Semak Да, после травмы головы несколько лет назад. Случается раз-два в год.
Pavlov [узнают, что Деми эпилептик] Если партия узнает, что мы знали о его состоянии... нам придётся всю оставшуюся карьеру красить стены.
Alex Я им не скажу.
Sonar Operator Это тунец, сэр. И он куда-то очень срочно плывёт.
Alex Они нас уже заметили?
Sonar Operator Не думаю. Она движется слишком быстро, чтобы кто-то мог услышать, это точно.
Demi [погружение на предельную глубину] Сонар, пост управления. Где «Ноябрь»?
Sonar Operator Она прямо над нами, сэр.
Bruni И что теперь?
Demi Ждём.
Bruni Дмитрий Зубов — эпилептик, который лечит своё заболевание наркотиками и алкоголем. Всё началось после травмы мозга, полученной при столкновении с лодкой Владимира Маркова... сколько тогда погибло моряков?
Garin 36 ранено. Шесть погибших. Все на этом самом корабле.
Bruni Ты ещё и один из худших выпускников Офицерской школы. Хотя ты этого и не отрицаешь. Настоящая загадка — как тебя вообще не выгнали из флота.
Alex Уверен, ты сейчас нам это объяснишь.
Bruni Родословная, связи и умение подкупать дежурных офицеров, корабельных врачей и политруков.
Demi Это ложь.
Bruni Такой позор, что пытался покончить с собой, да и в этом не преуспел. Но уверен, ты всё это и сам прекрасно знал.
Alex Нет, на самом деле — не знал.
Bruni Те, кто хотят остаться на службе Родине, — занимайте свои посты. Кто не хочет — к капитану в суд. А ты, старший офицер? Лояльность в обмен на почётный приём и первое командование?
Yanis Итак, у нас есть аккумулятор, активируемый морской водой. Это устройство будет передавать наше местоположение. Оно сообщит им, что нас захватили.
Dr. Semak Деми, если американцы подумают, что мы вышли из-под контроля, они попытаются потопить нас. А если мы действительно вышли из-под контроля, наш флот сделает это за них.
Demi Это должно дать нам всю необходимую информацию.
Dr. Semak Но зачем Бруни так поступит? Если мы запустим ядерную ракету, американцы будут вынуждены ответить.
Demi Это ложный флаг. Он замаскирует нас под одну из подлодок, которые мы уже продали Пекину. Американцы подумают, что стреляли китайцы.
Bruni Что это было за шум?
Demi Не знаю... Капитан. Во что ты нас вляпал?
Bruni Ты не в том положении, чтобы понимать происходящее вокруг.
Demi Я понимаю, что вы захватили это судно без разрешения.
Sonar Operator [по радио] Вам лучше подняться сюда. У нас контакт, движется на нас почти 40 узлов.
Bruni Американец?
Sonar Operator Нет. Это наш.
Demi Если бы я был на вашем месте, капитан, я бы объявил боевую готовность.
Tyrtov [пытается добраться до шахты с ракетой] Я не могу туда зайти. Там слишком тесно.
Sasha О, б##ь. Господи Иисусе, у тебя клаустрофобия? Можешь помочь мне справиться с этим?
🧡
Demi Ты когда-нибудь был в Америке?
Bruni Нет. А ты?
Demi Да, моя жена была танцовщицей. Мне разрешили сопровождать её в Нью-Йорк по культурному обмену.
Sonar Operator Ноябрь открывает свои наружные люки.
Demi Если ты не знаешь тактику морского боя, мистер Бруни, ситуация может стать неприятной.
Bruni Хорошо, капитан. Корабль у вас.
Demi На десять градусов вниз по пузырю. Задаём глубину 300 метров.
Pavlov [офицер по погружению подтверждает] Это ниже предела прочности.
Demi Я знаю, где у нас предел прочности, Павлов.
Bruni Что мы делаем?
Demi Поднимаем юбку.
Bruni Открой сейф!
Demi Что толку от этого?
Bruni На приказах к кораблю есть зашифрованный водяной знак с альтернативным кодом запуска. Не испытывай меня!
Pavlov Деми... не открывай.
[Bruni стреляет в него]
Dr. Semak Нет!
Pavlov [слабо, когда его опускают на пол] Иногда приходится выбирать сторону.
Dr. Semak [Bruni хватает его] Ради бога, Деми, не открывай это...
[Bruni стреляет и в него]
Demi Нет!
Bruni У меня есть пуля на каждого на этом корабле, капитан, включая тебя. Теперь открой этот чёртов сейф.
Demi Ты, с#ка!
Sonar Operator [по радио] Контакт, пеленг 0-6-0, 1500 метров. Это «Новембер», сэр.
Bruni Вот почему ты их оставил в живых.
Demi На всякий случай.
Yanis Мы не успели, да?
Dr. Semak Нет, сынок, не успели.
Demi Как только углубимся, начнём бурить. Я не хочу узнать, что у нас в лодке полно самородков посреди ЧП.
Alex Я не думал, что можно сдвинуть назад дизель, но нам понадобится археолог, чтобы завести эту штуковину. Посмотри на неё. Я имею в виду...
Demi Это была моя первая лодка. У нас много общей истории. Марков хотел, чтобы я совершил с ней последний рейс.
Pavlov Наши приказы, капитан. Открывать только когда мы будем в безопасности в море.
[надевает ключ на шею, потом вручает по одному Деми и Алексу]
Pavlov Наши ключи для стрельбы.
Bruni Вперёд, Фантом.
Bruni Твой отец — Николай Зубов. Командовал 1-й бригадой подводных лодок Балтийского флота.
Demi Верно. Задай курс 1-7-5.
Bavenod 1-7-5, есть, сэр.
Bruni Отец этого человека написал книгу по подводной войне.
Pavlov Наследие капитанской семьи хорошо известно всему флоту.
Bruni Награждён званием «Герой Советского Союза» за потопление корабля Кригсмарине «Гоя» во время войны. Я правильно говорю?
Alex Господа, мы в разгаре операции.
Demi Он был награждён, да.
Bruni Отправил на дно залива Гданьск 6 тысяч жалких вояк Вермахта и нацистских симпатизантов. Если жёлудь не упадёт далеко от дуба, наш капитан сможет увернуться от пары янки-подлодок.
Alex Меня всегда удивляет, что уйти не сложнее.
Demi Мы все одинаково уходим на лодке, наверное. Такой шанс на берегу встретишь редко.
Alex Это болезнь.
Sonar Operator Связь, контакт на поверхности, 11 000 метров, курс 1-9-5.
Demi Понятно. Классификация?
Sonar Operator Большой и медленный. Вероятно, торговое судно.
Demi Руль влево на пять градусов.
Alex [передаёт приказ] Руль влево на пять градусов.
Bruni Остановить бурение, капитан.
Demi Почему?
Pavlov Потому что нам приказано использовать тактическое преимущество для тестирования засекреченного оборудования на борту.
Bruni Капитан, мне нужно, чтобы мы оказались под этим кораблем.
Alex У нас есть люди в отсеке.
Bruni Тогда вы должны их вывести.
Garin В это помещение допускаются только лица с разрешением безопасности.
Demi По чьему приказу?
Bruni Когда откроете свои приказы, всё поймёте.
Demi На палубе много шума. Оборудование в безопасности?
Bruni Да, всё в порядке.
Demi Звук — враг подлодки, мистер Бруни. У американцев лучший сонар. Им не нужна наша помощь.
Pavlov Это техники из Института специальных проектов. Они присоединятся к нам в этом рейсе.
Alex Они испытывают какой-то прототип оборудования.
Demi Ты когда-нибудь бывал в море?
Bruni О, мы уже бывали на кораблях, да.
Alex «Скиммер» — отпуск, мистер...?
Bruni Бруни.
Alex Мистер Бруни. На этом корабле едва помещается 86 человек, необходимых для управления.
Bruni Тогда постараемся не мешать вам.
Alex Да, удачи вам с этим.
Demi Мистер Павлов покажет вам ваши койки. Уберите снаряжение. Мы отправимся с приливом.
Bruni Капитан. Рад снова вас видеть.
Demi О чём думаешь?
Alex Мне кажется, наши техника — это осназовцы.
Demi Да, похоже на то.
Alex Осназ — это радикалы КГБ. Истинные верующие и обученные убийцы, помимо прочего.
Demi Вот почему я не хочу, чтобы кто-то из нашей команды встал между ними и тем, что, чёрт возьми, они делают.
Pavlov Ты понимаешь, что это твой пост по идее.
Alex Если бы это был мой пост, я бы был капитаном.
Pavlov Насколько нам известно, партия уже в курсе и хочет посмотреть, как ты справишься с нагрузкой.
Alex Ага? Как я справляюсь?
Pavlov У того человека есть ядерный ключ запуска.
Alex А у тебя и меня — остальные два.
Pavlov Капитан Козлов...
Alex [прижимая его к переборке] Если ты готов снять с поста командира советской баллистической подлодки, своего капитана и друга, потому что он упал в обморок... то дерзай. Я буду у сонара.
Priest Я помню, как ты стоял здесь, когда давал обеты.
Demi Кажется, это было очень давно.
Priest Ты задаёшься вопросом, почему он молчит, и у тебя так много вопросов.
Demi Это всегда была односторонняя беседа. Спасибо, отец, что так рано встал.
Priest Важно не только то, что он говорит, но и что слышит. Хочешь исповедаться?
Demi Исповедаться в чём?
Alex [чтение приказа экипажу] От командира эскадрильи Владимира Маркова: "Экипажу Б-67 — двигаться на юг, патрулировать сектор Лима-Фокстрот и следить за американской военно-морской активностью. При благоприятных условиях начать испытания засекреченного оборудования для проверки боевой готовности, сохраняя боевую готовность. Возвращение на Рыбачий примерно 6 июня." Это доклад старшего офицера.
Demi Грег, размести приказ в столовой для рядовых.
Pavlov Есть, сэр.
Alex [когда Павлов уходит] Какие условия?
Demi Панамский флаг. Танкер.
Bruni Хорошо. Значит, она не сможет по нам стрелять.
Demi Нет, но она может передать наши координаты.
Bruni Становимся под ее килем. Ты сможешь?
Alex Шум от винтов заглушит нас, капитан.
Demi [берет рацию] Инженер, сколько осталось на батареях?
[ответ примерно 30-35 минут]
Demi Полный вперед. Глубина — 30 метров. Встаем в ее след.
Pavlov Как так получилось, что после всего этого времени ты и я оказались на лодке старше большинства мужчин, что на ней плывут?
Demi Эта лодка — ответная мера ради удовольствия командира эскадры Маркова.
Pavlov Ответная мера за что?
Demi «За что» хорошо известно адмиралу и мне.
Pavlov Как её звали?
Demi Софи. Я на ней женат.
Bruni Поставьте нас под этим кораблём.
Alex Сэр... мы не знаем, кто это.
Demi Мистер Бавенод, прокладывайте перехват для этого корабля. Поставьте луну на наш корм.
Bavenod Есть, капитан.
Alex Сэр...
Demi Выравнивайте лодку. Глубина десять метров.
Alex [передача приказа] Выравнивайте лодку, глубина десять метров.
Demi Осмотримся, прежде чем подойти ближе.
[к Бруни]
Demi Если ты не против.
Pavlov Тебе тоже не понравились приказы Бруни. Это меня смущает.
Demi Приказы вызывают у тебя путаницу?
Pavlov А вот то, что ты их не ставишь под сомнение, — это меня смущает.
Demi Что ж, как ты и сказал, с ОСНАЗом надо быть начеку.
Pavlov Инстинкт, который стоит обсудить с твоим заместителем.
Demi Чем, я уверен, ты воспользуешься при первой же возможности.
Dr. Semak Мелвилл?
Demi Белый кит. Иногда мне снятся такие яркие сны... Что я уже не отличаю их от реальности. Они манят... как Ахав.
Dr. Semak Это часто случается при повреждении мозга.
Demi Иногда мне кажется, что я схожу с ума.
Sonar Operator [во время работы Фантома] Что, чёрт возьми, мы делаем?
[звучит сигнал тревоги]
Sonar Operator Сын... конн, сонаp. Американец разворачивается для перехвата.
Demi Боевая готовность.
Alex Боевая готовность. Да. Готовиться к бою. Это не учения.
Demi Задняя торпеда, приготовиться к выстрелу из труб пять и шесть. Сонаp, конн. Что делает этот корабль?
Sonar Operator Он идёт за нами, сэр.
Demi Он открыл торпедные аппараты?
Sonar Operator Пока нет, сэр.
Demi Вы когда-нибудь развязывали войну, мистер Бруни? Потому что если он даже моргнёт, я пустлю ему торпеду. Есть ли у меня какие-нибудь правила применения силы, о которых надо знать, прежде чем я потоплю этого с#кa?
Bruni Это "правила применения силы".
Pavlov Я знаю, что такое правила применения силы. Любые враждебные действия разрешены с применением силы по вашему усмотрению.
Demi Ну, по крайней мере, мы согласны, что это враждебно.
Pavlov [после испытания Фантома] Итак, американцы думали, что идут за панамским танкером.
Bruni Да.
Garin Мы обернули их же технологию против них.
Pavlov Идеальное противодействие.
Bruni Любое судно с этим устройством становится фантомом. Скоро у нас будут акустические сигнатуры кораблей со всего мира. Американцы будут бегать кругами.
Alex Наши двигатели работали. Мы тоже шумели. К тому же сила эхосигнала пропорциональна размеру судна. А мы, скажем так, не грузовое судно.
Bruni Фантом усиливает эхо, позволяя нам выглядеть любого размера.
Bruni Гениальность алгоритма в том, что он делает нас невидимыми для активного сонара и позволяет маскироваться под любое судно. Мы все должны гордиться тем, чего достигли сегодня, господа.
Pavlov [поднимая бокал] За Фантома.
Demi Я уверен, что командование эскадроном будет довольным, что устройство работает.
Bruni Разумеется.
Demi Как и предписывает протокол, мы передадим сообщение флоту, как только достигнем пункта доклада.
Bruni Протокол — это прерогатива политрука, не так ли, господин Павлов?
Pavlov Согласен, что флот будет доволен.
Demi Господин Павлов — один из самых дипломатичных политруков в ВМФ.
Bruni Противоречие в терминах.
Demi Вот что я всё пытаюсь ему доказать.
Pavlov Уверяю вас, мои намерения чисты и служат только государству и партии.
Bruni [почти саркастично] Ну слава Богу уж.
Pavlov Полагаю, ты думаешь, что позорить меня перед КГБ — по-спортивному?
Demi Это было не лично, Грег.
Pavlov Зачем тебе было говорить это?
Demi Если ты дашь мне прямой ответ, я не буду гадать, что ты имеешь в виду.
Pavlov Каков был вопрос?
Demi Если ты согласен, нам следует доложить Флоту.
Pavlov Чего ты волнуешься? Это исторический момент.
Demi Тем не менее, как офицеры этого корабля, способного привести к концу света, я думаю, нам стоит рассмотреть все сценарии.
Pavlov Какие сценарии?
Alex Если американцы не смогут проследить за нами при всех их деньгах и технологиях... тогда и наши лодки не смогут нас отслеживать. Это значит, что не составит труда изменить назначение этого корабля.
Pavlov Так ты считаешь, что это какая-то отколовшаяся группа Спецназа?
Demi Я думаю, сообщение от Флота ответило бы на многие вопросы.
Pavlov Ну, как политический офицер на этом корабле и как твой друг, моя обязанность предупредить тебя: если ты даже намекнёшь на измену со стороны элитных сотрудников КГБ без надлежащих доказательств или повода, тебя обвинят в правонарушении по Кодексу военного правосудия.
Demi Иногда человеку приходится выбрать сторону, Грег.
Pavlov Так что выбирай разумно. Потому что если ты ошибёшься... это будет преследовать тебя и твою семью... всю оставшуюся жизнь. И неважно, кто твой отец.
Alex [Павлов уходит] Ну, это было не к месту.
Demi Это не его вина. Его учили бояться всего.
Dr. Semak Да, всё же, думаю, нам стоит поверить ему на слово.
Demi Как так?
Dr. Semak ОСНАЗ не подчиняются армии или центральному правительству. Их приказы исходят от самых ярых сотрудников КГБ. Они могут уничтожить тебя, Демми. Они могут уничтожить всех нас.
Demi Радио, связь. Приготовьтесь передать микровзрывную передачу.
Bruni Наши приказы — двигаться к зоне патрулирования.
Demi Ну, как только мы доклад о позиции сделаем и приказы подтвердим, так и сделаем.
Garin Передача сигнала выдаст наше местоположение американцам.
Alex 50 метров.
Demi Продолжай. Включай прибор, и мы опять сможем улизнуть. Кажется, у нас это хорошо получается.
Bruni Устройство Фантом не может скрыть радиопередачу. Тогда наша миссия будет скомпрометирована.
Demi Каковы наши задачи по миссии?
Pavlov Оставаться незамеченными, конечно.
Alex У нас есть контрмеры, процедуры для обеспечения скрытности. 30 метров, капитан.
Demi Продолжай.
Bruni Это неприемлемый риск.
Demi По протоколу, зашифрованные отчёты о продвижении отправляются в штаб флота на заранее определённых точках.
[Павлов начинает возражать]
Demi Ты мне что-то говоришь?
Pavlov У тебя есть полномочия делать доклады по ситуации по своему усмотрению.
Demi Военное время, да, есть. Ты что-то знаешь, чего не знаю я?
Sonar Operator Связь, сонар. «Ноябрь» на двух километрах и приближается.
Garin «Ноябрь» выстраивается на выстрел.
Demi Похоже, наше правительство не одобряет твой план.
Bruni Прекратить погружение.
Demi Продолжать.
Pavlov Прекратить погружение, капитан!
Demi Господин Павлов, если вы снова мне возразите, я прикову вас к переднему туалету.
Alex Десять метров.
Demi Приготовиться к передаче микропорыва.
Bruni Я не позволю вам этого сделать.
Demi Старший помощник, сопроводите господина Бруни в его каюту и заприте его на койке.
Garin [взводит пистолет] Кто нибудь, погружайте лодку, или я застрелю капитана.
Alex Погружайте лодку. Носовые плоскости вниз на 20 градусов.
Pavlov Господа, я уверен, если мы дадим капитану подумать...
Demi Мне не о чем думать.
Demi «Чтобы победить противника... нужно всегда задавать тон в бою, быть готовым к тому, чего никто не ожидает.»
Dr. Semak Мы все читали его книгу.
Demi У моего отца были планы на меня. Партия тоже. Я участвовал в учениях «охотник-убийца» с Марковым. Командование приглядывалось к нам в расчёте на большее, и мне нужно было это доказать. Я знал, что Марков никогда не станет ожидать, что я буду сражаться вслепую, поэтому я зашёл в его корму. Но я и представить не мог, что он задним ходом включит. В момент столкновения я ударился головой о гироскоп. Очнувшись, увидел пожар в носовом торпедном аппарате. Мужчины, которые боролись с огнём... они не хотели выходить. Отказывались. Мне пришлось, э-э... запечатать их внутри. В конце концов они просто открыли трубы и пустили воду. Наверное, лучше утонуть, чем сгореть.
[начинает плакать]
Demi Это должно было стать концом нашей карьеры, но командование не позволило отцу опозориться из-за меня. Мы никогда не встречались с семьями, никогда не смотрели друг другу в глаза. Нас тихо списали, изгнали сюда, чтобы мы никого не позорили. Командование никогда не доверило бы что-то столь важное, как «Фантом», человеку вроде меня.
Demi Нужно обезвредить боеголовку.
Alex Без кодов они не смогут запустить.
Demi У них есть коды. Я в этом уверен.
Alex Мы можем провести корабль через трюм.
Demi Тыртов с вами?
Alex Он здесь, рядом.
Demi Он знает эту боеголовку лучше всех. Можешь установить передатчик?
Yanis Есть, капитан.
Demi Тише. Слушай, если мы перестроим запуски, то сможем устроить детонацию в одной точке. Ракета сработает, но ядерного взрыва не будет. Возможно.
Alex Ну, с «возможно» спорить не стану.
Tyrtov Это реально.
Alex Этот корабль полон осназа. Нам нужно попасть в оружейный отсек. Лучше вернуть лодку, чем испытывать теорию на практике.
Demi Сможешь спуститься ниже?
Sasha Сможем.
Demi Понял, докладывай.
Bruni Руль, осмотримся позади. Влево, 45 градусов.
[офицер подтверждает]
Bruni Сонар, доклад.
Оператор сонара Чисто.
Bruni Руль, курс 2-7-4.
[ещё одно подтверждение]
Pavlov Этот курс выводит нас очень близко к американскому флоту.
Bruni Верно.
Sonar Operator Ноябрь замедляется. Это К-123.
Demi [to Bruni] О, это лодка Константина Губина. Тебе стоит польститься. Он самый награждённый охотник-убийца в флоте.
Demi [преследуют другая субмарина] Всем занять боевые посты. Задние торпеды, готовить средства противодействия. Заряжайте седьмую шахту приманкой. Говорит капитан. Сонар, один активный импульс для определения дальности, по моему сигналу.
Sonar Operator Принято, капитан.
Garin Что ты делаешь?
Demi Даю им понять, что им предстоит бой.
Demi Может, сейчас самое время объяснить мне, что, чёрт возьми, мы здесь делаем, мистер Бруни.
Bruni Ты слышал про американскую программу «Тёмная звезда»?
[Деми качает головой]
Bruni Это полностью синхронизированная система эндоатмосферных противобаллистических ракет, управляемых высокоточным радаром.
Sonar Operator Торпеда, 700 метров.
Demi Принял.
Bruni Если американцы нанесут первый удар, все наши наземные ракеты будут уничтожены ещё до того, как их заправят.
Demi Вот почему у нас есть подводные лодки и бомбардировщики.
Bruni Вот почему они разработали «Тёмную звезду». Это радиолокационная система, которая управляет и подрывает атомные ракеты в ионосфере.
Pavlov Оружие электромагнитного импульса.
Bruni Да. Она отключит всё, что смогут поднять наши оставшиеся подлодки и самолёты. Они её испытали, и она полностью готова к бою. Ни один американский город не пострадает.
Pavlov Если за атаку на нас не будет последствий, зачем им сохранять мир?
Bruni Никаких стимулов.
Demi У тебя есть какое-нибудь полномочие на это? Секретариат, Центральный Комитет, кто-нибудь?
Bruni Политики не готовы идти ни на что, кроме собственной безопасности.
[указывая на то, что Павлов дрожит на земле]
Bruni Этот человек доказывает это.
Demi Каков наш целевой пакет?
Bruni Мы создадим условия, необходимые нашим лидерам для захвата абсолютной власти.
Demi Какая цель?
Bruni Тихоокеанский флот у Мидуэя. Как только Фантом будет вовлечён в бой, и американцы будут обмануты и поверят, что Китай нанес по ним ядерный удар, у них не останется иного выхода, кроме как ответить. Мы отойдём в сторону, пока наши враги будут уничтожать друг друга. Мы окажемся на правильной стороне истории.
Demi [замечая Алекса и Бавенода] Вы не оставляете мне другого выхода.
Bruni К чему такой выход?
Demi Чтобы вернуть мой корабль.
Alex [coming in] Бросьте оружие.
Bruni Мистер Бавенод.
[Бавенод поворачивает пистолет на Алекса]
Bruni [забирая ружьё у Алекса] Contingencies, Captain. You didn't think I was gonna leave you alone to plot our defeat, did you?
Garin [видя как загорается панель] Они пытаются добраться до ракеты.
Demi Передний торпедный аппарат, установить торпеды на ручное подрывание.
Bruni Почему вручную?
Demi Я не собираюсь топить лодку, полную патриотов, если её вывод из строя даст тот же эффект.
Bruni Ваши пуски.
[Павлов неохотно отдаёт свои ключи, а Алекс пытается сопротивляться изъятию своих]
Bruni [обращаясь к Деми] Я не буду повторять.
[когда он тянется за ключом, Деми отмахивается от его руки, а коммандос его сдерживает]
Bruni [увидев медальон Деми] Ты правда думаешь, что религиозные иконы тебя спасут?
Bruni Заправляйте ракету. Введите координаты пуска.
Garin Загружаю в пусковой компьютер.
Demi Ты запускаешь апокалипсис.
Bruni Не я. Ты, Деми. Тебя запомнят как человека, который обратил наших врагов в пыль. Спустя годы в школах будут учить твоё имя, а ты будешь почитаем как герой, которым всегда хотел стать, но никогда не был.
Garin [подводная лодка всплывает] Заправка ракеты завершена, сэр.
Bruni Активируйте боеголовку.
Garin [переключая тумблеры] Боеголовка активирована. Загружаю в пусковой компьютер.
Bruni Начинайте последовательность пуска. Введите код запуска 4-7-7-5-3-6.
Garin [звучит сигнал тревоги] Чёрт! Код запуска скомпрометирован.
Bruni [глядя на Деми, затем поворачивается, чтобы уйти] Приведите его! Всех до одного!
Bruni Мы на дне.
Demi Да.
Bruni Нас не раздавило.
Demi Звучишь разочарованной.
Bruni [сухой смешок] Удивлён.
Demi Мы стоим на рифах Французской Фрегатской мелководья; затопленная горная гряда. Так близко к поверхности, что можно почти поплыть.
Bruni Хмм. Ты меня не помнишь, да?
Demi Почему я должна?
Bruni Я был твоим боцманом на этом самом корабле. Ты приказала запечатать люк на жизнях всех людей из передней батареи. После этого у меня не было твоих шансов, Деми... не было твоего отца.
Demi Так что это? Вендетта?
Bruni Это было не лично. Ты была удобной мишенью.
Alex Вода с солью на батарейном отсеке.
Demi Надень аварийный костюм.
Alex Если мне суждено умереть, то я сделаю это здесь, с командой, с тобой.
Demi Слушай меня. Губин где-то там наверху. Ты — наша единственная надежда... на спасение. Или чтобы объяснить, что это дело безумцев. Не нашей страны. Не этих людей.
Alex Если меня найдут американцы?
Demi Расскажи им всё.
Alex А если ракета взорвётся?
Demi Тогда будет прекрасный рассвет.
Bruni Между американцами и китайцами уже сейчас летают ракеты. Мы проиграли. Почему бы просто не принять это?
Alex У наших замен нет личных дел. Имя, звания — и всё. Кроме Бавенода, штурмана. Он был на К-27, когда там произошла утечка охлаждающей жидкости реактора.
Demi Да, я знаю К-27.
Alex Ты знал, что его числят погибшим?
Demi Командование эскадрильей славится точностью. Слышал, кого-то могут пристрелить только чтобы бумажки в порядке были.
Alex Моряки суеверны. Легко вывести лодку из строя страхом.
Demi Тогда Бавеноду лучше никому не говорить, что он мертв.
Demi Тебе лучше взглянуть на это.
Alex [берёт конверт и достаёт содержимое] Внимание. Возвращаемся в море.
Yanis Что?
Alex Берите дам.
Tyrtov [женщин с ними отводят в сторону] Берите-берите-берите их. Нам положено три месяца отпуска, а не-три недели.
Sasha Капитан, я женюсь на Наде.
Demi Прощайтесь быстро и без объяснений. У вас есть время до 14:00.
Demi Ирония здесь чересчур, не находишь?
Markov При таких обстоятельствах нам не удалось вернуть всю твою команду с отпуска. Естественно, их заменят. 67-ю выводят из состава. С учётом твоей истории, командование решило почтить тебя последним патрулём на ней.
Demi Почтить меня?
Markov Флот — суровое место. Мы с тобой тому доказательство.
Demi Что с ней будет потом? Разрежут на металл в Полярном или дадут сгнить в Мурманске?
Markov Снимут всю чувствительную аппаратуру, переоборудуют для новой жизни... в китайском флоте.
Demi Лучше пусть она на дне окажется, чем будет продана нашим врагам.
Markov Ядерный флот надо субсидировать, Деми. А что может быть выгоднее, чем вооружить Пекин нашими музейными экспонатами?
Demi Сонар, один активный импульс для определения дальности, по моей команде.
Sonar Operator Готовы, капитан. Один импульс для дальности.
Bruni Звук — враг, не вызовет ли это у американцев сигнал о нашем местоположении?
Demi Американцы и так знают, где мы. Я просто хочу избежать с ними встречи.
Pavlov Американцев ослепляют шумовые помехи, но и мы от них страдаем.
Alex Капитан, вход в термоклин.
Pavlov Температурный инверс отражает американский сонар, они нас не услышат.
Garin Они не пойдут за нами?
Demi Они возьмут курс и будут гадать. Шансы — 1 к 360.
Alex [наблюдая за установкой Фантома] Как ты думаешь, что это?
Demi Это, мистер первый помощник, кратчайший путь отсюда к вашему собственному командованию. Флот тебя заметил, Алекс. Тебе дадут атомный разрушитель. Сам Марков мне сказал. Так что нам лучше не облажаться.
Sasha Корабль заправлен, сэр. Аккумуляторы обслужены. Оружейные системы загружаются и проверяются.
Demi Извините, что прервали ваш медовый месяц, Голов.
Sasha Что ж, мы постарались использовать его по максимуму, капитан.
Demi Уверен, что так и было.
Demi Навигатор, проложи курс в открытое море. Мы идём глубоко.
Bavenod Есть, сэр.
Demi Ты кто, чёрт возьми?
Bavenod Бавено, сэр.
Demi Откуда тебя командование выцепило?
Bavenod Я с «Ноября».
Demi Правда?
Alex Ты променял атомную на дизель?
Bavenod Говорят, лучшие экипажи в ВМФ — на дизелях. Хотел попробовать, пока они не исчезли.
Alex [саркастично к Деми] Видишь? Мечты сбываются.
Alex Может, расскажете, ради чего мы рискуем 86 жизнями?
Bruni [успокаивающе] Эй, эй, эй...
Pavlov За наш патриотический долг, господин Козлов.
Pavlov Отличный был ход. Но не уверен, что Алекс принял бы такое же решение.
Demi Некоторые молодые офицеры... не очень уверенно чувствуют себя, работая на пределе.
Pavlov Ему надо быть осторожнее с ОСНАЗом. У них связи, которые могут так же легко отправить его и в лагерь, и на собственную подлодку.
Bruni Почему мы замедляем ход?
Alex Мы вышли на контакт с американской подлодкой. Томми, полный вправо рулём.
Bruni Всплыть и запустить дизеля.
Alex А зачем мне это делать?
Demi Да. Зачем ему это делать?
Sonar Operator Связь, сонар. Две цели в воде, глубина 1000 метров.
Demi [Бруни взводит пистолет] Можешь стрелять, я встречу тебя в аду... примерно через 90 секунд.
Pavlov Вечно бунтарь, Деми. Не думаешь ли ты, что водка больше подошла бы слуге советского флота?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
David Duchovny
Эд Харрис
Эд Харрис
Ed Harris
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
Дагмара Доминчик
Дагмара Доминчик
Dagmara Dominczyk
Джонатон Шек
Джонатон Шек
Johnathon Schaech
Джейсон Бех
Jason Beghe
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Джордан Бриджес
Джордан Бриджес
Jordan Bridges
Дерек Мадьяр
Derek Magyar
Кип Парду
Kip Pardue
Шон Патрик Флэнери
Шон Патрик Флэнери
Sean Patrick Flanery
Джейсон Грей-Стенфорд
Jason Gray-Stanford
