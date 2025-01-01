Yanis Итак, у нас есть аккумулятор, активируемый морской водой. Это устройство будет передавать наше местоположение. Оно сообщит им, что нас захватили.

Dr. Semak Деми, если американцы подумают, что мы вышли из-под контроля, они попытаются потопить нас. А если мы действительно вышли из-под контроля, наш флот сделает это за них.

Demi Это должно дать нам всю необходимую информацию.

Dr. Semak Но зачем Бруни так поступит? Если мы запустим ядерную ракету, американцы будут вынуждены ответить.