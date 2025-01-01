Финальный титрВ разгар Холодной войны советская баллистическая подводная лодка пропала в южной части Тихого океана. Спустя десятилетия после подъёма, её истинные задачи остаются засекреченными как для США, так и для России. Считается, что её ракету позже подняли американцы, не взорвавшейся, со дна океана.
[последние слова]
Дочь ДемиЯ бы хотел, чтобы он знал, как я горжусь им.
BruniДмитрий Зубов — эпилептик, который лечит своё заболевание наркотиками и алкоголем. Всё началось после травмы мозга, полученной при столкновении с лодкой Владимира Маркова... сколько тогда погибло моряков?
Garin36 ранено. Шесть погибших. Все на этом самом корабле.
BruniТы ещё и один из худших выпускников Офицерской школы. Хотя ты этого и не отрицаешь. Настоящая загадка — как тебя вообще не выгнали из флота.
Alex[чтение приказа экипажу]От командира эскадрильи Владимира Маркова: "Экипажу Б-67 — двигаться на юг, патрулировать сектор Лима-Фокстрот и следить за американской военно-морской активностью. При благоприятных условиях начать испытания засекреченного оборудования для проверки боевой готовности, сохраняя боевую готовность. Возвращение на Рыбачий примерно 6 июня." Это доклад старшего офицера.
DemiВы когда-нибудь развязывали войну, мистер Бруни? Потому что если он даже моргнёт, я пустлю ему торпеду. Есть ли у меня какие-нибудь правила применения силы, о которых надо знать, прежде чем я потоплю этого с#кa?
AlexЕсли американцы не смогут проследить за нами при всех их деньгах и технологиях... тогда и наши лодки не смогут нас отслеживать. Это значит, что не составит труда изменить назначение этого корабля.
PavlovТак ты считаешь, что это какая-то отколовшаяся группа Спецназа?
DemiЯ думаю, сообщение от Флота ответило бы на многие вопросы.
PavlovНу, как политический офицер на этом корабле и как твой друг, моя обязанность предупредить тебя: если ты даже намекнёшь на измену со стороны элитных сотрудников КГБ без надлежащих доказательств или повода, тебя обвинят в правонарушении по Кодексу военного правосудия.
DemiИногда человеку приходится выбрать сторону, Грег.
PavlovТак что выбирай разумно. Потому что если ты ошибёшься... это будет преследовать тебя и твою семью... всю оставшуюся жизнь. И неважно, кто твой отец.
Demi«Чтобы победить противника... нужно всегда задавать тон в бою, быть готовым к тому, чего никто не ожидает.»
Dr. SemakМы все читали его книгу.
DemiУ моего отца были планы на меня. Партия тоже. Я участвовал в учениях «охотник-убийца» с Марковым. Командование приглядывалось к нам в расчёте на большее, и мне нужно было это доказать. Я знал, что Марков никогда не станет ожидать, что я буду сражаться вслепую, поэтому я зашёл в его корму. Но я и представить не мог, что он задним ходом включит. В момент столкновения я ударился головой о гироскоп. Очнувшись, увидел пожар в носовом торпедном аппарате. Мужчины, которые боролись с огнём... они не хотели выходить. Отказывались. Мне пришлось, э-э... запечатать их внутри. В конце концов они просто открыли трубы и пустили воду. Наверное, лучше утонуть, чем сгореть.
[начинает плакать]
DemiЭто должно было стать концом нашей карьеры, но командование не позволило отцу опозориться из-за меня. Мы никогда не встречались с семьями, никогда не смотрели друг другу в глаза. Нас тихо списали, изгнали сюда, чтобы мы никого не позорили. Командование никогда не доверило бы что-то столь важное, как «Фантом», человеку вроде меня.
Demi[to Bruni]О, это лодка Константина Губина. Тебе стоит польститься. Он самый награждённый охотник-убийца в флоте.
Demi[преследуют другая субмарина]Всем занять боевые посты. Задние торпеды, готовить средства противодействия. Заряжайте седьмую шахту приманкой. Говорит капитан. Сонар, один активный импульс для определения дальности, по моему сигналу.
BruniТихоокеанский флот у Мидуэя. Как только Фантом будет вовлечён в бой, и американцы будут обмануты и поверят, что Китай нанес по ним ядерный удар, у них не останется иного выхода, кроме как ответить. Мы отойдём в сторону, пока наши враги будут уничтожать друг друга. Мы окажемся на правильной стороне истории.
Demi[замечая Алекса и Бавенода]Вы не оставляете мне другого выхода.
BruniНе я. Ты, Деми. Тебя запомнят как человека, который обратил наших врагов в пыль. Спустя годы в школах будут учить твоё имя, а ты будешь почитаем как герой, которым всегда хотел стать, но никогда не был.
Garin[подводная лодка всплывает]Заправка ракеты завершена, сэр.
MarkovПри таких обстоятельствах нам не удалось вернуть всю твою команду с отпуска. Естественно, их заменят. 67-ю выводят из состава. С учётом твоей истории, командование решило почтить тебя последним патрулём на ней.
PavlovТемпературный инверс отражает американский сонар, они нас не услышат.
GarinОни не пойдут за нами?
DemiОни возьмут курс и будут гадать. Шансы — 1 к 360.
Alex[наблюдая за установкой Фантома]Как ты думаешь, что это?
DemiЭто, мистер первый помощник, кратчайший путь отсюда к вашему собственному командованию. Флот тебя заметил, Алекс. Тебе дадут атомный разрушитель. Сам Марков мне сказал. Так что нам лучше не облажаться.
SashaКорабль заправлен, сэр. Аккумуляторы обслужены. Оружейные системы загружаются и проверяются.
DemiИзвините, что прервали ваш медовый месяц, Голов.
SashaЧто ж, мы постарались использовать его по максимуму, капитан.