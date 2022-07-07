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Дэвид Духовны - Фильмография

- Дэвид Духовны - «Твин Пикс»

- Дэвид Духовны – «Секретные материалы»

- Дэвид Духовны - «Блудливая Калифорния»

- Дэвид Духовны - «Эволюция»

​​​​​​​Дэвид Духовны - Личная жизнь

Дэвид Духовны родился 7 августа 1960 года в Нью-Йорке, США, в семье Маргарет, эмигрантки из Великобритании и Амрама, бруклинца еврейского происхождения. Его отец был публицистом, писателем и драматургом, и сам Дэвид долгое время хотел стать писателем. Он окончил Пристонский университет по специальности педагогика, и потом получил степень магистра в Йеле, где собирался писать диссертацию по поэзии и прозе. Однако позже Духовны увлекся театром и стал участвовать в любительских постановках и забросил работу над диссертацией.



Дэвид Духовны - Фильмография

После одной съемки в рекламе Löwenbräu актер попал сразу в Голливуд - он снялся в небольшой роли в фильме Майка Николса «Деловая девушка». После этого в карьере Духовны начались сериалы - сначала три эпизода «Твин Пикса», а потом эротический фильм и последовавший за ним сериал Зальмана Кинга «Дневники красной туфельки, где он получил уже главную роль рассказчика Джейка.



Дэвид Духовны - «Твин Пикс»

Возможно, самый эпатажный образ Духовны - агент по борьбе с наркотиками в образе трансвестита в легендарном сериале Дэвида Линча «Твин Пикс». Для этой небольшой роли актер преобразился и предстал на экране в парике, женском костюме и с боевым раскрасом. В новом, третьем, сезоне, стартовавшем в мае 2017 года, Духовны снова появляется в сериале.



Дэвид Духовны – «Секретные материалы»

Российский зритель знает актера прежде всего по самому загадочному и мистическому сериалу 90-х «Секретные материалы». Имена Дэвида Духовны и Фокса Малдера стали практически синонимами, а лозунг сериала «Истина где-то рядом» стал неотъемлемой частью популярной культуры. По сей день актер ассоциируется у нас с чудаковатым агентом ФБР, верящим в инопланетян, чупакабр, вампиров, привидений и правительственный заговор, и во всем стремящимся дойти до сути. За эту роль Духовны получил заслуженный «Золотой глобус». Их удачный актерский тандем с Джиллиан Андерсон в роли напарницы Малдера Даны Скалли по-прежнему порождает у любителей сериалов вопрос об отношениях актеров в реальной жизни. В 2015 году, спустя 13 лет студия Fox объявила о возобновлении сериала, и были сняты 10-й и 11-й сезоны.



Дэвид Духовны - «Блудливая Калифорния»

Второй «Золотой глобус» и вторая известнейшая роль Духовны - запутавшийся и погрязший в пьянках и похоти писатель Хэнк Муди. Сериал «Блудливая Калифорния» выдержал 7 сезонов с 2008 по 2014 год и приковал внимание тысяч зрителей по всему миру. Сюжет строится вокруг нескончаемых сексуальных приключений Хэнка на фоне его творческого кризиса и трагически развалившегося брака, который он периодически пытается воскресить. Партнерами Духовны по сериалу стали известные Наташа Макэлхоун, Эван Хэндлер и Мэйделин Мартин.



Дэвид Духовны - «Эволюция»

Хотя Духовны известен преимущественно своими ролями на телевидении, в его послужном списке есть и киноработы. Одна из самых известных его картин - комедийный фантастический фильм «Эволюция», снятый в 2001 году Айваном Райтманом, в котором актер исполняет главную роль биолога Айры Кейна. По сюжету, в пустыню Аризоны падает метеорит, и в кратере начинают размножаться инопланетные организмы, которые быстро эволюционируют. Военные оцепляют территорию, но мобилизуются очень медленно и не успевают принять меры. Тогда разношерстная команда Кейна начинает борьбу с пришельцами с помощью шампуня от перхоти.



Дэвид Духовны - Личная жизнь

Актер неоднократно заявлял, что не создан для моногамных отношений. Романы с актрисами Перри Ривз, Мэгги Уиллер и Вайноной Райдер долго не продлились. Самые долгие и непростые отношения связывают Духовны с актрисой Теа Леони. Они поженились в 1997 году, и в браке родилось двое детей - дочь Маделейн и сын Кид. Однако, в браке было не все гладко из-за постоянных измен Духовны. Супруги несколько раз сходились и расходились, после чего официально развелись в 2014 году.