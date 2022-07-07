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Дэвид Духовны

David Duchovny
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны David Duchovny
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Дата рождения
7 августа 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Личные связи
Теа Леони
Теа Леони
Муж и жена
Биография Дэвида Духовны

Соержание

Дэвид Духовны - Фильмография
  - Дэвид Духовны - «Твин Пикс»
  - Дэвид Духовны – «Секретные материалы»
  - Дэвид Духовны - «Блудливая Калифорния»
  - Дэвид Духовны - «Эволюция»
​​​​​​​Дэвид Духовны - Личная жизнь

Дэвид Духовны родился 7 августа 1960 года в Нью-Йорке, США, в семье Маргарет, эмигрантки из Великобритании и Амрама, бруклинца еврейского происхождения. Его отец был публицистом, писателем и драматургом, и сам Дэвид долгое время хотел стать писателем. Он окончил Пристонский университет по специальности педагогика, и потом получил степень магистра в Йеле, где собирался писать диссертацию по поэзии и прозе. Однако позже Духовны увлекся театром и стал участвовать в любительских постановках и забросил работу над диссертацией. 


Дэвид Духовны - Фильмография

После одной съемки в рекламе Löwenbräu актер попал сразу в Голливуд - он снялся в небольшой роли в фильме Майка Николса «Деловая девушка». После этого в карьере Духовны начались сериалы - сначала три эпизода «Твин Пикса», а потом эротический фильм и последовавший за ним сериал Зальмана Кинга «Дневники красной туфельки, где он получил уже главную роль рассказчика Джейка. 


Дэвид Духовны - «Твин Пикс»

Возможно, самый эпатажный образ Духовны - агент по борьбе с наркотиками в образе трансвестита в легендарном сериале Дэвида Линча «Твин Пикс». Для этой небольшой роли актер преобразился и предстал на экране в парике, женском костюме и с боевым раскрасом. В новом, третьем, сезоне, стартовавшем в мае 2017 года, Духовны снова появляется в сериале.


Дэвид Духовны – «Секретные материалы»

Российский зритель знает актера прежде всего по самому загадочному и мистическому сериалу 90-х «Секретные материалы». Имена Дэвида Духовны и Фокса Малдера стали практически синонимами, а лозунг сериала «Истина где-то рядом» стал неотъемлемой частью популярной культуры. По сей день актер ассоциируется у нас с чудаковатым агентом ФБР, верящим в инопланетян, чупакабр, вампиров, привидений и правительственный заговор, и во всем стремящимся дойти до сути. За эту роль Духовны получил заслуженный «Золотой глобус». Их удачный актерский тандем с Джиллиан Андерсон в роли напарницы Малдера Даны Скалли по-прежнему порождает у любителей сериалов вопрос об отношениях актеров в реальной жизни. В 2015 году, спустя 13 лет студия Fox объявила о возобновлении сериала, и были сняты 10-й и 11-й сезоны.


Дэвид Духовны - «Блудливая Калифорния»

Второй «Золотой глобус» и вторая известнейшая роль Духовны - запутавшийся и погрязший в пьянках и похоти писатель Хэнк Муди. Сериал «Блудливая Калифорния» выдержал 7 сезонов с 2008 по 2014 год и приковал внимание тысяч зрителей по всему миру. Сюжет строится вокруг нескончаемых сексуальных приключений Хэнка на фоне его творческого кризиса и трагически развалившегося брака, который он периодически пытается воскресить. Партнерами Духовны по сериалу стали известные Наташа Макэлхоун, Эван Хэндлер и Мэйделин Мартин.


Дэвид Духовны - «Эволюция»

Хотя Духовны известен преимущественно своими ролями на телевидении, в его послужном списке есть и киноработы. Одна из самых известных его картин - комедийный фантастический фильм «Эволюция», снятый в 2001 году Айваном Райтманом, в котором актер исполняет главную роль биолога Айры Кейна. По сюжету, в пустыню Аризоны падает метеорит, и в кратере начинают размножаться инопланетные организмы, которые быстро эволюционируют. Военные оцепляют территорию, но мобилизуются очень медленно и не успевают принять меры. Тогда разношерстная команда Кейна начинает борьбу с пришельцами с помощью шампуня от перхоти.


Дэвид Духовны - Личная жизнь

Актер неоднократно заявлял, что не создан для моногамных отношений. Романы с актрисами Перри Ривз, Мэгги Уиллер и Вайноной Райдер долго не продлились. Самые долгие и непростые отношения связывают Духовны с актрисой Теа Леони. Они поженились в 1997 году, и в браке родилось двое детей - дочь Маделейн и сын Кид. Однако, в браке было не все гладко из-за постоянных измен Духовны. Супруги несколько раз сходились и расходились, после чего официально развелись в 2014 году.

Интересные факты о Дэвиде Духовны
  • В 2008 году Духовны признался, что страдает гиперсексуальностью, и не может сдерживать свои эротические желания. Он даже прошел курс лечения в частной клинике и попытался наладить отношения со своей женой Теа Леони, которой постоянно изменял, но брак спасти не удалось.
  • Любовные приключения актера передались его герою Хэнку Муди в сериале «Блудливая Калифорния», образ которого частично списан с самого Духовны.
  • Певица Бри Шарп в 1999 году выпустила песню «Дэвид Духовны», в которой призналась в любви к актеру. Композиция стала хитом.
Фильмография Дэвида Духовны
Пузырь
Пузырь
комедия 2022, США
5.0
You people
комедия 2022, США
0.0
Колдовство: Новый ритуал
Колдовство: Новый ритуал
ужасы, фэнтези, драма 2020, США
5.0
Громче слов
Громче слов
семейный, драма 2014, США
6.0
Фантом
Фантом
триллер 2013, США
6.0
Козы
Козы
комедия 2012, США
5.0
Семейка Джонсов
Семейка Джонсов
драма 2009, США
7.0
Секретные материалы: Хочу верить
Секретные материалы: Хочу верить
ужасы, фантастика, мистика 2008, США / Канада
6.0
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26 ноября 2018 00:00
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