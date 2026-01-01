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Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен Lance Henriksen
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Лэнс Хенриксен

Lance Henriksen

Дата рождения
5 мая 1940
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой триллеров, Актёр ужасов, Герой боевиков

Биография Лэнса Хенриксена

Родился 5 мая 1940 года. Нью-Йорк, США.

Популярные фильмы

Чужие: Расширенная версия 8.4
Чужие: Расширенная версия (2024)
Чужие 8.3
Чужие (1986)
Аватар: Легенда о Корре 8.3
Аватар: Легенда о Корре (2012)

Фильмография Лэнса Хенриксена

Изменённая реальность 5.5
Изменённая реальность Altered Reality
триллер 2024, США
Чужие: Расширенная версия 8.4
Чужие: Расширенная версия Aliens Expanded
документальный 2024, США
Кроличья нора 7.2
Кроличья нора
триллер 2023, США
В плену огня 5.8
В плену огня On Fire
драма, детектив, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Кто она? 6.6
Кто она? The Artifice Girl
детектив, фантастика, триллер 2022, США
Смотреть трейлер
Ожесточённая битва 7.6
Ожесточённая битва
документальный 2021, США
Глухая ночь 4.1
Глухая ночь The Dead of Night
криминал, ужасы, триллер 2021, США
Альфа-разлом 4.5
Альфа-разлом Alpha Rift
боевик, комедия, фэнтези 2021, США
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Новости о Лэнсе Хенриксене
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