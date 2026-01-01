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Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
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Персоны
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
Дата рождения
5 мая 1940
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
Биография Лэнса Хенриксена
Родился 5 мая 1940 года. Нью-Йорк, США.
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