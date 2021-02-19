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Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
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Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
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Дата рождения
5 мая 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Лэнса Хенриксена
Родился 5 мая 1940 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Лэнса Хенриксена
Падение
драма
2020, США
5.0
Кровавая гора
вестерн
2019, США
4.0
Поезд смерти
боевик, детектив, триллер, ужасы, приключения, фантастика
2018, США
3.0
Мама и папа
ужасы, триллер, комедия
2017, США
5.0
Против воли
триллер
2016, США
4.0
Ужаленные
боевик, приключения, комедия
2015, Германия
5.0
Дети против монстров
комедия, фэнтези, ужасы
2015, США
3.0
Забытая роща
ужасы
2014, США
4.0
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Пусть батя услышит: 7 образов отца в кино
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