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Дагмара Доминчик

Dagmara Dominczyk
Дагмара Доминчик
Дагмара Доминчик Dagmara Dominczyk
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Дата рождения
17 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Дагмара Доминчик

Родилась 17 июля 1976 года. Кельце, Польша.

Фильмография Дагмара Доминчик
Незнакомая дочь
Незнакомая дочь
драма 2021, Великобритания / Греция / Израиль
5.0
Запретная кухня
Запретная кухня
семейный 2019, США / Бразилия
6.0
Убьём жену Уорда
Убьём жену Уорда
комедия 2014, США
5.0
Роковая страсть
Роковая страсть
триллер, детектив, мелодрама, драма 2013, США
6.0
Слежка
Слежка
драма, триллер 2012, США
7.0
Небо и земля
Небо и земля
драма 2011, США
6.0
На острой грани
На острой грани
драма, комедия 2006, США
7.0
Доверься мужчине
Доверься мужчине
драма, комедия 2005, США
5.0
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