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Дагмара Доминчик
Дагмара Доминчик
Dagmara Dominczyk
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Дагмара Доминчик
Dagmara Dominczyk
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Дата рождения
17 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Дагмара Доминчик
Родилась 17 июля 1976 года. Кельце, Польша.
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Фильмография Дагмара Доминчик
Незнакомая дочь
драма
2021, Великобритания / Греция / Израиль
5.0
Запретная кухня
семейный
2019, США / Бразилия
6.0
Убьём жену Уорда
комедия
2014, США
5.0
Роковая страсть
триллер, детектив, мелодрама, драма
2013, США
6.0
Слежка
драма, триллер
2012, США
7.0
Небо и земля
драма
2011, США
6.0
На острой грани
драма, комедия
2006, США
7.0
Доверься мужчине
драма, комедия
2005, США
5.0
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