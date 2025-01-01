Boq Эм, надеюсь, сегодня вечером ты сохранишь для меня танец. Я буду прямо здесь, и буду ждать тебя... всю ночь.

Glinda [крадёт взгляд на Nessarose, которая одинока] Это так мило. Но знаешь, что было бы ещё милее?

Glinda [поёт, указывает на Nessarose] Видишь ту трагически красивую девушку, ту, что в кресле? Это кажется таким несправедливым — давай устроим весёлый разгул и пригласим её. Я знаю, кто-то мог бы стать моим героем, если бы этот кто-то сам пошёл и пригласил её.

Boq [неохотно] Ну, может быть, я мог бы пригласить её.

Glinda Ох, Boq, правда? Ты сделаешь это ради меня?

Boq Я сделаю для тебя что угодно.

[Затем Глинда подталкивает Boq прийти к Nessarose, ловко проводя его, не причиняя ему вреда.]

Fiyero [наблюдает за тем, как Глинда провожает Boq, смеётся] Молодец.

Glinda [притворяясь невинной] Я не знаю, что ты имеешь в виду. Мне нравится помогать другим. И кстати, сегодня вечером у меня как раз будет свободно.

Glinda [поём] Теперь, когда мы познакомились друг с другом...

Glinda Глинда, Файеро: [гармонируя] Очевидно, что мы созданы друг для друга!

Glinda Ты идеальна.

Fiyero Ты идеален.