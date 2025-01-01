Nessarose
Ты даже не поверишь, что со мной только что произошло.
Nessarose
Этот безусловно очаровательный манчкин-мальчик только что пригласил меня на свидание! Он сказал, что сначала был слишком стеснителен, чтобы спросить меня, но потом Галинда воодушевила его.
Nessarose
Нет. Не смей произносить против неё ни слова. Я собираюсь пережить самую счастливую ночь в моей жизни, благодаря Галинде.
Nessarose
[пение]
И вот, наконец, за эту одну ночь мне предстоит весёлый вечер с этим манчкин-мальчиком, которого для меня нашла Галинда. И я лишь надеюсь, что смогу отблагодарить её. Эльфаба, видишь? Мы достойны друг друга, и Галинда помогла это осуществить. Мы достойны друг друга, я и Boq.
Nessarose
[речь]
Пожалуйста, Эльфаба, постарайся понять.