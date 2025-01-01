Меню
Wizard Лучший способ сплотить людей — дать им по-настоящему сильного врага.
Fiyero [Смотрит на Эльфабу, которая танцует одна, в то время как другие смеются над ней] Скажу честно: ей до лампочки, что думают другие.
Glinda Конечно, она волнуется. Она просто делает вид, что ей всё равно.
Glinda Глинда, Эльфаба: Возникло некоторое недоразумение, ведь, как видите, моя соседка по комнате...
Glinda Она необычайно и чрезвычайно своеобразна и в целом совершенно неописуема.
Elphaba [сдержанно] Блондинка.
Elphaba [пение] Так что если хочешь найти меня, смотри в западное небо! Как-то сказали мне недавно: «Каждому дан шанс взлететь!»
Munchkinland Kid Но, мисс Глинда?
Glinda Да?
Munchkinland Kid Почему зло происходит?
Glinda Это хороший вопрос, который многих людей ставит в тупик. Люди рождаются злыми? Или же зло навязывается им? В конце концов, у Злой Ведьмы было детство. У нее был отец, который, к слову, был назначен губернатором Манчкинленда. И у нее была мать, как и у многих.
Fiyero Почему ты всё время устраиваешь какую-то суету?
Elphaba Я не создаю суету — я сама суета.
Fiyero Ну да, точно.
Elphaba Так ты думаешь, что мне стоит держать рот на замке? Это ты так говоришь?
Fiyero Что? Нет. Нет, я имею в виду...
Elphaba [перебивает] Думаешь, что я хочу быть такой?
Fiyero Я...
Elphaba [прерывает] Ты думаешь, что мне важно заботиться об этом так сильно?
Fiyero Нет, я имею в виду...
Elphaba [снова прерывает] Я знаю, что моя жизнь была бы намного легче, если бы мне было безразлично, но...
Fiyero [Рявкнул] Разве ты когда-нибудь позволишь кому-то ещё говорить?
Elphaba Извини...
Fiyero Я просто...
Elphaba [снова прерывает] Но можно мне ещё сказать одну вещь? Ты мог бы уйти тогда.
Fiyero И что?
Elphaba Так или иначе, как бы ты ни притворялся поверхностным и эгоистичным...
Fiyero [перебивает] Эм, простите, здесь нет притворства. Я действительно самовлюблён и глубоко поверхностный.
Elphaba О, да ладно. Нет, ты не такой. Иначе бы ты не был таким несчастным.
Эльфаба Ладно, давайте уже покончим с этим: нет, у меня нет морской болезни; нет, в детстве я не ела траву; и да, я всегда была зелёной.
Глинда Ну, во всяком случае, мне очень жаль, что вам пришлось жить с... этим.
Эльфаба Так и есть?
Глинда Да! И у меня есть намерение стать специалистом по колдовству. Так что если в какой-то момент вам захочется обсудить, э-э... проблему...
Эльфаба Проблема.
Глинда ... возможно, я могла бы помочь.
[все студенты Шиз аплодируют ей и восхищаются ею, пока Эльфаба анализирует реакцию]
Эльфаба Предлагая помощь незнакомому человеку с теми навыками, которых у тебя нет — думаю, все должным образом впечатлены.
Глинда Мне безразлично, что думают другие.
Эльфаба Не могу.
Глинда Что?
Эльфаба Тебе безразлично, что думают другие люди. Хотя, я... я сомневаюсь.
Elphaba У тебя нет настоящей власти!
Wizard Именно. Вот почему ты мне нужен.
Glinda [Глинда поворачивается и впервые смотрит на Эльфабу, вскрикивает] О! Оз.
Elphaba [спокойно] Что? На что ты смотришь? У меня во рту что-то застряло?
Glinda Нет, это просто... Ты зелёная.
Elphaba [смотрит на свои руки, затем саркастично отвечает] Я.
Glinda Давай расскажем друг другу секрет, который мы никому еще не рассказывали. Ладно, хорошо. Я начну: Фиеро и я женимся.
Elphaba Он уже спросил тебя?
Glinda О, он ещё не знает.
Madame Morrible [эфир] Граждане Оз! Есть враг, которого нужно найти и поймать. Не верьте ни словам, которые она говорит. Она украла наш Гриммари. Она зла и ответственна за изуродование этих бедных невинных обезьян! Её зелёная кожа — всего лишь внешнее проявление её извращённой натуры. Это искажение! Это отталкивающее! Это злая ведьма!
Glinda Не бойтесь.
Elphaba Я не боюсь. Волшебник должен бояться меня.
Glinda [насмешливо по отношению к Эльфабе] Похоже, артишок на пару.
Elphaba И вот мне только что пришло видение, почти как пророчество. Знаю, звучит действительно безумно. И правда, видение туманное. Но клянусь: когда-нибудь по всей Стране Оз будет праздник. Это всё — касается меня!
Glinda Что-то здесь очень не так. Я не добилась своего... Мне нужно лечь.
Elphaba Пойдем со мной!
Glinda [шокирована] Что?!
Elphaba Чтобы встретиться с Волшебником!
Glinda Что ты говоришь?
Elphaba Садись в поезд, ты опоздаешь!
Glinda Я бы не хотела навязываться!
Elphaba Неважно — просто пойдем со мной!
Glinda Не могу — это твоё мгновение! Я иду!
[прыгает на поезд]
[первые строки]
Radio Announcer Глинда, насколько она на самом деле мертва?
Glinda Поскольку вокруг столько слухов и догадок, позвольте рассказать вам всю историю. По часам Временного Дракона расплавление произошло в тринадцатый час, прямой результат ведра воды, брошенного девочкой. Да, Злая Ведьма Запада мертва!
Glinda [из трейлера] О, кстати, я оставила тебе немного места.
Elphaba [видит, что место достаточно лишь для кровати] Вы действительно считаете, что это справедливо?
Glinda [думает, что речь идёт о совместном проживании] Нет. Мне обещали отдельный люкс. Но спасибо за вопрос.
Elphaba Нет, у меня нет морской болезни.
Fiyero И я тоже.
Elphaba Нет, в детстве я не ела траву...
Fiyero О, ты не ела? Я ел.
Elphaba И да, я всегда была зелёной.
Fiyero И твоя оборонительная реакция — это что, недавно появилась?
Elphaba [во время песни «Defying Gravity»] Нет, оставьте её в покое! Она ни в чём не виновата! Я та, кого вы хотите! Я та, кого вы хотите! Это я! Это я!
Glinda [из трейлера] Это ты всё это устроила. Как ты это сделала?
Elphaba [взволнована] Не знаю! Я никогда не знала!
Glinda Эльфаба Тропп, послушай меня. Ты сможешь это сделать. Ты сможешь сделать всё.
Madame Morrible [обращается к студенткам Шиз] Кто из вас добровольно согласится разделить комнату с...
Glinda [бежит за Мадам Моррибл, пытается перепрыгнуть через скамейку, но в итоге падает. Мадам Моррибл прекращает говорить, её перебивают выходки Галинды] Ай. Ай.
[Галинда поднимает руку, пытается что-то спросить]
Glinda Мадам Моррибль, э-эм...
Madame Morrible Спасибо, дорогая. Это очень мило с твоей стороны.
Glinda Что?
Madame Morrible [поворачивается к Эльфабе] Мисс...?
Elphaba Эльфаба.
Madame Morrible Эльфаба. Ты можешь жить в комнате с мисс Галинда.
[Галинда ахнула от удивления]
Elphaba Подожди, что? Я... что?
Fiyero [видя, как Эльфаба отбрасывает волосы назад, улыбаясь] Теперь ты — Галинда.
Pfannee [к Файеро, загнанной в угол и нервной] Ты здесь часто бываешь?
Fiyero Можно тебя спросить?
Pfannee Любое, всё, что хочешь.
Fiyero Только чтобы уступить дорогу?
Pfannee Абсолютно — да, это всё, что угодно.
Madame Morrible [из трейлера] Вы. Идите со мной.
Glinda [думая, что Мадам Морриб обращается к ней; польщена] Конечно.
Madame Morrible [остановляет Глинду] Не ты.
[смотрит на Эльфабу]
Madame Morrible Вы.
Shiz Students [пою об Эльфабе] Дорогая Глинда, ты просто слишком хороша! Как ты выдерживаешь это? Я не думаю, что смогла бы! Она — настоящий кошмар! Она — суровая штучка! Мы не хотим казаться предвзятыми, но Глинда, ты мученица!
Glinda [громко распевая] Ну... такие вещи посылают, чтобы испытать нас!
Munchkinland Kid Глинда! Ты правда была её подругой?
Glinda [в пузыре, её голос приглушён] Что? Простите, одну секундочку.
[Разбивает пузырь волшебной палочкой.]
Glinda Что?
Munchkinland Kid Глинда! Ты правда была её подругой?
Glinda Подруга?
[Её выражение изменилось, она сделала короткую паузу перед ответом.]
Glinda Да.
[Все жители Мэнчкинленда ахнули и шептались между собой.]
Glinda Я, э-э, то есть я знала её. То есть наши пути действительно пересекались... в школе.
[Жители ахнули.]
Glinda Но вы должны понять: это было давно.
Fiyero [Прощается с Эльфабой перед её отъездом в Изумрудный город.] Удачи.
[Уходит, оставляя Глинду одну.]
Glinda [Ошеломлена.] Видишь? Вот! Что... ч-что это за штука?
Elphaba Не расстраивайся, Галинда.
Glinda [Расстроена.] Теперь это Глинда! Глупо. Я даже не знаю, что заставило меня это сказать.
Elphaba Неважно, как тебя зовут, все любят тебя.
Glinda Мне всё равно! Я хочу его. Я уже не думаю, что он идеален, но всё равно хочу его. Наверное, так чувствуют себя другие люди. Как они выносят это?
Boq Эм, надеюсь, сегодня вечером ты сохранишь для меня танец. Я буду прямо здесь, и буду ждать тебя... всю ночь.
Glinda [крадёт взгляд на Nessarose, которая одинока] Это так мило. Но знаешь, что было бы ещё милее?
Glinda [поёт, указывает на Nessarose] Видишь ту трагически красивую девушку, ту, что в кресле? Это кажется таким несправедливым — давай устроим весёлый разгул и пригласим её. Я знаю, кто-то мог бы стать моим героем, если бы этот кто-то сам пошёл и пригласил её.
Boq [неохотно] Ну, может быть, я мог бы пригласить её.
Glinda Ох, Boq, правда? Ты сделаешь это ради меня?
Boq Я сделаю для тебя что угодно.
[Затем Глинда подталкивает Boq прийти к Nessarose, ловко проводя его, не причиняя ему вреда.]
Fiyero [наблюдает за тем, как Глинда провожает Boq, смеётся] Молодец.
Glinda [притворяясь невинной] Я не знаю, что ты имеешь в виду. Мне нравится помогать другим. И кстати, сегодня вечером у меня как раз будет свободно.
Glinda [поём] Теперь, когда мы познакомились друг с другом...
Glinda Глинда, Файеро: [гармонируя] Очевидно, что мы созданы друг для друга!
Glinda Ты идеальна.
Fiyero Ты идеален.
Glinda Глинда, Файеро: [гармонируя] Значит, мы созданы друг для друга навсегда. Танцуем по жизни!
Madame Morrible [из трейлера] Не дай ей уйти. Эта злая ведьма.
Эльфаба Это моя вина.
Глинда Что?
Эльфаба То, какая моя сестра, такая она есть. Когда мама носила Нессу, отец стал беспокоиться, что она может родиться зелёной...
Глинда —Зелёная.
Эльфаба ... зелёной. Он так беспокоился, что заставлял мою маму жевать молочные цветы день и ночь. Только молочные цветы заставили Нессу родиться слишком рано, и... и её маленькие ножки, они...
Глинда [вздохи]
Эльфаба И моя мама... Что ж, она так и не проснулась. Ничего из этого бы не случилось, если бы не я. Так что это моя вина.
Глинда Что? Нет. Это была вина молочных цветов, а не твоя. Это может быть твоей тайной, Эльфаба, но это не делает это правдой.
Glinda [Страж Изумрудного города хватает её за ногу] Верни мне мою ногу. Верни мне мою ногу!
Emerald City Guard Волшебник примет вас сейчас!
Elphaba [во время сцены «The Wizard and I»] И однажды он скажет мне: Эльфаба, девушка, которая такая превосходная. Разве у девушки, которая внутри такая хорошая, не должна быть и внешность, которая ей соответствует? И раз здесь люди до абсурда зациклены на твоей зелёной патине, устроит ли тебя, если я верну тебе обычный цвет кожи?
Elphaba И хотя, конечно, это не имеет значения для меня. Ладно, почему бы и нет? Я отвечу. О, какая же пара у нас будет — Волшебник и я.
Glinda [хлопает в ладоши, чтобы привлечь внимание всех] Извините! Всем, пожалуйста! У меня есть объявление!
[Все студенты Университета Шиз с волнением собираются]
Glinda Я... меняю своё имя.
[Все студенты ахнули]
Fiyero Как тебя зовут?
Glinda [откидывает пряди волос] Да.
Elphaba Ты уверена?
Glinda [снова закидывает пряди волос] Да. Поскольку доктор Диллэмонд раньше имел козоподобный способ произносить мое имя, в знак солидарности и чтобы выразить моё возмущение, отныне меня будут называть не... Га-линда, а просто...
[слегка колеблясь]
Glinda Глинда.
[Она кланяется, ноги скрещены. Все студенты Университета Шиз восхищаются ею и аплодируют ей, в то время как Фиеро и Эльфаба могут лишь смотреть друг на друга]
Pfannee Пфанни, ШенШен: [хлопают в ладоши] Она такая храбрая! Такая... браверизм!
Wizard Привет, как тебя зовут?
Glinda Глинда...
[Пауза, размышления о жизненных выборах]
Glinda «Га» не произносится.
Wizard Привет... Белинда.
Madame Morrible [из трейлера] Вы та, кого Волшебник давно ждал.
Pfannee Эм...
[достаёт из коробки стереотипическую ведьминскую шляпу]
ShenShen Фу. Что это вообще за штука?
Pfannee Galinda? В чём причина?
Glinda Знаю, это моя бабушка. Она всегда шьёт для меня самые уродливые шляпы. Я бы отдала её, но... Я не ненавижу никого настолько.
[Pfanee и ShenShen смотрят на неё с ухмылкой]
Glinda Не могу... Могу ли я? Нет.
[Pfanee и ShenShen сдерживают смех, затем Эльфаба входит в комнату]
Pfannee Pfannee, ShenShen: [Смотрят на Эльфабу, притворно дружелюбно] Привет.
ShenShen Нам пора идти.
Pfannee Да, нам нужно подкрасить колени румянами.
[наполовину шепчет Galinda]
Pfannee Делай это! Пока, Эльфаба! Обожаю твою... плечевую накладку.
[Pfanee и ShenShen закрывают дверь на выходе, оставляя обеих девушек наедине]
Elphaba Galinda, эээ, Nessa и я как раз говорили о тебе, и...
Glinda [interrupting] О, ну, мы как раз говорили о тебе. Как ты сможешь присоединиться к нам сегодня вечером.
Elphaba I don't follow.
Glinda You... Join us at the Ozdust. I'm inviting you.
Elphaba Why?
Glinda Ну... Ну, потому что все будут там. И не говори мне, что тебе нечего надеть. Потому что ты можешь надеть это.
[presents her the hat]
Glinda I mean, it goes with everything you own.
Glinda [singing] На самом деле она такая— эээ, резкая, не так ли? Знаешь, черный — розовый этого года. Вы подходите друг другу: эта шляпа и ты, вы оба такие... умные. Вы подходите друг другу, так что держи.
[hands Elphaba the hideous hat]
Glinda С чистого сердца.
Dr. Dillamond [из трейлера] В нынешнем Оз настоящий колдун, обладающий истинной магией, стал слишком редким.
Wizard [из трейлера] Я — Оз. Великий... и Ужасный.
Madame Morrible Итак, как давно у тебя этот дар?
Elphaba 'Дар'... эээ... Нет, что-то просто... Что-то просто берет верх надо мной, и... Что-то, что я не могу контролировать. И когда это случается, происходят плохие вещи.
Madame Morrible Если вы сумеете научиться правильно пользоваться своими силами, о... Мисс Эльфаба...
Elphaba [из трейлера] В Оз творится что-то плохое.
Wizard [из трейлера] Следуй по дороге. Она приведёт тебя прямо... ко мне.
Glinda [Знакомство Фийеро с библиотекой Шиз во время школьной экскурсии.] А это, э-э... место для книг. Здесь где-то поблизости есть коллекция редких книг, да ещё кое-что средней редкости.
Galinda Дорогие мои мамочка и папочка, угадайте, что? Я не могу услышать ваши догадки, ведь это письмо.
Madame Morrible [из трейлера] Как только вы научитесь управлять своими эмоциями, небо — предел.
Elphaba Elphaba, Glinda: [гармонируя] Я хочу быть среди этой толпы.
Elphaba Так что когда-нибудь вернусь навсегда.
Glinda Чтобы построить свою жизнь и пройти свой путь.
Elphaba Elphaba, Glinda: Но сегодня мы будем бродить и наслаждаться.
Wizard [из трейлера] Приведи её ко мне.
Elphaba [пение] Никто — во всём Оз... Ни один волшебник, который есть или был, не сможет сломить меня!
Glinda [пение] Когда вижу унылых существ с непривлекательными чертами, напоминаю им самим думать о знаменитых лидерах государств или особенно выдающихся коммуникаторах.
[показывая портрет исторической фигуры в книге]
Glinda У них были мозги или знания?
Elphaba Ну, на самом деле...
Glinda [перебивая] Не смей меня смешить. Они были?
Elphaba Популярна.
Glinda [в восторге, радостно швырнув книгу на стол] ПРАВИЛЬНО!
[пение]
Glinda Всё дело в популярности. Не в способностях, а в том, как тебя воспринимают. Так что быть очень-очень популярной, как я, очень выгодно.
Glinda Эльфи, теперь, когда мы друзья, я решила сделать тебя своим новым проектом.
Elphaba Ох, тебе действительно не обязательно это делать.
Glinda Знаю! Именно поэтому я такая милая.
Glinda Эльпаба, это намного больше нас. Почему бы тебе хотя бы раз не остаться спокойной, вместо того чтобы сорваться на крик?
Glinda [видя, как её родители уезжают из Шиз после того, как привезли её.] Они будут очень скучать по мне.
Boq Мои родители даже не знают, что я ушёл.
[Глинда смотрит на него; он стоит позади неё]
Boq Эм, эм... Я Boq. Я из Манчкинленда. Я знаю, что мы пока не очень знаем друг друга, но я...
Glinda [перебивает Boq] Знаешь, во что я верю, Бик?
Boq Это Бик — это Boq.
Glinda Эти незнакомцы... это просто люди, которых я никогда не встречала.
[Боq сбит с толку, нервно хихикает. Глинда просто улыбается и уходит.]
Glinda Пока.
Glinda [из трейлера] У неё были свои секреты.
Glinda [помещает розовый цветок за ухом Эльфабы; обе смотрят в зеркало] Ах, мисс Эльфаба. Посмотри на себя — ты красива.
Elphaba [пауза, её улыбка дрожит] Мне нужно идти.
[Она выходит из комнаты]
Glinda [Она мчится за ней, но останавливается у двери их комнаты] Пожалуйста!
[Она случайно смотрит на своё отражение в стеклянном шкафу, тихо ахнула]
Glinda О, привет.
[Её поражает её собственное отражение]
Glinda Ничего себе.
Glinda [поёт] И хотя ты возражаешь, твоё безразличие — знаю тайно... Ты улыбнёшься через силу и примешь свою новую популярность!
Glinda Когда вижу, что кому-то живётся хуже, чем мне, давайте скажем честно: кто из нас не живёт хуже меня? Моё нежное сердце начинает кровоточить.
Glinda Ох, Эльфи, как же мы справимся без тебя?
Glinda Вы даже не заметите, что меня нет — у вас есть Файеро. Эм, к слову о Файеро, где он? Не то чтобы я ожидала, что он придёт попрощаться, но... мы ведь едва знаем друг друга.
Glinda Ну, я тоже почти не знаю его: он стал другим. Он отдалённый и переменчивый... И он всё думает, и это, честно говоря, волнует меня. Всё началось в тот день, когда уволили Доктора Дилламонда, кто бы мог подумать, что ему так не безразличен этот старый козёл?
Glinda Хорошо видеть меня, не так ли?
Glinda Не понимаю, зачем вы не можете научить нас истории, вместо того чтобы всё время зацикливаться на прошлом.
Glinda Розовый хорошо сочетается с зелёным.
Elphaba С зелёным это 'хорошо' сочетается.
Glinda [хихикает] И да, именно так.
Madame Morrible [к Галинде] Моё личное мнение, дорогая, таково: у тебя нет того, что нужно. Надеюсь, ты докажешь, что я ошибаюсь. Сомневаюсь, что у тебя получится.
Fiyero Ну что ж, вижу: снова на меня ложится ответственность за развращение моих однокурсников.
Fiyero [слезает с лошади после того, как чуть не столкнулся с Эльфабой посреди леса] Я тебя там не видел, должно быть, ты...
[заметил её зелёную кожу]
Fiyero ... слился с листвой.
Glinda [видит, как Эльфаба открывает Гриммерие] Эльфи, что ты делаешь? Эльфаба, пожалуйста! Послушай меня, остановись.
Elphaba [произносит заклинания из Гриммерии] Ах бэн та кан. Ах бэн та кан ах там.
Glinda Не это ужасное заклинание левитации, Эльфаба, пожалуйста! Ты не знаешь, что творишь с этим заклинанием, пожалуйста.
Elphaba [продолжает повторять заклинания, игнорируя Глинду] Ах бэн ана та. Ах бэн фор. Ах бэн хеган. Ах бэн...
Glinda Стоп! Стоп!
[Эльфаба прекращает произносить заклинания]
Glinda [Ждёт эффекта, похоже, ничего не произошло. Она боится за Эльфабу, её голос дрожит] Ну... Где твои крылья? Может быть, ты не такая могущественная, как думаешь.
Glinda [Метла вдруг сама перемещается и подлетает к Эльфабе] Милый Оз.
Glinda [прочищает горло] Ищешь что-нибудь? Или...
[Закидывает прядь волос]
Glinda Кто-нибудь?
Fiyero Нет, я был...
[Он смотрит на Глинду, на мгновение ошеломлён её красотой.]
Fiyero Что же я делал?
Glinda Откуда мне знать?
Fiyero [насмешливо] Наш первый бой.
Wiz-O-Mania Narrator [пение] Этот человек, который появляется из ниоткуда, он — пророчество? Есть один способ узнать, правда ли это! Принеси Гриммерие!
Wizard [появляется говорящая голова Чародея через голограмму, читающая Гриммерие; его голос эхом разносится] О-Ма-Ха... О-Ма-Ха...
Wiz-O-Mania Audience Member Он умеет читать! Значит он... волшебник!
Glinda Эльфи! Эльфи, поезд здесь! И вместе с ним приехал самый милый маленький мужчина с усами — тебе обязательно увидеть его.
Glinda [пение] Надеюсь, ты счастлива. Надеюсь, тебе сейчас хорошо. Надеюсь, тебе нравится, как ты навредила своему делу навсегда. Надеюсь, ты думаешь, что умна.
Elphaba Надеюсь, ты счастлива. Надеюсь, ты счастлива тоже. Надеюсь, ты гордишься тем, как бы ты ползла на коленях в подчинении, чтобы кормить свои амбиции.
Elphaba [держит её метлу, готова улететь] Пойдёшь со мной?
Glinda [Пауза, сдерживает слёзы] Эльфи, ты дрожишь.
[Она уходит, чтобы найти что-нибудь, чем укрыть её; тихо рыдает; в конце концов находит чёрную мантию и надевает её Эльфабе]
Glinda Вот, надень это на себя.
Madame Morrible Добро пожаловать, новые студенты. И поздравляю вас с тем, что вы приняты в Шиз. Будете ли вы изучать право, логику или лингвистику, я говорю от имени всего преподавательского состава: у нас есть только самые большие надежды на некоторых из вас.
Glinda Ну, это было весело! Как вы, наверняка, догадались, у меня полно дел из-за внезапного ухода Волшебника. Итак, если вопросов больше нет, я... пожалуй, пойду.
Elphaba [пение] Во мне что-то переменилось. Что-то стало не таким. Я больше не буду играть по чужим правилам. Слишком поздно сомневаться. Слишком поздно засыпать снова. Пора довериться своим инстинктам, закрыть глаза... и прыгнуть. Пора попробовать противостоять гравитации. Думаю, попробую противостоять гравитации. А ты меня не удержишь.
Glinda Разве я не могу заставить тебя понять, что у тебя мания величия?
Elphaba Я устала принимать ограничения, потому что кто-то говорит, что они существуют. Есть вещи, которые я не могу изменить, но пока не попробую, не узнаю. Слишком долго я боялась потерять любовь — похоже, я её потеряла. Ну что ж, если это любовь, она обходится слишком дорого.
Elphaba [во время песни «Popular», Эльфаба встает и уходит] Это точно не сработает.
Glinda Что?
[гонится за Эльфабой.]
Glinda Эльфи! Не думай так! Вся твоя жизнь изменится, и всё из-за меня.
Nessarose Ты даже не поверишь, что со мной только что произошло.
Elphaba Что?
Nessarose Этот безусловно очаровательный манчкин-мальчик только что пригласил меня на свидание! Он сказал, что сначала был слишком стеснителен, чтобы спросить меня, но потом Галинда воодушевила его.
Elphaba Постой, Галинда?
Nessarose Нет. Не смей произносить против неё ни слова. Я собираюсь пережить самую счастливую ночь в моей жизни, благодаря Галинде.
Nessarose [пение] И вот, наконец, за эту одну ночь мне предстоит весёлый вечер с этим манчкин-мальчиком, которого для меня нашла Галинда. И я лишь надеюсь, что смогу отблагодарить её. Эльфаба, видишь? Мы достойны друг друга, и Галинда помогла это осуществить. Мы достойны друг друга, я и Boq.
Nessarose [речь] Пожалуйста, Эльфаба, постарайся понять.
Elphaba [пение] Да.
Glinda [с изумлением смотрит на Гриммерие, шепчет к Мадам Моррибль] Можно потрогать его?
Madame Morrible [делает паузу на несколько секунд] Нет.
Elphaba [что касается Волшебника] И, Несса, хочешь узнать секрет? Если тебе удастся встретиться с ним, он исполнит твоё заветное желание.
Glinda [поёт] Надеюсь, тебе приятно, раз уж ты выбираешь это.
Elphaba И тебе. Надеюсь, это принесет тебе счастье...
Elphaba Эльфаба, Глинда: Я действительно надеюсь, что ты поймёшь это, и что не пожалеешь об этом.
