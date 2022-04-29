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Джефф Голдблюм

Jeff Goldblum
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм Jeff Goldblum
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Дата рождения
22 октября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Джина Дэвис
Джина Дэвис
были в браке
Биография Джеффа Голдблюма

Содержание:

Джефф Голдблюм – Фильмы
  - Джефф Голдблюм – «Муха»
  - Джефф Голдблюм – «Парк Юрского периода»
  - Джефф Голдблюм – «День независимости»
  - Джефф Голдблюм – «Тор»
Джефф Голдблюм – Личная жизнь

Американский актёр Джефф Голдблюм родился в городе Питтсбург, штат Пенсильвания 22 октября 1952 года. Его мать, Ширли Темелес, работала радио-диктором, а также занималась продажей кухонного оборудования, а отец, Гарольд Голдблюм, был врачом общей практики. У Джеффа также есть старший брат Ли и сестра Памела. Другой брат актёра, Рик, скончался в 23 года.

Предки Джеффа Голдблюма были ортодоксальными евреями. Дедушка актёра по отцовской, Иосиф Поварчик, был эмигрантом из места Тимковичи Минской губернии, а бабушка, Лилан Левентон, имела русское происхождение. Дедушка по материнской линии, Самуэль Темелес, перебрался в Америку из местечка Золочев, ныне находящегося на территории Украины.

Родители поощряли увлечённость Джеффа шоу-бизнесом, поэтому он в возрасте 17 лет уехал в Нью-Йорк, чтобы начать актёрскую карьеру. Драматическому искусству он обучался в известной школе Neighborhood Playhouse, где его наставником был Сэнфорд Мейснер. Он начал выступать на сцене, и его дебют состоялся на Бродвее в пьесе «Два веронца».

Джефф Голдблюм – Фильмы

Дебют Джеффа Голдблюма в кино состоялся в 1974 году, когда он сыграл в картине «Жажда смерти». После этого он стал всё чаще появляться в небольших ролях на экране и телевидении. Среди самых известных проектов того времени можно выделить «Коломбо», «Нэшвилл», «Старски и Хатч», «Специальная доставка», «Энни Холл» Вуди Аллена, «Парни что надо» и многие другие. Голдблюм также известен важной ролью второго плана в фильме «Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение» и одной из ведущих в ленте «Земные девушки легко доступны».

Джефф Голдблюм – «Муха»

В 1986 году на экраны выходит фильм ужасов «Муха» Дэвида Кроненберга, в котором Джефф Голдблюм исполнил главную роль. В нём рассказывается история учёного Сета Брандла, который начинает проводить эксперименты с телепортацией. Однако в результате неудачи его тело подвергается мутации, превратив его в совершенно иное существо. Картина завоевала статус культовой и принесла Джеффу всемирную известность.

Джефф Голдблюм – «Парк Юрского периода»

Одной из самых известных ролей Джеффа Голдблюма является роль Малкольма в фильме Стивена Спилберга «Парк Юрского периода», который вышел на экраны в 1993 году и имел бешеный успех у публики. Картина рассказывает о парке развлечений, в котором живут настоящие динозавры, однако в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля и все люди оказываются в смертельной опасности. У фильма также есть несколько сиквелов, но Джефф Голдблюм снялся лишь во второй части.

Джефф Голдблюм – «День независимости»

Ещё одной значимой ролью в карьере молодого Джеффа Голдблюма является роль Дэвида Левинсона в картине 2016 года «День независимости» Роланда Эммериха. Фильм рассказывает об инопланетном вторжении и попытках человечества защитить мир от гибели. В 2016 году в прокат также вышел сиквел «День независимости: Возрождение», в котором вновь к своей роли вернулся Джефф Голдблюм.

Джефф Голдблюм – «Тор»

Джефф Голдблюм также является частью кинематографической вселенной «Марвел», где он появился в таких фильмах, как «Тор: Рагнарёк» и «Стражи Галактики 2» (сцена после титров). Там он исполнил роль Грандмастера, который является братом Коллекционера, и выступил одним из антагонистов.

Джефф Голдблюм – Личная жизнь

Джефф Голдблюм трижды был женат. С 1980 по 1986 он состоял в брачных отношениях с Патрицией Гоул. Затем он женился на Джине Дэвис, с которой снимался в «Мухе», однако и эти отношения закончились расставанием. В 2014 году Джефф Голдблюм и Эмили Ливингстон, его новая пассия, поженились, а в 2015 и 2017 у них родились дети.

Интересные факты о Джеффе Голдблюме

- Джефф Голдблюм является опытным джазовым пианистом и признавался, что если бы не выбрал карьеру актёра, стал бы музыкантом.

- Джефф Голдблюм много лет  занимался озвучкой американских реклам компании Apple, в том числе для iBook и iMac. Кроме того, он озвучивал рекламу Procter & Gamble и Тойоты, а также засветился на ирландском телевидении в рекламе Национальной Лотереи.

Фильмография Джеффа Голдблюма
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик 2022, США
8.0
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик 2022, США
8.0
Босс-молокосос 2
Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
8.0
Отель «Артемида»
Отель «Артемида»
криминал, боевик, триллер 2018, Великобритания
6.0
Гора
Гора
драма 2018, США
5.0
Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
Остров собак
Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.0
На колёсах
На колёсах
комедия, короткометражный, спорт 2017, США
7.0
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