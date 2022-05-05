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Джонатан Бэйли
Джонатан Бэйли
Jonathan Bailey
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Джонатан Бэйли
Jonathan Bailey
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Дата рождения
25 апреля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Уоллингфорд, Оксфордшир, Англия, Великобритания
Рост
180 см
Биография Джонатана Бэйли
Родился 25 апреля 1988 года. Уоллингфорд, Оксфордшир, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джонатана Бэйли
Гонка века
драма, приключения
2017, Великобритания
6.0
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Фелисити Джонс и Джонатан Бэйли возглавили актерский состав комедии «Мария»
Также одну из ключевых ролей сыграет Джейсон Айзекс.
Написать
5 мая 2022 11:01
Обещают вернуться: что нам известно про третий сезон «Бриджертонов»?
Собрали всю последнюю информацию о грядущем сезоне самого рейтингового проекта Шонды Раймс.
Написать
4 апреля 2022 12:59
Бриллиант сезона: Как актер Джонатан Бэйли стал Энтони Бриджертоном?
О первой роли в 5 лет, сексуальной ориентации и планах на будущее.
Написать
31 марта 2022 12:33
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