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Мишель Йео
Мишель Йео
Michelle Yeoh
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Мишель Йео
Michelle Yeoh
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Дата рождения
6 августа 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Ипох, Малайзия
Рост
163 см
Биография Мишель Йео
Родилась 6 августа 1962 года. Ипох, Малайзия.
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Фильмография Мишель Йео
Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2028, США
0.0
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2026, США
0.0
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
0.0
Пес-самурай и город кошек
боевик, анимация, комедия
2022, Великобритания / Китай / США
7.0
Школа добра и зла
боевик, драма, фэнтези
2022, США
0.0
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия
2022, США
6.0
Миньоны: Грювитация
анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
2022, США / Франция / Япония
0.0
День курка
боевик, триллер, фантастика
2020, США
6.0
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Все, везде и сразу: Мишель Йео в хаосе мироздания
В Okko можно смотреть фэнтези «Все, везде и сразу» от создателей фееричной черной комедии «Человек — швейцарский нож» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Рассказываем, чем интересен этот фильм, почему он глубже, чем кажется на первый взгляд, и причем тут продюсеры супергеройских фильмов братья Руссо.
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8 июля 2022 14:48
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7 июля 2022 17:12
«Это точно не утомительное философское упражнение»: интервью с режиссерами фильма «Всё везде и сразу»
В преддверии долгожданной премьеры научно-фантастического экшена, режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (они же в свое время сняли картину «Человек – швейцарский нож») рассказали об изначальной концепции сюжета, работе с актерами и главном посыле картины.
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6 апреля 2022 16:24
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Фото: как сегодня выглядят бывшие девушки Бонда
Пока многострадальный «Бонд 25» ищет нового режиссера на фоне слухов о том, что Дэниел Крэйг и Дэнни Бойл разошлись в вопросах кастинга злодея и девушки Бонда, мы решили вспомнить, как выглядят сегодня бывшие девушки Бонда – в числе которых были и модели, певицы, и культовые актрисы.
1 комментарий
21 сентября 2018 00:06
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