Непобедимая Мишель Йео: 10 фильмов с малазийской актрисой

Мишель Йео – одна из самых известных и высокооплачиваемых звезд Азии. В 21 год она выиграла конкурс красоты и получила титул «Мисс Малайзия», тогда же впервые появилась на телевидении, снявшись в рекламном ролике с Джеки Чаном и уже через год покорила большие экраны! Мировую известность Йео принесла главная роль в оскароносном фэнтези-боевике «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), однако в ее фильмографии можно найти более 60 актерских работ. О лучших их них – в нашей подборке.