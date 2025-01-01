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Ариана Гранде
Ariana Grande
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Персоны
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Ariana Grande
Дата рождения
26 июня 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Композитор
Рост
155 см
Цвет глаз
ореховый
Популярные фильмы
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
(2024)
0.0
Виктория-победительница
(2010)
0.0
Сэм и Кэт
(2013)
Фильмография Ариана Гранде
Жанр
Все
Детский
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2013
2010
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актриса
5
Злая: Навсегда
Wicked: Part Two
семейный, фэнтези, мюзикл
2025, США
Смотреть трейлер
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked
мюзикл, фэнтези, мелодрама
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Сэм и Кэт
комедия, детский
2013, США
Виктория-победительница
драма, комедия, семейный
2010, США
Знакомство с родителями 4
Untitled Meet the Parents Film
комедия
, США
Новости о Ариана Гранде
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