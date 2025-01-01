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Киноафиша Фильмы Служанка Цитаты из фильма Служанка

Цитаты из фильма Служанка

Lady Hideko Дочь легендарного вора, которая шила зимние пальто из украденных сумок. Сама вор, карманница, мошенница. Спасительница, пришедшая разрушить мою жизнь. Моя Тамако. Моя Суки.
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Lady Hideko Чтению можно научиться, и мне всё равно, ругаешься ты или воруешь. Но никогда не ври мне. Поняла?
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Сукхи [думает] Мне нужно подумать. Мне нужно разбогатеть, уплыть в далекий порт, есть такую еду, которую едва узнаю, купить кучу блестяшек и... ни разу не думать о Хидэко. Никогда не думать о Хидэко.
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Lady Hideko Но за то, что именно Сукхи из всех девушек на свете отправили ко мне, я чувствую «слегка» благодарность.
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Lady Hideko [шёпотом] Чего же на самом деле хочет мужчина?
Sook-Hee Что?
Lady Hideko Я имею в виду... в свадебную ночь. Откуда мне знать? Я росла без матери, которая могла бы меня этому научить. Я понятия не имею обо всём этом.
[пауза]
Lady Hideko Наверное, сначала поцелуи?
Sook-Hee [размышляя] Ладно. Попробуем усыпить её. Какая же она милая. В чужой стране и без матери. Одна в этом огромном особняке. Читает бесполезные книги. И ничему толком не учится.
Lady Hideko [размышляя] Почему же вкус изменился? Кисло и горько. В горечи появляется сладость. Сладко и с приятным ароматом.
Lady Hideko Откуда ты знаешь? Ты уже пробовала?
Sook-Hee Нет, совсем нет, мне подруга рассказывала.
Lady Hideko Рассказывала? Описывала?
Sook-Hee Да, описывала.
Lady Hideko Вот оно что!
Sook-Hee Это то, чего хочет граф!
Lady Hideko Правда?
Sook-Hee Граф...
Lady Hideko Это будет как с трупом? Ты знаешь, холодные руки и ноги?
Sook-Hee Вот как?
Lady Hideko Хочешь почувствовать?
Sook-Hee Я просто чувствую облегчение!
Lady Hideko Облегчение? Сделай мне. Я хочу лично узнать, облегчает ли это.
Sook-Hee Граф тоже захочет это делать. И ещё... Такая милая! Если граф это увидит...
Lady Hideko Будет ли он так же нежным, как ты?
Sook-Hee Конечно! Граф тоже... тоже...
Lady Hideko Продолжай! Именно так! Как будто это делает граф!
Sook-Hee Потом он скажет: «Как же мягко и тепло». Так... так влажно. Твоя красота лишает меня дара речи!
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[последние слова]
Граф Фудзивара По крайней мере, я умру с моим членом целым.
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Count Fujiwara Всë, чего твоё сердце пожелает. Всё на этом большом свете.
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Sook-Hee Моя тётя, когда слышала, что придёт гость, бросала всё и купала свою маленькую госпожу. Её ничто не радовало больше, чем когда гости хвалили запах её малышки. Ты моя маленькая госпожа. Тётя давала малышам конфеты во время купания, чтобы они запомнили: купаться — это сладко.
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Sook-Hee Откуда я родом, быть наивным — значит нарушать закон.
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Lady Hideko Мужчины отвратительны. Как они могут быть такими одержимыми?
Count Fujiwara О чем думаешь? Ты правда веришь, что я жажду твоего тела? Веришь! Ты слишком много читаешь. Если есть что-то, чего я хочу, мисс... Это не твои глаза, не руки и не твоя ж##а. Это твои деньги, только они. Из всего, что у тебя есть, деньги — самое главное.
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[повторяющаяся фраза]
Леди Хидэко Хотела бы я никогда не родиться.
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Count Fujiwara Женщины любят играть с судьбой.
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Lady Hideko Любовь? Что знает про любовь такой жулик, как ты?
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Тётя леди Хидэко [Декламация] Когда Цзиньлянь наконец сняла с себя одежду, Симен Цин внимательно осмотрел её Нефритовые Врата, обнаружив Таинственный Колодец — безволосый, белоснежный и гладкий, как нефрит. Натянутый, как барабан, и мягкий, словно шёлк. Как только он отодвинул занавесы плоти, изнутри повеяло запахом выдержанного вина, и на слоях красного бархатистого внутреннего покрова собирались капли росы. Его центр был тёмным и пустым, но словно живым — подёргивался и ёрзал...
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Sook-Hee [Для леди Хидеко] Она такая наивная, что даже если мужчина дернет её за соски, она не поймёт, чего он хочет!
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Дядя Кодзуки Я всего лишь старик, которому нравятся грязные истории.
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Леди Хидэко Глупо ли любить такого, как ты?
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Lady Hideko Думаешь, ты меня обманула? На самом деле обманута ты.
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Uncle Kouzuki У тебя будет неделя свободы, но всегда помни о подвале.
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Леди Хидэко [рассказ] В тот момент капля безумия могла свести с ума окончательно. Если бы я смогла свести с ума и Сасаки, жизнь была бы веселее.
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Дядя Коудзуки Корея — уродлива, а Япония красива.
Граф Фудзивара Некоторые японцы говорят, что Япония уродлива, а Корея красива.
Дядя Коудзуки Корея мягкая, медлительная, тупая и поэтому безнадёжная.
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[Из расширенной версии]
Леди Хидэко [С закрытыми глазами] Граф всё норовил налить мне вина.
[Сукхи подходит сзади и начинает расстёгивать спинку платья Хидэко. Хидэко сразу открывает глаза]
Леди Хидэко [Сцена меняется, Хидэко одевает Сукхи. Сукхи смотрится в зеркало, Хидэко за ней; завязывает сзади бюстгальтер Сукхи]
Леди Хидэко Нормально сидит?
Сукхи Душно. Как женщины вообще такое носят?
Леди Хидэко Думаешь, это душно?
[Сцена сменяется, Сукхи примеряет корсет. Она кричит, а Хидэко с садистской улыбкой и ногой на спине Сукхи затягивает корсет как можно сильнее]
Сукхи [кричит] Мэм, вы меня убиваете!
[Сцена сменяется, Сукхи полностью одета, как настоящая леди. Она смотрится в зеркало, а Хидэко ходит вокруг, глядя с восхищением]
Леди Хидэко В платье ты тоже как леди. Думаю, я поняла, что имел в виду граф. Твоё лицо... Каждую ночь в постели я думаю о твоём лице.
Сукхи [застенчиво, опустив голову] Не глупи, мэм.
[Сукхи отходит от зеркала и подходит к Хидэко, которая стоит к ней спиной. Сукхи начинает расстёгивать платье Хидэко]
Сукхи [размышляя] Женщины — настоящие куклы для служанок. Все эти пуговицы — для моего развлечения. Если я расстегну их и вытащу шнуровки, то эти милые внутренности, эти нежные и мягкие...
[Платье Хидэко падает; затем Сукхи поворачивается, чтобы Хидэко могла расстегнуть ей платье]
Сукхи Если бы я всё ещё была карманницей, я бы залезла туда рукой...
[Хидэко снимает платье Сукхи. Затем она соблазнительно гладит Сукхи по спине, заставляя её вздрогнуть, после чего медленно опускает руку, чтобы расстегнуть корсет Сукхи. Сукхи снова поворачивается к Хидэко после снятия корсета]
Сукхи Мэм, ты правда собираешься выйти замуж за своего дядю?
Леди Хидэко [поворачивается спиной к Сукхи, чтобы снять корсет] Именно для этого он меня и воспитывал, зная, что ему понадобится моё состояние. Во Франции есть известный коллекционер. Он выставит всю свою библиотеку на аукцион. Доход от золотой жилы даже не покроет цену.
Сукхи [Она снимает корсет Хидэко, затем начинает снимать её платье без бретелек] На моём месте я бы продавала книги, чтобы купить золото, а не наоборот. Ты не думала выйти замуж за кого-нибудь другого? Например, за графа Фудзивара...
Леди Хидэко Эй! Для служанки ты уж больно любопытная!
[Хидэко толкает Сукхи, чтобы та повернулась, и быстро расстёгивает ей бюстгальтер, всё это с раздражением]
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[финальный монолог второй части]
Lady Hideko Пожалуйста.
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[повторяющаяся реплика]
Sook-Hee Чёрт побери!
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[первые реплики]
Japanese soldier Вы, мелкие сволочи, проваливайте!
[куча детей кричат и убегают]
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