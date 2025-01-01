[Из расширенной версии]
Леди Хидэко
[С закрытыми глазами]
Граф всё норовил налить мне вина.
[Сукхи подходит сзади и начинает расстёгивать спинку платья Хидэко. Хидэко сразу открывает глаза]
Леди Хидэко
[Сцена меняется, Хидэко одевает Сукхи. Сукхи смотрится в зеркало, Хидэко за ней; завязывает сзади бюстгальтер Сукхи]
Сукхи
Душно. Как женщины вообще такое носят?
[Сцена сменяется, Сукхи примеряет корсет. Она кричит, а Хидэко с садистской улыбкой и ногой на спине Сукхи затягивает корсет как можно сильнее]
Сукхи
[кричит]
Мэм, вы меня убиваете!
[Сцена сменяется, Сукхи полностью одета, как настоящая леди. Она смотрится в зеркало, а Хидэко ходит вокруг, глядя с восхищением]
Леди Хидэко
В платье ты тоже как леди. Думаю, я поняла, что имел в виду граф. Твоё лицо... Каждую ночь в постели я думаю о твоём лице.
Сукхи
[застенчиво, опустив голову]
Не глупи, мэм.
[Сукхи отходит от зеркала и подходит к Хидэко, которая стоит к ней спиной. Сукхи начинает расстёгивать платье Хидэко]
Сукхи
[размышляя]
Женщины — настоящие куклы для служанок. Все эти пуговицы — для моего развлечения. Если я расстегну их и вытащу шнуровки, то эти милые внутренности, эти нежные и мягкие...
[Платье Хидэко падает; затем Сукхи поворачивается, чтобы Хидэко могла расстегнуть ей платье]
Сукхи
Если бы я всё ещё была карманницей, я бы залезла туда рукой...
[Хидэко снимает платье Сукхи. Затем она соблазнительно гладит Сукхи по спине, заставляя её вздрогнуть, после чего медленно опускает руку, чтобы расстегнуть корсет Сукхи. Сукхи снова поворачивается к Хидэко после снятия корсета]
Сукхи
Мэм, ты правда собираешься выйти замуж за своего дядю?
Леди Хидэко
[поворачивается спиной к Сукхи, чтобы снять корсет]
Именно для этого он меня и воспитывал, зная, что ему понадобится моё состояние. Во Франции есть известный коллекционер. Он выставит всю свою библиотеку на аукцион. Доход от золотой жилы даже не покроет цену.
Сукхи
[Она снимает корсет Хидэко, затем начинает снимать её платье без бретелек]
На моём месте я бы продавала книги, чтобы купить золото, а не наоборот. Ты не думала выйти замуж за кого-нибудь другого? Например, за графа Фудзивара...
[Хидэко толкает Сукхи, чтобы та повернулась, и быстро расстёгивает ей бюстгальтер, всё это с раздражением]