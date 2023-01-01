Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я богиня" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Служанка Служанка
Киноафиша Фильмы Служанка Служанка, 2016: актеры и роли
Agasshi Служанка 2016 / Южная Корея
7.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Служанка, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пак Чхан-Ук Пак Чхан-Ук Park Chan-wook
В ролях
Ким Мин-хи Ким Мин-хи Kim Min-hee Ким Тхэ-ри Ким Тхэ-ри Kim Tae-ri Ха Джон-у Ха Джон-у Ha Jeong-woo Чо Джин-ун Cho Jin-woong Ли Дон-хви Ким Хэ-сук Kim Hae-sook Мун Со-Ри Мун Со-Ри Moon So-ri Ли Гю-джон
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера
Пользовался положением: любовницей Ефремова оказалась бездетная суперзвезда
Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым
Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России
Тест: какая суперсила подойдет именно вам?
Так и не скажешь, что тяжело болел: как незадолго до смерти выглядел муж Пахмутовой
Раньше эту игру обожали все дети в СССР: сейчас неспроста под строгим запретом
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали
Самые властные женщины носят эти имена
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше