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Ким Тхэ-ри
Ким Тхэ-ри
Kim Tae-ri
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Ким Тхэ-ри
Kim Tae-ri
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Дата рождения
24 апреля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Ким Тхэ-ри
Родилась 24 апреля 1990 года. Южная Корея.
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Фильмография Ким Тхэ-ри
Космические уборщики
боевик, приключения, драма
2021,
6.0
Служанка
драма, мелодрама, триллер, эротика
2016, Корея
7.0
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19 февраля 2021 11:24
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