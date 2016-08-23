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Agasshi Служанка 2016 / Корея
7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «Служанка»

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Наша рецензия

Любовь настоящая преград не знает. В огне она не горит, в воде не тонет. Ничто не изменит её. И именно такой неизменной любовью «болен» потомственный аристократ по кличке Граф. Правда, любовь у него весьма специфическая: Граф любит деньги – любит верно и преданно. А так как своих денег у него нет, ему приходится любить чужие. Кадр из фильма «Служанка» (2016) Эта любовь приводит его в странный замок. Там, под надзором сумасшедшего старика, живет самая…

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Artem Petrov 23 августа 2016, 02:01
Отличный фильм с хорошим сюжетом и интересным сценарием. Хотелось отметить отличную организацию показа от киноАфиши
23 августа 2016, 02:01 Ответить
Алексей Евтушков 23 августа 2016, 15:58
Оценка
Пресс-показ прошел прекрасно! Спасибо Киноафише за возможность среди первых увидеть новую работу Чхан-Ук Пака! Фильм хорош - с отличной операторской работой и музыкой, а интрига закручена до самого финала. Единственное, что фильм исключительно для взрослых.
23 августа 2016, 15:58 Ответить
lyzmaksim 24 августа 2016, 13:06
Фильм только для взрослых! Этим он и привлекателен. Очень тонкая работа как режиссера, так и оператора. НО! Есть, местами , очень неприятные для восприятия моменты.
24 августа 2016, 13:06 Ответить
Сергей V 30 августа 2016, 18:19
Фильм создан для того, чтобы увидеть его на большом экране.
30 августа 2016, 18:19 Ответить
Дженни_Кодес 8 сентября 2016, 22:41
Я бы не рекомендовала смотреть этот фильм тем, чьё сердце холодно и тем, кто сексуально неудовлетворён. А также всем фригидным барышням. Ибо он может вызвать совсем не те чувства, которые должен вызывать. Вместо сладострастного трепета - зависть и отвращение. Вместо возбуждения - зевоту или злобу. Помимо этих чувств, которые возникают на физическом уровне, есть ещё и чувство моральной, эстетической и профессиональной удовлетворённости. Ну вот совершенно не к чему придраться! Сценарий - блестящий! Довольно редко встречаются в кинематографе такие сценарии. Снято, сыграно - отлично! 2,5 часа пролетели незаметно.
Режиссёру - браво!
Да и ночь с мужем была великолепна, только вот жаль, без хорошенькой японочки)))))))
8 сентября 2016, 22:41 Ответить
abidowa.j 5 июня 2022, 19:16
Прекрасный фильм с интресным и неожиданным сюжетом! Каждый видит картину происходящего со своей сторны, что будет в итоге, фильм прекрасно раскрывает ближе к концу. Советую смотреть, однозначно. Будьте готовы к откроевенным эротическим сценам. \n\nВ очередной раз убеждаюсь, что Любовь - сильное и влиятельное чувство в жизни человека.
5 июня 2022, 19:16 Ответить
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