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Любовь настоящая преград не знает. В огне она не горит, в воде не тонет. Ничто не изменит её. И именно такой неизменной любовью «болен» потомственный аристократ по кличке Граф. Правда, любовь у него весьма специфическая: Граф любит деньги – любит верно и преданно. А так как своих денег у него нет, ему приходится любить чужие. Кадр из фильма «Служанка» (2016) Эта любовь приводит его в странный замок. Там, под надзором сумасшедшего старика, живет самая…