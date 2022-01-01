Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ким Мин-хи
Ким Мин-хи
Kim Min-hee
О персоне
Фильмография
Награды и номинации
Ким Мин-хи
Kim Min-hee
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 марта 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Ким Мин-хи
Родилась 1 марта 1982 года. Сеул, Южная Корея.
Развернуть
Фильмография Ким Мин-хи
Фильм писателя
драма
2022, Корея
6.0
Женщина, которая убежала
драма
2020, Корея
6.0
На следующий день
драма
2017, Корея
6.0
Ночью на пляже в одиночестве
драма
2017, Корея / Германия
6.0
Камера Клэр
драма
2017, Франция / Корея
6.0
Служанка
драма, мелодрама, триллер, эротика
2016, Корея
7.0
Так — хорошо, в другой раз — плохо
драма
2015, Корея
7.0
Самая обыкновенная пара
комедия, драма
2013, Корея
6.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь