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Ким Мин-хи

Kim Min-hee
Ким Мин-хи
Ким Мин-хи Kim Min-hee
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Дата рождения
1 марта 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Ким Мин-хи

Родилась 1 марта 1982 года. Сеул, Южная Корея.

Фильмография Ким Мин-хи
Фильм писателя
Фильм писателя
драма 2022, Корея
6.0
Женщина, которая убежала
Женщина, которая убежала
драма 2020, Корея
6.0
На следующий день
На следующий день
драма 2017, Корея
6.0
Ночью на пляже в одиночестве
Ночью на пляже в одиночестве
драма 2017, Корея / Германия
6.0
Камера Клэр
Камера Клэр
драма 2017, Франция / Корея
6.0
Служанка
Служанка
драма, мелодрама, триллер, эротика 2016, Корея
7.0
Так — хорошо, в другой раз — плохо
Так — хорошо, в другой раз — плохо
драма 2015, Корея
7.0
Самая обыкновенная пара
Самая обыкновенная пара
комедия, драма 2013, Корея
6.0
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