Служанка, 2016

Картина «Служанка» снята одним из самых известных выходцев Южной Кореи, Паком Чхан-уком. Его ленты «Олдбой», «Жажда» и «Сочувствие господину Месть» обрели популярность и за пределами родины режиссёра. В главных ролях снялись также небезызвестные корейские актёры. Среди них Ким Мин-хи («Человек, который плакал»), Ха Джон-у («Преследователь», «Время»), Чо Джин-ун («Иду до конца») и другие.

Действие фильма «Служанка» разворачивается в 1930-ом году в Корее, когда страна была оккупирована японцами. В богатый и роскошный дом устраивается служанкой молодая Суоке. Делает это она по наставлению Графа, короля преступного мира, с целью свести с ним свою госпожу Хидеко. Но в итоге ситуация приобретает неожиданные повороты, а перед зрителями обнажаются самые тёмные стороны героев.