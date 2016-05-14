Служанка, 2016

Картина «Служанка» снята одним из самых известных выходцев Южной Кореи, Паком Чхан-уком. Его ленты «Олдбой», «Жажда» и «Сочувствие господину Месть» обрели популярность и за пределами родины режиссёра. В главных ролях снялись также небезызвестные корейские актёры. Среди них Ким Мин-хи («Человек, который плакал»), Ха Джон-у («Преследователь», «Время»), Чо Джин-ун («Иду до конца») и другие.
Действие фильма «Служанка» разворачивается в 1930-ом году в Корее, когда страна была оккупирована японцами. В богатый и роскошный дом устраивается служанкой молодая Суоке. Делает это она по наставлению Графа, короля преступного мира, с целью свести с ним свою госпожу Хидеко. Но в итоге ситуация приобретает неожиданные повороты, а перед зрителями обнажаются самые тёмные стороны героев.
- Фильм «Служанка» является адаптацией известного романа Сары Уотерс «Тонкая работа», однако в сценарии изменены место и время действия
- Картина была показана в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где получила награду Vulcain Prize
- Изначально фильм назывался «Госпожа», что ближе к оригинальному названию Agasshi, которое переводится на английский «Lady»
30-е годы прошлого столетия. Корея, оккупированная японцами. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Соке поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. План афериста следующий. В огромном поместье, не общаясь с внешним миром, живет богатая японка Хидеко. Однако ее дядя, контролирующий каждый шаг девушки, изредка устраивает приемы для местных аристократов. Граф рассчитывает очаровать Хидеко, сбежать с ней в Японию, жениться, объявить ее сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть всем богатством. А Соке должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидеко. Что она и сделала. Но внезапно идеальный замысел Графа оказался под угрозой…