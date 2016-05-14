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Agasshi

Служанка, 2016

2016 / Корея
7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Южнокорейская эротическая драма об аферисте, чей хитроумный план оказывается под угрозой
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина «Служанка» снята одним из самых известных выходцев Южной Кореи, Паком Чхан-уком. Его ленты «Олдбой», «Жажда» и «Сочувствие господину Месть» обрели популярность и за пределами родины режиссёра. В главных ролях снялись также небезызвестные корейские актёры. Среди них Ким Мин-хи («Человек, который плакал»), Ха Джон-у («Преследователь», «Время»), Чо Джин-ун («Иду до конца») и другие.

Действие фильма «Служанка» разворачивается в 1930-ом году в Корее, когда страна была оккупирована японцами. В богатый и роскошный дом устраивается служанкой молодая Суоке. Делает это она по наставлению Графа, короля преступного мира, с целью свести с ним свою госпожу Хидеко. Но в итоге ситуация приобретает неожиданные повороты, а перед зрителями обнажаются самые тёмные стороны героев.

- Фильм «Служанка» является адаптацией известного романа Сары Уотерс «Тонкая работа», однако в сценарии изменены место и время действия

- Картина была показана в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где получила награду Vulcain Prize 

- Изначально фильм назывался «Госпожа», что ближе к оригинальному названию Agasshi, которое переводится на английский «Lady»

30-е годы прошлого столетия. Корея, оккупированная японцами. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Соке поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. План афериста следующий. В огромном поместье, не общаясь с внешним миром, живет богатая японка Хидеко. Однако ее дядя, контролирующий каждый шаг девушки, изредка устраивает приемы для местных аристократов. Граф рассчитывает очаровать Хидеко, сбежать с ней в Японию, жениться, объявить ее сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть всем богатством. А Соке должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидеко. Что она и сделала. Но внезапно идеальный замысел Графа оказался под угрозой…

7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 17 августа 2016
Премьера в мире 14 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Пак Чхан-Ук
Пак Чхан-Ук
В ролях
Ким Мин-хи
Ким Мин-хи
Ким Тхэ-ри
Ким Тхэ-ри
Ха Джон-у
Ха Джон-у
Чо Джин-ун
Ли Дон-хви
Все актеры и съемочная группа
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Домжур (Центральный Дом журналистов)
17:00 от 200 ₽
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Служанка
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Любовь настоящая преград не знает. В огне она не горит, в воде не тонет. Ничто не изменит её. И именно такой неизменной любовью «болен» потомственный аристократ по кличке Граф. Правда, любовь у него весьма специфическая: Граф любит деньги – любит верно и преданно. А так как своих денег у него нет, ему приходится любить чужие. Кадр из фильма «Служанка» (2016) Эта любовь приводит его в странный замок. Там, под надзором сумасшедшего старика, живет самая…
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Дженни_Кодес 8 сентября 2016, 22:41
Я бы не рекомендовала смотреть этот фильм тем, чьё сердце холодно и тем, кто сексуально неудовлетворён. А также всем фригидным барышням. Ибо он может… Читать дальше…
abidowa.j 5 июня 2022, 19:16
Прекрасный фильм с интресным и неожиданным сюжетом! Каждый видит картину происходящего со своей сторны, что будет в итоге, фильм прекрасно раскрывает… Читать дальше…
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